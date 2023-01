Todas las crónicas de Tercera RFEF: El Caspe provoca la primera derrota de la temporada del Épila

El Caspe tenía la difícil tarea de visitar el feudo del Épila y puntuar, cosa que no solo consiguió, sino que además provocó que los pupilos de Rubén Zapater estrenaran el casillero de derrotas.

En una primera mitad igualada, tanto el Épila como el Caspe protagonizaron llegadas al área, pero ninguno de los dos conjuntos fue capaz de materializar sus ocasiones en el primer tanto del encuentro, llegándose al intermedio con el empate inicial intacto.

Tras el paso por vestuarios fue el Épila quien dominó el juego contando con ocasiones para inaugurar el marcador, pero su insistencia no tuvo premio. Sí lo encontró Horno, el jugador del Caspe que se convirtió en el antagonista del líder, marcando el 0-1 en los minutos finales, aprovechando un error defensivo de la zaga local.

La parroquia local empujó a los suyos para intentar lograr la igualada y lo consiguió gracias a una pena máxima protestada por los visitantes. A Rafinha no le tembló el pulso y colocó el 1-1, con un Épila que quería más.

Sin embargo, el trencilla señaló el punto de penalti dos minutos más tarde. Esta vez, en el área de Abad. Los locales también protestaron esta decisión. A Cano no le tembló el pulso y alojó el 1 a 2. No dio tiempo para que el Épila pudiera reestablecer la igualdad y vio cómo el Caspe le endosó su primera derrota liguera, algo que no empaña su espectacular trayectoria.

Ficha técncia:

Épila: Abad, Gil, Rupérez, Baldrés, Bouayadi, Cardo (Manau, 79), Caro, Magallón, Eduardo (Jaime, 75), Gómez y Osanz.

Caspe: Máñez, Cofrades, Sorbe, Bernal, Ginés (Burillo, 69), Rotellar, Cano, Marín (Bilal, 83), Villaoslada (Horno, 69), Vera y Navarro.

Goles: 0-1, min. 87: Horno. 1-1, min. 90: Rafinha, de penalti. 1-2, min. 93: Cano, de penalti.

Árbitro: Lara Ajona. Amonestó a Baldrés, Caro, Bouayadi, Jaime; a Vera, Rotellar, Sorbe, Ginés y Bernal.

CALAMOCHA 2-0 ATLÉTICO MONZÓN

Calamocha: Calavia, Utrilla, Morales (Otín, 81), Obere, Falo (Lorente, 81), Gomes (Tenorio, 89), Fuertes (Albajara, 67), López, Pelegrín (Nieto, 89), García y Monge.

At. Monzón: Ballarín, Porte, Domingo, Claver, Puyer, Pérez (Llopis, 74), Guillén, Luna (Ratto, 46), Fernández (Jiménez, 64), Díaz (Carrera, 80) y Ramos (Samitier, 46).

Goles: 1-0, min. 21: Morales. 2-0, min. 94: Nieto.

Árbitro: Aranda Anquela. Amonestó a Obere, Morales y Gomes; Porte, Díaz, Carrera y Domingo.

Comentario: El Calamocha retornó a la senda de victoria tras derrotar en Jumaya ante su parroquia a un rival directo como el Atlético Monzón, al que ahora supera en la tabla clasificatoria. Una vez más el equipo de Sergio Lagunas completó un partido muy serio en lo defensivo pero en esta oportunidad le añadió una mordiente y una verticalidad que no siempre aparece en los turolenses. Tras una salida arrolladora y varios acercamientos peligrosos, Morales marcó el primero a la salida de un córner en el 20’ y eso permitió que los calamochinos controlaran con puño de hierro el primer periodo y gran parte del segundo. En el reinicio los oscenses igualaron más en cuanto a posesión y juego, pero no consiguieron inquietar demasiado a su rival y de hecho el Calamocha generó siempre las mejores llegadas, consiguiendo sentenciar en el descuento con el rival volcado y en una contra finalizada por Nieto.

En una mañana bastante fría se vio una salida muy fuerte de los locales pues en seguida pisaron área rival tanto de jugada como a pelota parada, pero las situaciones embarulladas terminaron en nada. No quedó todo ahí y en el 7’ Fonsi botó la primera de una importante serie de peligrosas faltas y el remate en la frontal desde buen posición tras el despeje de la defensa quedó en nada. El Atlético Monzón se estiró por primera vez en el 10´ desde el córner y en el 12´ en un despiste cuando Yago se quedó solo en el mano a mano ante Unai Calavia, pero el portero salió rápido de la cueva y abortó la clarísima ocasión. Sin duda la mejor de todo el partido para los foráneos.

Sin embargo el Calamocha mandaba y en el 13’ Fonsi botó un córner y tras el rechace, Pelegrín golpea desde la frontal mordido pero con peligro. En el 19’ Víctor García obligó a intervenir al cancerbero del Monzón Nelson, que sacó a la esquina con muchos apuros. Pero en ese saque de esquina Fonsi volvió a dirigir la estrategia y su centro tras un primer remate se le quedó muerto a un Morales que rentabilizó su llegada a Calamocha con goles y completamente solo apuntilló el gol en el segundo palo.

Tras el tanto los locales siguieron mandando y en el ecuador Fonsi volvió a generar caos en la zaga visitante a pelota parada, mientras que de seguido Morales cayó en el lateral del área por fuera ante la salida desesperada de Nilton. Superada la media hora se vio algo más de igualdad, pero la mejor ocasión antes del descanso también fue local cuando en el 40’ Pelegrín filtró un buen pase, la defensa local no se aclaró y Morales estuvo a punto de marcar.

En el reinicio fue cuando el Monzón tendría sus mejores minutos pero la primera y muy clara fue del Calamocha cuando nada más comenzar y tras un robo en zona de salida, Fuertes se fue solo por la esquina en el área grande y puso un pase por abajo que Nilton no consiguió tocar y que se paseó frente a él y la línea de gol sin que ninguno de los rojiblancos consiguiera remacharla a la red. Sin embargo, en el 49’ Yago recibió en la frontal y soltó un chut raso que se fue rozando el poste. Poco más tarde fue Guido el que lo intentó, lo que confirmó el buen momento del Monzón. Pese a todo el empuje oscense no duró y en el 56’ llegó una nueva ocasión de Morales y un nuevo intento de Víctor con un disparo lejano que despejó Nilton con los dos puños en el ecuador posible penalti en área calamochina. Después y tras más cambios el partido se igualó, con los de Lagunas perfecto en lo defensivo sin conceder nada. A falta de un cuarto de hora Cristian Abad metió a toda la artilleria que le quedaba y las contras turolenses no tardaron en verse, pero no hubo nada reseñable hasta que en el descuento el visitante Claver tuvo la mejor de toda la segunda parte con un potente disparo lejano que Unai Calavia rechazó evitando el empate. El Atlético Monzón se fue arriba con todo y ya en la última jugada del partido el Calamocha, que había llegado más y mejor, montó una contra letal con dos para uno muy claro y Nieto sentenció con un bonito gol en el que se vio también un gran recorte.

TAMARITE 1-0 ILLUECA (Esther Rivera)

Tamarite: Edgar, Alin, Balué, Varilla, Osuman, Pol, Iglesias (Bernadó, 5), Espinosa, Sales, Feliú (Cervera, 67) y Casals (Farré, 53) .

Illueca: Mario, Pinto (Gimeno, 78), Karol, Cavero, Manu, (García) Rubio, Cortés (Oliver, 67), Veintemilla, Gorry (Barri, 58), Rosell (Oriol, 67) y Gassama.

Goles: 1-0, min. 36: Alin.

Árbitro: Agustín Moreno. Amonestó a Sales, Farré, Bernardó; al visitante Cortés.

Comentario: El Tamarite volvió a sumar una nueva victoria en casa, donde sigue intratable, lo que le permite mantenerse en los puestos altos de la clasificación. Superó al Illueca con un tanto en la primera mitad de Serban y fue capaz de aguantar el empuje de los visitantes en el tramo final del duelo. Los primeros minutos fueron de tanteo, sin ninguna ocasión. En el minuto 10 tuvo que ser sustituido Iglesias por parte del Tamarite por un golpe en la cabeza y entró en su lugar Bernadó. El contratiempo no varió el rumbo del duelo.

En el minuto 16 se dio la primera ocasión para el Tamarite, con un disparo desde la frontal de Espinosa que se fue por encima del larguero. Los literanos abrían la lata gracias a un centro de Sales que Serban, de primeras, remató al fondo de la redes en el minuto 35 del partido. Con esa mínima ventaja local se llegó al descanso del encuentro. El Illueca empezó la segunda parte con mucha prisa, incordiando al Tamarite pero sin ocasiones claras. El Tamarite estaba muy nervioso y reforzaba la defensa para que el Illueca no lograra empatar en los minutos finales. Consiguió aguantar el empuje de los zaragozanos y quedarse con tres puntos que resultan muy valiosos.

ALMUDÉVAR 3-2 CARIÑENA

Almudévar: Albero, Luisja, Ainoza, Gracia Peña (Puente, 60), Velasco, Marcos, Marvin (Maldonado, 72), Gotor, Lizer (Dieste, 72), Ros y Abad (Ballarín, 60).

Cariñena: Mario, Requejo, Radu (Cristian, 82), Sergio, Jean, Abuy, Marco, Toni, Garrido (Tejero, 82), Lounis (Abián, 61) y Adrián (Omeñaca, 70).

Goles: 0-1, min. 19: Garrido. 1-1, min. 40: Marcos. 1-2, min. 67: Garrido. 2-2, min. 91: Marcos. 3-2, min. 99: Ainoza, de penalti.

Árbitro: García Fernández. Amonestó a Lounis, Sergio, Adrián, Marcos, Mario y Jean (2), expulsado en el 74’. Expulsó por roja directa al local Luisja (80’) y al visitante Requejo (70’).

Comentario: Partido no apto para cardíacos, con un final loco, que al final se decantó para el equipo de casa. Comenzó bien el Almudévar con un mano a mano que salvó el meta visitante Mario, en el 3’. Hacia el minuto 10, Ainoza envió fuera una falta, por poco. Se adelantó el Cariñena en un rápido contraataque y pudo haber marcado el segundo a la media hora. El gol del empate de Marcos fue psicológico. La segunda mitad salió muy bien el Almudévar, ante un Cariñena muy ordenado y con una buena defensa. En el 47’, Ros se estrelló con el larguero y el equipo local tuvo ocasiones para adelantarse, pero fue el Cariñena en el 67’ por medio de Garrido quien se adelantó. Entre los minutos 70 y 80 entre las expulsiones y los cambios de ambos equipos no se jugó nada. Se retomó el partido con un Almudévar lanzado en busca del empate, con numerosos balones que se pasearon por el área del Cariñena sin encontrar rematador. El Almudévar botó muchos saques de esquina contra la meta de Mario. En el 83’, Velasco remató de cabeza fuera, en el 90´ fue Maldonado el que repitió remate fuera, pero en el 91´, Marcos de cabeza la enganchó bien y marcó un golazo, que supuso el empate. Cuando parecía que éste iba a ser el resultado final, en el 98’, unas manos en el área del Cariñena fueron sancionadas con penalti, que fue magistralmente lanzado por Ainoza y supuso el gol de la victoria local y la remontada final en el marcador, en un partido muy igualado con dos conceptos de fútbol muy distintos, una buena elaboración y buen juego por parte local y una buena defensa con rápidos contraataques por parte del Cariñena.

LA ALMUNIA 0-2 EJEA

La Almunia: Otín, Clavero, Joven (Abubakari, 73), Delgado, García, Júdez, Algaba, Embid, Lou, Sarvise (Guillén, 57) y Leciñena (Orús, 62).

Ejea: Acín, Escuín, Ginovés, Puri (Diego Puig, 77), Valdés (Tudela, 65), Fran Santos, Moha (De Sus, 77), Andreu (Crespo, 86), Christian (Carrasco, 65), Puertas y Bruno

Goles: 0-1, min. 71: Moha. 0-2, min. 89: Diego Puig.

Árbitro: Ramos Larraz. Amonestó a Leciñena, Guillén, Lou; Andreu y Fran Santos.

Comentario: La Almunia y el Ejea protagonizaron un partido que estuvo más igualado de lo que acabó reflejando el resultado final.

El conjunto local empezó jugando muy replegado, lo que no le impidió disponer de las primeras ocasiones de gol, las cuales acabaron o bien siendo despejadas por Acín o bien saliendo desviadas. El juego se focalizó en el centro del campo, pero el dominio y la iniciativa en lo que a oportunidades se refiere siguió corriendo a cargo de La Almunia.

Ya en la segunda mitad, y concretamente pasada la primera hora de juego, empezaron a llegar los problemas para el conjunto anfitrión en forma de lesión, a lo que se le sumó el tanto de Moha a favor del Ejea en una salida a la contra. A partir del minuto 75 La Almunia tuvo que jugar en inferioridad numérica por la lesión de uno de sus jugadores cuando ya habían agotado todos sus cambios. Aun así, los locales pudieron haber empatado el choque en un mano a mano que fue despejado y su rechace enviado a la madera. Diego Puig, en el último minuto, anotó el 0-2 que otorgaba los tres puntos al Ejea.

UTRILLAS 2-1 HUESCA B (Javier Gascó)

Utrillas: Tavares, Júdez, Pandiella, Hernández (Leandro, 60), Martínez, Monteiro (Tena, 89), Ndiaye (Stokic, 89), Adán (Gorgas, 60), Casero (Fleta, 72), Gazzoni y López.

Huesca B: Miguel Ángel, Amandi (Mata, 57), Hugo Anglada, Bernárdez (Seijo, 76), Grande, Ángel Pérez (Butler, 84), Torguet (Escario, 84), David García, Manu Rico, Tresaco y Diego Aznar.

Goles: 0-1, min. 7: Grande. 1-1, min. 49: Hernández. 2-1, min. 62: Martínez.

Árbitro: Nivela González. Amonestó a los locales Adán y Casero.

Comentario: La visita del filial del Huesca se vislumbraba como un compromiso igual de importante que de complicado. Los turolenses volvían a casa por primera vez en lo que va de 2023 y querían hacerlo con un triunfo.

Sin embargo, el partido se le puso cuesta arriba al bloque utrillense desde los primeros compases. Los oscenses llegaron a La Vega con intención de dominar y así lo hicieron. El balón empezó a rodar con el pitido del colegiado y la SD Huesca B se adueñó del mismo. Pero el Utrillas volvió a mostrar su valentía característica, aunque en esta ocasión la jugada les salió algo cara. Los locales subieron la línea de presión y los visitantes fueron capaces de aprovecharlo.

Un balón a la espalda de la zaga turolense terminó en un más que evitable saque de esquina del que los oscenses obtuvieron recompensa. El esférico voló al segundo palo para encontrar la cabeza de Pablo Grande cuando tan solo se habían disputado siete minutos.

Pero el mal pudo ser mucho peor tan solo un par de minutos después, si no llega a ser por una excelente acción defensiva de Gazzoni, que evitó el gol sobre la misma línea, tras una jugada muy similar a la que originó el primer tanto de la tarde.

Aunque le costó más de la cuenta reaccionar a los de Pitu Lerga, poco a poco fueron encontrando una versión más parecida a la que les sacó de los puestos bajos de la tabla. A medida que lo fue consiguiendo, el ambiente, en el que reinaba una temperatura baja, se fue calentando. Cada duelo en defensa pasó a ser una batalla intensa, que por momentos ha beneficiado a los de La Vega.

Adrián Hernández tuvo en sus botas la más clara para los suyos en una acción trastavillada dentro del área, a la que Miguel Sanz, guardameta de los oscenses, puso solución de manera solvente para lamento de la hinchada minera.

Pero su equipo encadenó los mejores minutos y eso se notó en La Vega. Los de Pitu Lerga consiguieron anular el centro del campo oscense, la mejor arma del filial, durante varios minutos. No obstante, el balón permaneció demasiado lejos del área visitante, por lo que el buen trabajo turolense sirvió de bien poco.

Con desventaja se llegó al ecuador del compromiso, pero todo cambió en el segundo tiempo. A los tres minutos, Adrián Hernández hizo lo que mejor se le da e igualó la contienda. Un disparo de Paki fue repelido por el cancerbero oscense, pero el rechace cayó en los pies del delantero del Utrillas que no lo desaprovechó. Quedaba toda una segunda parte por delante y los turolenses mejoraron notablemente su versión.

Al igual que había pasado en la primera mitad en el bando contrario, los utrillenses pudieron agrandar la renta tan solo cinco minutos después por partida doble. Monteiro conectó un gran disparo desde la frontal, pero se encontró con la madera. El rechace volvió a ser favorable para los de casa, pero el juez de línea anuló la acción cuando Paki ya había hecho saltar al público de La Vega con lo que hubiera sido el segundo tanto para los locales. Una acción después, el 7 del Utrillas volvió a ser protagonista, pero fue el portero el que arruinó su acción en esta ocasión.

El cuadro minero vivió momentos de disfrute, aunque el electrónico se mantuvo inmóvil hasta el sesenta.

A la tercera llegó la vencida. Paki recortó dentro del área tras un buen pase de Tatín, que había entrado para sustituir al lesionado Adrián Hernández, y definió a la perfección, con caño incluido, para darle la vuelta al duelo y ponerle la guinda a quince minutos de perfección por parte de los turolenses.

La reacción oscense no tardó en llegar y Tavares pasó de vivir en relativa tranquilidad a sufrir un goteó incesante de acometidas del rival. Aunque la zaga utrillense supo sufrir y los de blanco pudieron cerrar el duelo a la contra. De nuevo Paki tuvo en sus botas una ocasión manifiesta para asegurar el triunfo, pero el atacante de los turolenses no acertó y su disparo se marchó desviado de la meta contraria.

Pese al sufrimiento, la segunda parte del Utrillas fue superlativa y la hinchada premió el trabajo de los suyos con continuos “olés” cuando el cronómetro indicaba que todavía restaban diez minutos para la conclusión.

Los de casa querían y necesitaban los tres puntos y no estaban dispuestos a dejarlos escapar. El tiempo parecía no avanzar, pero sí lo hacía a medida que La Vega entonaba cánticos para celebrar la momentánea victoria. El delirio llegó con el pitido final del colegiado, que certificaba un triunfo de un gran valor, solo por los tres puntos, sino por la manera en la que se había logrado.

CUARTE 0-0 ROBRES

Cuarte: Nico, Escolar, Múzquiz, Martínez, Andreu, Peralta (Cavero, 73), Íñigo, Guti (Muñoz, 64), Alonso, Villalba (Guillén, 84) y Roberto.

Robres: Mateo, Javi Pérez, García, Prat, Eloy (Carrasco, 46), Chárlez, Torcal (Torres, 46), Camilo, Rodrigo, Barrio y Carcasona.

Árbitro: Cenis Martínez. Amonestó a Andreu, Alonso y Múzquiz; Torcal, Carcasona y Prat.

Comentario: Partido muy intenso y con mucho en juego por parte de ambos que finalizó con el mismo resultado con el que empezó. Tras un inicial intercambio de golpes, el Robres dispuso de la ocasión más clara. Un error de Nico en un pase horizontal dejó a Dani Torcal prácticamente sin oposición. Su disparo se topó con el poste.

A partir del primer cuarto de hora, el Cuarte mejoró sus prestaciones y se hizo con el dominio del balón. El Robres, por su parte, se protegió bien, tratando de salir al contraataque y sacando partido a la pizarra en el balón parado.

Rebasada la primera media hora de juego, el equipo local dispuso de una clara doble ocasión tras una cesión. La falta indirecta y su rechace a punto estuvieron de significar el 1-0. Apenas cinco minutos después llegó la acción más protestada del encuentro. La parroquia local se quejó de un posible agarrón a Iñigo dentro del área.

Tras el descanso, el equipo monegrino salió con las mismas intenciones que antes del mismo. Por su parte, el Cuarte tomó de nuevo la iniciativa, pero su rival le frenó con faltas en varias ocasiones.

Sin muchas oportunidades para ninguno de los dos se llegó a un tramo final en el que hubo alternancias. Iñigo dispuso de un claro mano a mano que un zaguero oscense impidió que el cuero atravesase en la misma línea de gol y poco después, un excelso esfuerzo defensivo de Villalba evitó el 0-1. Finalmente, ambos se repartieron un punto.

BARBASTRO 2-0 BINÉFAR (Ángel Huguet)

Barbastro: Buetas, Pérez (Buil, 89), Bautista, Elbaile, Val (Adil, 28), Conte, Reques (Arnedillo, 80), Gasco, Sidibe (Bocardo, 89), Solana (Rausell, 28), Sempe.

Binéfar: Hidalgo, Grifi, Amine, Cesc, Llabrés, Chicho (Faci, 76), Moro, Canadell, Pujol (Fofana, 76), Javi y Belló.

Goles: 1-0, min. 31: Adil. 2-0, min. 60: Conte.

Árbitro: Gimeno Otal. Amonestó al local Sempe y a los visitantes Sidibe y Javi.

Comentario: La pizarra de Josete trasladada el terreno de juego funcionó bien y aseguró el encuentro con el gol, a balón parado, entre Perso y Conte que fue el autor del 2-0 y casi garantizó la victoria en el minuto 71 ante un rival que apenas dio trabajo al portero Buetas. La victoria certifica la trayectoria de signo ascendente del equipo local en su objetivo de estar en puestos de playoffs.

El resultado es reflejo de la clara iniciativa del Barbastro y de su efectividad en el área donde aprovechó una excelente jugada por banda y remate final de Adil en el segundo palo. En la práctica fue la única acción ofensiva clara de los locales ante un Binéfar de perfil moderado que apenas dio trabajo al meta Buetas porque pisó poco el área. Los cambios de Josete por lesiones de Solana y Val mejoraron el juego ofensivo y Adil marcó pronto en su primera acción en el área.

Al final de la primera parte se llegó sin más ocasiones tras períodos de dominio alterno aunque fue el Barbastro quien llevó la iniciativa y tuteló bien los tiempos como un bloque compacto. En los inicios de la segunda, el Binéfar salió con más decisión en busca del empate y Buetas despejó bien en el único remate claro visitante, en el minuto 48 y Perso, en el 68, estrelló el balón en el larguero en saque de esquina. A punto del gol olímpico.

El segundo gol llegó en jugada de estrategia a balón parado por medio de Conte y el técnico visitante introdujo nuevos cambios de perfil ofensivo en busca del gol pero sin resultados prácticos. En la recta final, se lesionó Reques y con el partido casi decidido, Josete dio entrada a Bocardo y Pablo Buil que se sumará a los jugadores de la cantera local que han debutado en Tercera División