Todas las crónicas de Liga Nacional: El Racing Zaragoza firma una goleada ante el IPC

Racing Club Zaragoza: Diego, Ian, Pamiés (Valentín, 67), Liso (Pablo, 57), Divasson (Marco, 57), Enseñat, Glera, Regidor, Gracia, Casañal (Salcedo, 62) y Fuentes (Eloy, 46).

IPC La Escuela: Connor, Andrés (Abadía, 46), Mauricio, Joel, Izquierdo, Chamorro (Acosta, 75), Djayson (Joshua, 67), Adai, Juanma (Gabriel, 67), Torres y Bader (Matías, 60).

Goles: 1-0, min. 1: Pamiés. 2-0, min. 43: Liso, de penalti. 3-0, min. 49: Ian. 4-0, min. 70: Regidor. 5-0, min. 74: Glera, de penalti.

Árbitro: Muñoz Yago. Amonestó a los visitantes Bader y Chamorro.

Comentario: El Racing Zaragoza sigue imparable y esta vez fue el IPC La Escuela el que sufrió la efectividad y el poderío ofensivo de los blanquiazules. Los locales comenzaron el partido muy intensamente y en el 1, Pamiés abrió el marcador. A los zaragozanos se les resistió el gol que ampliase distancias, pese a que dispuso de un amplio número de llegadas por banda que no logró transformar. Sin embargo, el gol de Liso antes del descanso dejó el partido encarrilado. Nada más comenzar la segunda parte el cuadro local amplió la renta a tres goles y en la recta final cerraron una goleada más en casa que les sigue manteniendo con una buena renta en la cabeza de la tabla de la Liga Nacional.

FB FRAGA 3-3 AMISTAD

FB Fraga: Mario, Coll, Blanes (Borjabad, 46), Visa, Álex (Teixidó, 44), Gabriel, Casado (Almerge, 60), Casanova, Noé, Javierre (Jorge, 60) y Víctor (Hugo, 46).

Amistad: Pedro, Maza (Redondo, 60), Liarte (Bangoura, 75), Óscar, Guillermo (Marco, 75), Marzal, Kevin (Izuel, 60), López, Cortés, Alejandro y Soler.

Goles: 1-0, min. 11: Casado. 1-1, min. 12: Marzal. 1-2, min. 24: Soler. 2-2, min. 78: Almerge. 2-3, min. 80: López. 3-3, min. 83: Hugo.

Árbitro: Pérez Torres. Amonestó a Gabriel, Casanova, Borjabad; Kevin, Liarte y Redondo.

Comentario: El Fraga se llevó el empate con el Amistad en un partido en el que hubo alternancia en el dominio y la ocasiones. Los locales marcaron un tanto en los primeros minutos en una buena jugada aunque los rojillos empataron con un disparo lejano que sorprendió al meta rival. El Amistad se hizo con el control y dio la vuelta al partido en una jugada en el 24. En la segunda parte el Fraga dominó pero no consiguió marcar hasta el 78 en un centro lateral, pero de nuevo los rojillos en una acción individual se pusieron por delante. Fernández salvó un punto para el Fraga en el 83.

ATLÉTICO TERUEL 1-3 UTEBO

Atlético Teruel: Aitor, Marcos, Julián, Escuder, Oroel (Galindo, 75), Torner, Dolz (Artajo, 72), Soriano, Lorien, Calvo y Enrique.

Utebo: Carlos, Dos Santos, Lorenzo (Víctor, 77), Río, Dennis, Salas, Iker Ruiz (Sola, 70), Escartín, Andújar, David y Villar (Gálvez, 46).

Goles: 1-0, min. 4: Dolz. 1-1, min. 52: Dennis. 1-2, min. 80: Dennis. 1-3, min. 88: Escartín.

Árbitro: Benito Celma. Amonestó a Marcos, Calvo, Torner, Escuder; Escartín, Iker Ruiz y Dos Santos.

Comentario: El Utebo doblegó al Teruel en un partido donde los visitantes fueron superiores aunque fueron los locales los que encararon el partido de una forma óptima con el tempranero tanto en el minuto 4. En la segunda mitad, el Utebo dio la vuelta al marcador con dos tantos de Dennis, el segundo en una buena acción a balón parado, y en una contra Escartín sentenció.

EBRO B 3-2 MARIANISTAS

Ebro B: Rodrigo, Bielsa (De Lope, 46), Elvis, Del Cerro (Iván, 78), Eder (Baeyens, 50), Escanero (Sanz, 50), Belenguer, Pinilla, Subías, Beltrán (Wallid, 58) y Calvo.

Marianistas: Sergio, Navarro, Lavilla, Rocafort (Cajal, 53), Solanas (Torres, 63), Gómez (Ríos, 71), Noé (Lebrero, 71), Echegoyen, Gil (Boned, 53), Beamonte y Nadal.

Goles: 1-0, min. 33: Subías. 2-0, min. 41: Subías. 3-0, min. 59: Sanz. 3-1, min. 79: Cajal. 3-2, min. 88: Boned.

Árbitro: García Fernández. Amonestó a Subías, Belenguer; Solanas y Navarro.

Comentario: Victoria del Ebro ante el Marianistas en un partido donde los locales fueron de más a menos y encarrilaron el partido antes del descanso. El Ebro saltó mejor y dispuso de mayores ocasiones ante un Marianistas que no mostró su mejor versión. Subías, con un doblete, puso tierra de por medio antes del descanso y tras este el Ebro siguió con su dominio y pudo marcar una amplia cantidad de goles de no ser por el meta visitante. En la recta final con un disparo de Cajal y en un rechace de Boned puso el 3-2 y se lanzó a por el partido aunque no logró transformar la ocasión más clara que tuvo en el descanso.

MONTECARLO 1-0 ESCALERILLAS

Montecarlo: Pedro, Edson, Calvo, Gracia, Escalzo (Guillermo, 81), Villanueva, Sanjuán, Ángel (Dos Santos, 50), Montes, Carlos Pérez (Marco, 69) y David (Laborda, 55).

Escalerillas: Jorge, Vera, Adrián, Peña (Hagi, 57), Reda (Mamadou, 65), Lagamy, Cebollada (Leciñena, 77), Abderrazaq (Abdelghani, 57), Faraj, Baffoe y Antonio (Lapesa, 65).

Goles: 1-0, min. 92: Sanjuán.

Árbitro: Ferrer Collado. Amonestó al local Gracia y al visitante Abdelghani.

Comentario: El Montecarlo sumó tres puntos sobre la bocina ante un combativo Escalerillas. En la primera parte fueron los locales los que intentaron llevar el peso del partido mientras que los rivales intentaron salir a la contra en reiteradas ocasiones. Antes del descanso, la acción más clara para los de La Paz fue un saque de esquina que derivó en un rechace y un disparo que se fue elevado. En la segunda parte los locales volvieron a tener el control del partido y no fue hasta el 92 cuando en un saque de banda peinado al corazón del área Sanjuan marcó el único tanto y que daba la victoria al Montecarlo.

HUESCA B 4-0 ALCAÑIZ

Huesca B: Subías, Aguilar, Velázquez, Saadouni (Álvarez, 71), Beltrán (Fernández, 71), Fofana (Launa, 61), Benítez (Veras, 71), Alamañac (Gómez, 61), De Lucas, Fontán y Lucena.

Alcañiz: Villarroya, Barba (Pérez, 76), Bosque, Urrios, Adán (Ferrer, 56), Pal (Rivero, 27), Moliner (Lecina, 56), Bel, Estopiñán, Alquézar y Cebrián.

Goles: 1-0, min. 29: Velázquez. 2-0, min. 39: Fofana. 3-0, min. 63: Gómez. 4-0, min. 88: Fontán.

Árbitro: Losfablos Mestre. Amonestó a los visitantes Barba y Rivero. El visitante Cebrián fue expulsado en el 59’ por tarjeta roja directa.

Comentario: El Huesca firmó una goleada antes del parón navideño en un partido muy completo contra el Alcañiz. El conjunto oscense dominó de principio a fin y dispuso de ocasiones tanto en la primera como en la segunda mitad, lo que le sirvió para marcharse al descanso con la ventaja de dos goles gracias a Velázquez y Fofana. Tras el paso por vestuarios, Gómez y Fontán rubricaron el triunfo azulgrana.

OLIVER 0-3 REAL ZARAGOZA B

Oliver: Marcos, Mallén, Oleg (Roni, 78), Granged, Capapé, Víctor, Ruiz (Rodrigo, 57), Unai (Arilla, 77), Aziz (Santisteve, 78), Bak y Lana (Fraile, 57).

Real Zaragoza B: Valentín, Olmos, Motilva (Ian, 77), Esteban, David, Diego (Lambea, 77), Cantero (Sabater, 72), Tobajas (Palacio, 84), Dennis, Beltrán (Sánchez, 77) e Íñigo.

Goles: 0-1, min. 32: Cantero. 0-2, min. 43: Cantero. 0-3, min. 74: Dennis.

Árbitro: Almárcegui Bozal. Amonestó a Bak, Lana, Oleg; y a Palacio.

Comentario: Victoria del Real Zaragoza en un partido donde los locales fueron más efectivos de cara a portería. El Zaragoza llevó el peso del partido frente a un Oliver que se mantuvo en bloque más replegado y buscando acciones rápidas al contragolpe. Sin embargo los blanquillos fueron mejores arriba y se adelantaron con un gol de Cantero, que él mismo repetiría justo antes del descanso para tranquilidad zaragocista. En la segunda parte el Oliver intentó recortar diferencias pero los blanquillos volvieron a golpear en el 74 con un tanto de Dennis que acabó con cualquier esperanza visitante.

STADIUM CASABLANCA 0-2 BALSAS PICARRAL

Stadium Casablanca: Correas, Lobera (Barbas, 45), Huerta, Portero (García, 45), Silva, Colás, Martín, Calvera (Ruiz, 45), Izquierdo (García, 78), Cerrato y Redondo (Arguedas, 78).

Balsas Picarral: Valero, Galán (Brizuela, 83), Ríos (Sampietro, 78), Piqueras, Piquero (Salas, 78), Eito (Romanillos, 61), Gracia, Lorente (Otero, 61), García, Ceperuelo y Mazas.

Goles: 0-1, min. 23: Gracia. 0-2, min. 76: Gracia.

Árbitro: Fernández Martínez. Amonestó a Huerta, Silva; Piqueras, Ceperuelo y Sampietro. Expulsó a Martín por roja directa (83’).

Comentario: El Stadium fue derrotado en casa por el Balsas en un partido que comenzó igualado y disputado en el centro del campo, pero que desequilibró el tanto de Gracia en el 23 en un saque de esquina. En la segunda mitad la tónica se mantuvo aunque el cuadro verde experimentó una mejoría sin ocasiones. Finalmente, en otro saque de esquina, Gracia sentenció el partido, ya que en la recta final las interrupciones por una lesión y por sucesivas faltas hizo que el marcador no variase.

SAN GREGORIO 4-3 LA ALMUNIA

San Gregorio: Fernández, Enrech, Joven, Sánchez (Amin, 69), Casado, Agbor (Conesa, 77), Sabour (Jiménez, 69), Rodríguez (Vicen, 73), Alhajas (Beye, 77), Aranda y Benavente.

La Almunia: García, López, Gracia (Nagy, 46), Arnal, Gil, Lorén (Gil, 46), Lorente (Vidal, 81), Manuel, Joven, Gómez y David (Per, 36).

Goles: 1-0, min. 16: Sánchez. 2-0, min. 26: Sánchez. 3-0, min. 31: Sánchez, de penalti. 3-1, min. 61: Guillén. 3-2, min. 81: Lorente. 3-3, min. 83: Vidal. 4-3, min. 92: Conesa.

Árbitro: Ramírez Marco. Amonestó a López, Joven y Arnal y expulsó al local Arnal por doble amarilla (87’).

Comentario: El San Gregorio se llevó los tres puntos con sufrimiento ante una La Almunia que en la segunda parte estuvo cerca de lograr vencer un partido que tenía casi imposible. Los rojillos fueron superiores en los primeros minutos y se adelantaron en una falta lejana. El San Gregorio estuvo cómodo y en una jugada individual marcó el segundo, aunque pasada la media hora Sánchez lograba el triplete desde el punto de penalti. En la segunda parte el San Gregorio se relajó y encajó dos goles en dos faltas y un tercero en un saque de banda colgado al área que igualaba el marcador. Los rojillos reaccionaron para salvar el partido a tiempo con el tanto de Conesa en un contragolpe ya en la prolongación.