Todas las crónicas de División de Honor Juvenil: El Real Zaragoza supera a domicilio al FE Grama en un intenso partido

Partido de la jornada: FE GRAMA 0-2 REAL ZARAGOZA

El Real Zaragoza Juvenil sumó tres puntos muy importantes en el difícil campo de la FE Grama, un equipo con nuevo entrenador desde hace tres semanas y una trayectoria muy positiva en las últimas jornadas. El doblete de Yoha en la segunda parte vale tres puntos vitales para seguir la estela del FC Barcelona.

El partido comenzó con el equipo local muy intenso sobre el césped e incomodando la salida de balón del cuadro aragonés. A partir del minuto 20, el Zaragoza tomó el control del partido y pudo buscar la portería de Mario, con algún acercamiento peligroso pero sin ocasiones claras de gol.

Tras el descanso, el equipo catalán buscó hacer su partido con muchas interrupciones y pérdidas de tiempo y juego duro con un colegiado muy permisivo, hasta que en el 66’ Yoha hizo el primero tras una gran jugada de Liso. Con el primer tanto zaragocista cambió la dinámica del partido y los locales comenzaron a precipitarse y a jugar muy directos, dejando mucho espacio en defensa que era continuamente amenazado por la velocidad de los atacantes zaragocistas. En el 87’ y tras una gran presión de Yoha en salida de balón de los locales, logró hacer el segundo y dejar el partido visto para sentencia. Los últimos minutos el Real Zaragoza supo sufrir y asegurar los puntos que le mantienen a tres del liderato.

Ficha técnica:

FE Grama: Mario, Nil, Serrano, Tapias, Bafode, Cifuentes (Merino, 82), Didac, Canteras, Aleix (Jove, 89), Iker (Pau García, 76) y Campaña (Pubill, 46) (Deza, 89).

Real Zaragoza: De Cea, Sadiouma, Joel, Linares, Beamonte, Lucas, Chema (Marco, 85), Barrachina, Pau Sans, Jano (Yoha, 57) y Liso (Lahoz, 71).

Goles: 0-1, min. 66: Yoha. 0-2, min. 87: Yoha.

Árbitro: Carballo Vázquez. Amonestó a Deza; Beamonte, Joel y Pau Sans.

DAMM 1-1 HUESCA

Damm: Aljama, Beneite, Robert, Cortés, Jan (Romero, 85), Yahir, Sahel, Sando (Eliott, 67), Javi (Pedro, 71), Miguel y Jurado (Pedrosa, 67).

Huesca: Mohedano, David Val, Turanschi (Espinosa, 46), Álex Calvo, Martínez, Cano, Ñama (Ciria, 87), Soria (Lizáldez, 67), Ayman (Ibáñez, 69), Hugo Gómez (Torra, 46) y Taboada.

Goles: 0-1, min. 23: Álex Calvo. 1-1, min. 41: Javi.

Árbitro: Moreno Villaécija. Amonestó a Robert, Yahir, Cortés; Álex Calvo, Torra, Espinosa, Ayman y David Val. Expulsó con roja directa al local Sahel (45’).

Comentario: El Huesca sumó un meritorio punto en el siempre difícil campo de la Damm en un partido que comenzó con ventaja aragonesa pero que el conjunto catalán empató antes del descanso. En la segunda parte ambos equipos dieron por bueno el punto conseguido. La primera ocasión clara del encuentro la tuvo la Damm con un disparo raso seco de Javi que quedó muerto tras la intervención de Mohedano, pero la defensa aragonesa alejó el peligro. En el 22’, los visitantes se adelantaron con un balón colgado en el área que permitió a Álex Calvo inaugurar el marcador del Municipal de Horta. Huesca sonreía, consciente del valor que tenía el gol en su planteamiento defensivo, mientras que Jurado lo intentaba en el lado derecho del ataque. Los cerveceros estuvieron cerca de lograr la igualada con una acción de Sahel, que se marchó de varios defensores para acabar sacando un gran disparo que lamió el larguero. Por último, a las puertas del descanso, Javi estuvo muy listo para robar el esférico en la presión alta y mandó el balón a la red en el 1 vs 1 frente a Mohedano. Sahel fue expulsado en la última acción del primer tiempo. En la segunda parte el Huesca llevó peligro a la contra y no pasó excesivos apuros en defensa, pero la falta de acierto y la buena actuación de Aljama hicieron que el empate se mantuviera en el marcador. Ya en el último minuto del tiempo añadido, la Damm hizo un gol a la salida de un córner, pero la jugada quedó invalidada por una falta previa al gol.

EBRO 1-2 CONSTANCIA

Ebro: Sisamón, Charneca, Conte, Raúl Gómez, Rubén Pérez, De Diego (Hugo Gracia, 65), Guti, Sesma (Tapias, 75), Usher, Duato y David.

Constancia: Martín, Bestard (Amengual, 62), Torres (Llorenç, 80), Navarro, Hugo (Dennis, 46), Ordinas, Acedo (Cruz, 46), Luca, Maxim, Alomar y Dalmases (Granados, 70).

Goles: 1-0, min. 32: Sesma. 1-1, min. 50: Dalmases. 1-2, min. 94: Cruz.

Árbitro: Cenis Martínez. Amonestó a Raúl Gomez; y a Cruz. Expulsó por doble amonestación al local Tapias (89’).

Comentario: El Ebro no pudo puntuar en casa ante el Constancia en un partido vital por el que pasaban las aspiraciones de salvación de la presente temporada para el conjunto arlequinado, que comenzó por delante en el marcador pero vio como el cuadro visitante culminó la remontada en la última jugada. El partido estuvo muy disputado en todo momento y ambos equipos eran conscientes de lo que había en juego. Sesma adelantó al Ebro en la primera parte tras aprovechar una serie de rechaces en el área tras un balón parado para dar a su equipo una mínima ventaja antes del descanso. Tras el paso por vestuarios, no tardó en llegar el empate, obra de Dalmases, tras rematar a gol un rechace en el borde del área. Con el empate ambos equipos evitaron imprecisiones que pudieran penalizarles. El conjunto local tuvo dos ocasiones no muy claras para llevarse el empate, pero no acertaron. Tapias fue expulsado en el 89’ y la gran exigencia física del partido se notaba en los jugadores del Ebro. Ya en el descuento y con el equipo local volcado, Cruz hizo el gol de la victoria tras una contra que terminó con un disparo mordido que superó a Sisamón.