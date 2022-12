Todas las crónicas de División de Honor Juvenil: El Real Zaragoza vence al Espanyol para volver a lo grande al camino de la victoria

Partido de la jornada: ESPANYOL 2-3 REAL ZARAGOZA

El Real Zaragoza consiguió una valiosísima victoria a domicilio en el campo del Espanyol tras un partido muy igualado. El equipo de Javier Garcés se repuso a la derrota cosechada la pasada semana ante el Mallorca y venció una plaza muy complicada, lo que junto al empate del FC Barcelona supone que recupere el liderato, empatado a puntos con el cuadro blaugrana.

El partido comenzó con mucha intensidad del cuadro zaragocista, que se adelantó en el primer minuto de juego gracias a un centro-chut de Chema que sorprendió a Marc, guardameta local. Apenas 7 minutos después apareció Pau Sans para acertar también en la segunda ocasión del Zaragoza, tras pillarle la espalda a la zaga del Espanyol y definir a la perfección. Sin embargo, poco duró la ventaja de dos goles porque Pecellín redujo distancias en el 11’ tras un error defensivo. Locura de minutos iniciales en el partido entre dos grandes equipos. A partir de ese momento el partido se estabilizó y el Espanyol llevaba el control sin generar ocasiones claras. En la segunda ocasión de gol del lado local, Omar igualó el choque. 100% de acierto de cara a portería para los dos equipos en los primeros cuarenta y cinco minutos.

Tras el paso por vestuarios, el Zaragoza volvió a salir muy metido en el partido y Lucas puso por delante a su equipo en el 51’. Con el gol de ventaja y con el paso de los minutos, el Real Zaragoza dio pasos hacia atrás y el Espanyol dominaba sin profundidad. El equipo zaragozano llevaba verdadero peligro a la contra pero no acabó de materializar. El Espanyol tuvo dos opciones para empatar pero la zaga zaragocista estuvo sobresaliente. Ya en los últimos minutos, el cuadro catalán lo intentó con balones colgados pero no obtuvo el premio del empate. Sigue soñando el equipo de Javier Garcés, al que se le acaban los calificativos positivos de lo que está consiguiendo en la presente temporada.

Ficha técnica:

Espanyol: Marc, Ussu (Ciuró, 84), Delgado, Hugo Pascual (Álex, 77), Arnau, Coca (Rivarés, 73), Omar, Pecellín, Fornell, Roger y Xavier.

Real Zaragoza: De Cea, Sadiouma, Barrachina, Linares (Montesinos, 80), Lluch, Lahoz, Chema (Marco, 89), Beamonte, Pau Sans (Fadel, 80), Lucas y Liso (Yoha, 73).

Goles: 0-1, min. 1: Chema. 0-2, min. 9: Pau Sans. 1-2, min. 11: Pecellín. 2-2, min. 36: Omar. 2-3, min. 51: Lucas.

Árbitro: Carrero Romera. Amonestó a Hugo Pascual; Linares y Lluch.

SAN FRANCISCO 2-1 HUESCA

San Francisco: Pol, Yuzun, Antonio (Alejandro, 90), Gabi, Tomás, Álex, Santi (Alarcón, 67), Alejo (Ayoub, 90), Axel (Ortiz, 90), García y Picazo (Bini, 67).

Huesca: Brosed, Ñama (David Val, 75), Lizáldez, Álex Calvo (Porlán, 75), Martínez, Juan, Lucas (Soria, 68), Hugo Gómez (Taboada, 68), Ibáñez, Torra (Santi López, 60) y Ayman.

Goles: 1-0, min. 23: Axel. 1-1, min. 57: Ibáñez, de penalti. 2-1, min. 64: Santi.

Árbitro: Verdera Escandell. Amonestó a Tomás, Alarcón, Alejandro, Bini; Lizáldez y Santi López.

Comentario: Derrota del Huesca en su desplazamiento a Mallorca. La primera parte se desarrolló con los dos equipos muy intensos sobre el césped, una intensa lluvia que fue protagonista y dominio alterno. Apenas hubo ocasiones de gol, pero el cuadro local aprovechó un error defensivo de la zaga oscense para adelantarse en el marcador y llegar con una mínima ventaja al descanso del choque. Tras el paso por vestuarios, el cuadro aragonés mejoró sus prestaciones y adelantó líneas en busca del empate. Lo consiguió desde los once metros, después de que Ibáñez convirtiese en gol la pena máxima señalada por el colegiado del encuentro. Poco duró la alegría oscense porque apenas 7 minutos después se volvieron a adelantar los locales gracias a un buen gol de Santi. El Huesca llegó con peligro en numerosas ocasiones de gol pero no tuvieron el acierto necesario para empatar el choque y cosecharon una nueva derrota a domicilio.

EBRO 0-0 DAMM

Ebro: Sisamón, Tapias (Gonzalo, 59), Charneca, Raúl Gómez, Rubén Pérez, De Diego (Redondo, 59), Sesma, Guti, Peregrina, Duato (Sánchez, 83) y Gracia (Víctor, 70).

Damm: Álvaro, Pol Arnau (Pol Elías, 78), Robert, Beneite, Jan, Yahir, Jurado (Javi, 59), Pedro (Sahel, 59), Sando (Piera, 72), Dennis (Sergio, 72) y Miguel.

Árbitro: Martín Hernández. Amonestó a Duato, Rubén Pérez, Charneca, Guti; Pol Arnau, Robert y Piera. Expulsó con roja directa al meta visitante, Álvaro (78’).

Comentario: Amargo punto para el Ebro en su partido ante la Damm. Un resultado que quizá antes del partido hubiera firmado el conjunto arlequinado, pero no les dejó satisfecho tras ver cómo avanzó el partido. La posesión fue totalmente controlada por la Damm, pero el Ebro estaba cómodo con unas líneas defensivas sólidas y buscando sus opciones a la contra y la verticalidad de sus atacantes. En la primera parte un larguero favorable a la Damm y una ocasión tras un balón colgado y varios rechaces para el Ebro fue lo más peligroso que ocurrió. En la segunda parte la tónica del partido fue la misma, la Damm moviendo el balón con rapidez y el Ebro esperando paciente su oportunidad. La tuvo en el 78’ tras encontrar el hueco entre centrales, pero Álvaro, guardameta visitante, derribó al delantero del Ebro cuando ya se cantaba el gol en La Almozara y fue expulsado por esa acción. A la Damm no le quedaban más cambios, y tuvo que ser un jugador de campo quien ocupase la posición de portero. Los últimos 10 minutos el Ebro buscó el gol con disparos lejanos pero no llegaron a tener ninguna ocasión clara para llevarse los tres puntos. Punto agridulce por el desarrollo del partido pero justo y positivo tras lo visto sobre el césped.