Todas las crónicas del grupo 1 de Regional Preferente: El Internacional Huesca se lleva la victoria ante el Sabiñánigo en un buen partido

SABIÑÁNIGO 0-1 EFB HUESCA

Sabiñánigo: Pérez, Giménez (Garcés, 81), Grasa, Cabrero, Arellano (Martínez, 82), Blasco, Paules, Alcoba, López, Aso (Mateo, 89) y Gracia.

EFB Huesca: Campo, Vargas (Bescos, 58), Diallo, Sanagustín (Plo, 68), Puertolas (Montaño, 58), Rodríguez, Borisov (Beytat, 68), Saravia, Fernández Torres y De Blas.

Goles: 0-1, min. 88: Plo.

Árbitro: Hernández Andrés. Amonestó a Arellano, Alcoba, Grasa; Saravia y Vargas. Expulsó al local Llamosa por roja directa (71’).

Comentario: El Inter Huesca consiguió en Sabiñánigo los tres puntos, después de un brillante partido de ambos equipos. Lo único que les diferenció fue el gol. No mereció el Sabiñánigo perder un partido en el que disfrutó de cinco ocasiones clarísimas. Pero sus delanteros no gozan del gol. Sin embargo, el rival llegó mucho menos y en la más clara que tuvo, la metió. Fue un pequeño error defensivo que aprovechó el delantero. El encuentro desde su inicio fue eléctrico, de tú a tú, con dos onces con poderío y llegada. El equipo de Huesca controló casi todo el tiempo, sin embargo el ataque del Sabi estuvo más fresco, con más profundidad y llegó con mucho peligro. En los primeros cuarenta y cinco minutos Cabrero, Blasco y Grasa las tuvieron en el pie, pero en unas se les cruzó un defensor y en otras erraron. Los visitantes no llegaron con tanta profundidad, pero merodearon el área ante una defensa y un portero locales firmes. En la continuación el partido siguió igual, con ligero dominio visitante y más peligro, sobre todo por las bandas, del Sabi. Blasco la volvió a tenerla pero el portero despejó a córner. Cabrero estuvo a punto de marcar, pero el balón se le fue fuera. Y Alberto se quedó solo tras pase de Blasco, pero la mandó a las manos del meta. El público lo decía: “si perdonas, al final te matan” y así sucedió. En una jugada sin aparente peligro, en el único error defensivo local, el Inter marcó y se llevó los puntos.

ZUERA 2-0 BIESCAS

Zuera: Jorge, Moreno, Escusol, Sergio (Adrián, 60), Ibáñez, Augusto (Vicente, 76), Cubel, Jaime (Gimeno, 60), Aarón, Álvaro y Molinero (Flores, 76).

Biescas: Marcelo, Jorge, Lardiés, Marín, Samper (Morales, 64), Aguilar (Gericó, 73), Joyner, Vizcarra, Klosterman, Robert y Belio.

Goles: 1-0, min. 69: Cubel. 2-0, min. 89: Álvaro.

Árbitro: Bruna Guadamur. Amonestó a Jaime; Robert y Aguilar.

Comentario: Partido marcado por el fuerte viento en el José Guzmán. Ambos equipos se enfrentaron, con un Biescas que comenzó mejor, al que ya le aprieta la necesidad de sumar de 3 en 3. Los primeros veinte minutos fueron de un dominio visitante que no se tradujo en ocasiones claras de marcar. Los locales mejoraron sus prestaciones tras el intermedio del primer tiempo, pero el marcador no se movió. Tras el descanso, los locales, empujados por el viento y por un juego más fluido, comenzaron a crear peligro sobre la meta de Marcelo, sin duda, el más destacado de los oscenses. El gol se hizo esperar, pero llegó tras un centro-chut de Cubel que se envenenó y entró junto a la escuadra del palo largo. El Zuera no se conformó y fue a por un segundo tanto que llegó en el último minuto, obra de Álvaro tras resolver un barullo en el área.

ALCOLEA 0-0 SARIÑENA

Alcolea: Aliou, Bah, Solanilla, Baringo, Óscar, Ismael (Ben, 69), Revilla, Seyba, Serrate, Abel (Nadal, 83) y Bielsa.

Sariñena: Iván Pascual, Llorente, Villellas, Huerva, Gálvez (Incze, 46), Cortés (Lamine, 68), Marín, Joel Arizón, Vinué (Leiva, 46), Monge (Puente, 46) y Agustín.

Árbitro: Romeo Gracia. Amonestó a los visitantes Cortés y Leiva.

Comentario: El Alcolea y el Sariñena empataron en un encuentro que apenas tuvo historia, con poco juego entre el viento reinante y un campo en mal estado. El Alcolea salió con ánimo dominante y mandó en la primera media hora. Poco a poco el Sariñena se fue adaptando a la situación y al duelo para equilibrar el choque. La primera parte se cerró sin apenas ocasiones y se llegó al descanso sin goles. En la segunda siguió la misma tónica. El Alcolea lo intentó y también el Sariñena probó a llegar, pero ambas defensas desbarataron los intentos de los ataques y al final se dio un empate.

TARDIENTA 6-0 JACETANO

Tardienta: David, Vidal, Ferruz, José (Fraile, 66), Bombín (Esteire, 66), Sanz, Baena, Gonzalo (Figueras, 76), Escanero, Marín y Álvaro (Barquilla, 46).

Jacetano: Hernández, Anto, Gil (Azón, 61), Marco, Luis (Blasco, 78), Manu (Portaña, 78), Min, Dani (Cáneda, 69), Toto (Garrido, 46), Fañanas y Dylan.

Goles: 1-0, min. 36: Álvaro. 2-0, min. 43: Gonzalo. 3-0, min. 50: Marín. 4-0, min. 60: Escanero. 5-0, min. 71: Gonzalo. 6-0, min. 85: Marín.

Árbitro: Monteagudo Soler.

Comentario: El Tardienta tuvo una tarde de inspiración que se cruzó con un mal día del Jacetano para derivar en un resultado llamativo: un apabullante 6-0.

El partido comenzó con igualdad. Los locales tenían llegada, pero el Jacetano se estiraba con cierto peligro al contraataque. Pero el 1-0, un golazo de volea de Álvaro Pérez cambió el duelo. El Jacetano se abrió y el Tardienta encontró facilidades desde la recuperación. Metió el 2-0 antes del descanso pero fue en la segunda parte cuando arrolló. El Jacetano no se sintió cómodo nunca al tratar de sacar el balón y encajó un gol tras otro ante un Ontiñena desatado.

FRAGA 3-0 ALTORRICÓN

Fraga: Marc, Sergio (Gómez, 67), Genís, Alexis, Ramón (Larroya, 67), Jodar, Pirla, Castilla, Novials, Nihah y Bernabé (Gerard, 71).

Altorricón: Ichart, Genís, Casinos (Soliva, 54), Llobet, Kleiber (Fode, 54), Zamora, Ousmane, Joel (Pau, 62), Puyol (Bara, 54), Koulou (Macuace, 62) y Diarrisso.

Goles: 1-0, min. 41: Novials. 2-0, min. 61: Jodar. 3-0, min. 88: Gómez.

Árbitro: García Santiago. Amonestó a Genís; a Diarrisso. Expulsó por roja directa al visitante Ichart.

Comentario: El Fraga se llevó los tres puntos ante el Altorricón en un partido donde los locales fueron superiores. La superioridad fragatina se vio confirmada con el tanto de Novials con un buen remate de cabeza. En la segunda parte la tónica general se mantuvo y Jodar anotó para el Fraga con una buena asistencia de Bernabé. Ya en la recta final el cuadro local cerró definitivamente la contienda con un tanto de Jorge Gómez que certificó una victoria sin mucho sufrimiento.

AJAX DE JUSLIBOL 0-2 VILLANUEVA

Ajax Juslibol: Lacabrera, Ruberte, Gomes, Izquierdo, Gamarra, Ismael, Rodrigo, Isaac (Galdeano, 70), Viver (Serrano, 69), Ndiaye (Eworo, 46) y Cortés.

Villanueva: Moriano, José Miguel (Mompel, 79), Serge (Boriko, 70), Julia, Yerai, Lahuerta, Gabriel (Montañés, 79), Mathieu (Sucunza, 70), Barrios (Keita, 62), Tapia y Codato.

Goles: 0-1, min. 24: Yerai, de penalti. 0-2, min. 68: Gabriel.

Árbitro: Reda Rammah. Amonestó a los locales Ruberte, Galdeano, Gomes; al visitante José Miguel.

Comentario: El Ajax de Juslibol completó uno de los peores encuentros de la temporada y se complica su propósito de luchar por la permanencia, después de verse superados por un Villanueva que ya en el primer cuarto de hora tuvo dos claras oportunidades. En una de ellas, brilló Lacabrera para salvar un mano a mano y la otra se fue rozando el larguero. En el minuto 24, Yerai transformó un penalti para adelantar a los visitantes y todavía pudo Gabriel hacer el segundo antes del descanso. En la segunda parte, el Ajax generó algo de peligro colgando balones al área, pero tampoco estuvieron precisos a la hora de rematar a puerta en los metros finales. El Villanueva disfrutó de mayor posesión y Gabriel sentenció con el 0-2 a falta de veinte minutos con un potente disparo desde la frontal del área.

ONTIÑENA 0-0 ACTUR PABLO IGLESIAS

Ontiñena: Presa, Chaka, Thiero (Barcos, 86), Puente, Mir, Alish (Poy, 59), Riau (Lamana, 59), Campo, Emil, Samuel (Romero, 70), Trota y Fumanal.

Actur PI: Fau, Gargallo, Badr, Alfredo, García (Marín, 59), Diest, Piñero (Baciero, 59), Manuel (Hernández, 75), Ruiz, Pablo y Mohamed (Felipo, 46).

Árbitro: González Castro. Amonestó a Batanas, Vicien, Poy; García, Gargallo, Piñero y El Kodi.

Comentario: Ontiñena y Actur Pablo Iglesias empataron en un partido de cero a cero y de mucho viento, que impidió que los dos contendientes propusieran fútbol. El Ontiñena fue superior en la primera parte con el viento a favor. Tuvo dos ocasiones claras, una de ellas con un tiro al palo. En la segunda mitad, el Actur aprovechó el viento a favor para estirarse. Se disputó mucho balón aéreo y hubo mucha interrupción y acciones de balón parado. Los zaragozanos tuvieron más el balón y una clara ocasión que el meta local Hernán sacó.