todas las crónicas del grupo 2 de Regional Preferente: El Sadabense se abona al empate y se reparte los puntos con el Villa de Alagón

El Sadabense y el Villa de Alagón no pasaron del empate en un partido en el que empezaron mejor los locales generando ocasiones. A los dos minutos de haberse iniciado el juego, Enrique inauguró el marcador con un gol de chilena. Poco a poco el Villa de Alagón fue ganando terreno, pero se llegó al descanso con el triunfo de los locales por la mínima. Tras el paso por vestuarios el Villa de Alagón mejoró su versión y tuvo numerosas oportunidades para devolver la igualada al electrónico, pero tuvo que esperar hasta la recta final para que Escartín rescatara un punto en el Municipal de Sádaba.

Ficha técnica:

Sadabense: Sanjuán, Gay, Víctor (Ros, 80), Gerardo (Álvarez, 64), Giménez, Raúl (Zalba, 46), Enrique (Borja, 80), Mainz, Rangel, Aguerri y Joshua (Ricardo, 64).

Villa Alagón: Ortiz, Aladrén, Adriel (Eneko, 65), Alejandro, Guillermo, Herrero, Escartín, Serrano, Bernal (Jabato, 46), Hugo (Bugui, 52) y Garrido (Perales, 5).

Goles: 1-0, min. 2: Enrique. 1-1, min. 88: Escartín.

Árbitro: Álvarez Abadías. Amonestó a Raúl, Sanjuán; Perales y Jabato.

EL GANCHO 3-3 SAN JOSÉ

El Gancho: Ernesto, Garcés, Del Barrio, Cantero, Marqués (Herrera, 75), Adrián (Larraz, 54), Durango, Mastral, Teresa, Moabet y Lagunas (Pablo, 79).

San José: Saúl, González, Sentís (Rodríguez, 45), Cea, Barbero (Dapaah, 45), Daniel (Ibáñez, 75), García (Sus, 82), Barriendos, Marchante (Gómez, 88), López y Vidal.

Goles: 0-1 min. 22: López, 1-1 min. 27: Durango, 2-1 min. 35: Moabet, 2-2 min. 39: Cea, 2-3 min. 53: Dapaah, 3-3 min. 87: Marchante en propia meta.

Árbitro: Molinares Hernández. Amonestó a Lagunas; García y López. Expulsó a Mastral por doble amarilla.

Comentario: Trepidante partido entre El Gancho y el San José que se saldó con un reparto de puntos y un 3-3 que deja bien a las claras que los ataques se impusieron a las defensas. López abrió la lata para el San José con un disparo desde la frontal del área, aunque no tardó en establecer las tablas Durango tras aprovechar un balón rechazado. Moabet adelantó a los locales de cabeza, dándole así la vuelta a la contienda. Sin embargo, poco duró la alegría a los locales, ya que en un balón colgado al área, Cea puso un nuevo empate de cabeza. En la segunda parte, una buena jugada colectiva derivó en el 2-3 por medio de Dapaah. El San José parecía tenerlo controlado e incluso pudo ampliar la renta, y la expulsión de Mastral en El Gancho le puso la situación a su favor. No obstante, los locales no dejaron de remar y encontraron el premio a su esfuerzo con un balón que rebotó en Marchante y se introdujo en su propia portería.

SANTA ANASTASIA 2-1 MAGALLÓN

Santa Anastasia: Aguilar, Salafranca, Tenías (Asensio, 46), Les (Biota, 46), Almuzara, Mainz, Oliva, Garde, Abadía, Dorado (Marcellán, 64) y Maqueda.

Magallón: Tabuenca, Adrián Aznar, García (Ruberte, 85), Broto, Aibar (Miguel Pardo, 73), Pardo, Zalaya (Hernández, 85), Jorge Aznar, Navarro (Segura, 73), Sancho y Lasauca.

Goles: 0-1 min. 30: Lasauca, 1-1 min. 53: Almuzara, 2-1 min. 92: Maqueda.

Árbitro: Toquero Meseguer. Amonestó a Aznar y Lasauca.

Comentario: El Santa Anastasia logró remontar ante el Magallón en el debut de Carlos Aguerri al frente del equipo. Un choque que se complicó al filo de la media hora, con el tanto de Lasauca para el Magallón tras aprovechar la falta de contundencia en la zaga local a la hora de despejar un balón que se quedó muerto en el área. Con la fortuna de que rebotó en alguna pierna, supuso el 0-1 en el marcador. El Magallón experimentó ahí sus mejores minutos, y pudo hacer el 0-2 antes del descanso en un mano a mano que desbarató Aguilar. Tras la reanudación, Almuzara puso el empate en la salida de un saque de esquina. El Santa Anastasia buscó con mayor ahínco el gol, que terminó llegando en el tiempo añadido con una buena acción individual de Abadía que le terminó filtrando la asistencia a Maqueda para fusilar con el portero ya vendido.

CALATORAO 2-1 VALDEFIERRO

Calatorao: Petru, Clemente, Tahis, Boujaada, Joven (Serrano, 64), Gil (Faye, 64), Sánchez (Jorge, 78), Júdez, Urgel, Aslah y Turrubia (Huerta, 89).

Valdefierro: Mayo, Blázquez (Lorente, 67), Martínez (Bee, 67), Álvarez, Cortés, Víctor, Gutiérrez, Hernández, Muñoz, Pescador (Broto, 81) y Valenzuela (Urquizo, 81).

Goles: 0-1, min. 26: Álvarez. 1-1, min. 31: Sánchez. 2-1, min. 54: Clemente.

Árbitro: Hincapié Hurtado. Amonestó a Clemente, Islah, Sánchez, Faye, Tarik; Valenzuela, Pescador y Gutiérrez.

Comentario: El Calatorao consiguió sumar los tres puntos ante un rival de altura, el Valdefierro, en un partido que por momentos fue de una igualdad máxima.

Los visitantes empezaron mejor el partido, aunque las fuerzas no tardaron en igualarse. Ambos conjuntos optaron por practicar un juego más directo, siendo el Valdefierro el primero en adelantarse. Álvarez recogió un balón muerto para batir al meta local y que el 0-1 subiera al marcador. Las ideas de los dos conjuntos no cambiaron y con un lanzamiento raso en una falta lateral Sánchez devolvió la igualada al electrónico. Antes del descanso, el Valdefierro pudo haber recuperado la ventaja, pero Petru se encargó de impedirlo.

Durante la segunda mitad el guion se mantuvo. Los visitantes salieron mejor al terreno de juego, pero poco a poco se fue recomponiendo el Calatorao hasta conseguir el segundo tanto gracias a una buena volea de Clemente desde casi el centro del campo. El Valdefierro intentó empatar el choque, pero la férrea defensa ejercida por los locales hizo que el 2-1 se prolongara hasta el pitido final.

ATLÉTICO CALATAYUD 0-0 MORÉS

At. Calatayud: Javier, Palacios, Sellarés (Rute, 46), Víctor (Álex Navarro, 89), Pablo, Diego, Paulo, Hernández (Cortés, 63), Aznar, Jiménez (Mario, 85) y Capilla.

Morés: Javier, Pascual, Molina, Mendoza, Cristian (Fajardo, 51), Serrano (Jairo, 85), Alamán, Ibáñez, Pardo (Adrián, 85), Trasobares y Agorreta (Cristian, 89).

Árbitro: Mohammed Makoudi. Amonestó a Sellarés, Víctor, Diego; Pardo, Alamán y Molina.

Comentario: El Calatayud y el Morés se repartieron los puntos en un partido donde los locales fueron superiores en la primera mitad aunque las acciones más claras fueron dos palos del Morés en dos acciones al contragolpe al filo del descanso. En la segunda el cuadro bilbilitano fue dominador y tuvo que esperar hasta la recta final para por medio de una falta y un córner rozar el tanto que les diese la victoria, que no llegó.

LA CARTUJA 1-3 CASETAS

La Cartuja: Moya, Rodríguez (López, 82), Enamorado, Ozcoz, Ros, Caballero (Abdou, 59), Romeo (Aragón, 82), Blanco (Cortés, min. 59), Cornago (Egea, 68), Trejo y Cabrera.

Casetas: Antón, Abad (Slavov, 46), Perales, Palacios, Martín, Jiménez, Navarro (Rivas, 70), Aliaga (Fernández, 65), Cagide (Lambán, 59), Da Costa y De Castro.

Goles: 1-0, min. 20: Trejo. 1-1, min. 44: Navarro, de penalti. 1-2, min. 71: Rivas. 1-3, min. 89: Lambán.

Árbitro: Fortea Laguna. Amonestó a Ros, Cornago, Trejo, López, Cortés, Egea; a Jiménez, Slavov, Navarro, Lambán, Rivas y Cagide. Expulsó por doble amonestación al visitante Antón (89’) y por roja directa a los locales Cabrera (89’) y Enamorado (74’).

Comentario: La Cartuja no pudo marcharse al parón navideño reencontrándose con el triunfo, como sí hizo el Casetas.

Tras unos primeros minutos de tanteo, La Cartuja fue haciéndose con el control del balón. En el minuto 20 Trejo lanzó una falta cerca de la frontal del área para poner por delante en el marcador a los locales. El Casetas se estiró para tratar de generar ocasiones peligrosas, logrando el tanto del empate en un penalti bien transformado por Navarro.

A la vuelta de vestuarios fue el Casetas el que se hizo dueño del balón sin tener grandes ocasiones. Los cambios le salieron mejor a los visitantes, ya que nada más salir, Rivas ejecutó un gran disparo desde lejos para adelantar a su equipo en el marcador. Los locales lo intentaron hasta el final, pero en el descuento llegó el 1-3 de Lamban en un fallo de concentración de la defensa de La Cartuja.

BORJA 1-0 REMOLINOS

Borja: Montorio, Pablo, Raúl, Roncea, Chueca, Martínez (Cristea, 89), Sanz (Ramón, 88), Usón, Vera, Abad y Navarro (Abreu, 64).

Remolinos: Jorge, Lucas, Samuel, Ibra, Juan (Estaben, 73), Aitor (Andrés, 58), Luis, Guillermo (Azuara, 80), Modou (Aragüés, 80), Iglesias y Falcón.

Goles: 1-0, min. 74: Chueca.

Árbitro: Giménez Barrera. Amonestó a Roncea, Marín, Chueca; Aitor, Luis e Iglesias. Expulsó al delegado del Borja, Luis López.

Comentario: El Borja consiguió superar al Remolinos después de una primera parte muy trabada, con varias interrupciones y faltas cometidas por el conjunto visitante tratando de frenar el ritmo del Borja. En una de estas acciones, los locales reclamaron un posible penalti sobre Sanz. El Remolinos optó por el balón en largo, pero la zaga local estuvo muy atenta para evitar cualquier sobresalto. Montorio también brilló para detener un disparos lejanos del Remolinos. En la segunda parte, el Borja vio cómo le anularon dos goles por fuera de juego. Finalmente, Chueca dejó los tres puntos en casa al culminar una gran acción colectiva con un remate ajustado al palo largo del portero. El Borja supo aguantar sin apuros los envites del Remolinos en el cuarto de hora final e incluso pudo ampliar la renta.