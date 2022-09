El Real Zaragoza suma tres sufridos puntos ante el Europa

Partido de la jornada: REAL ZARAGOZA 4-2 EUROPA

El Real Zaragoza sumó sus primeros tres puntos del curso tras derrotar al Europa en la Ciudad Deportiva. Sin embargo, el partido no empezó bien para los de Javier Garcés. A los cuatro minutos de juego, Amate recibió un balón escorado en banda derecha y tras un disparo cruzado y potente que cogió por sorpresa al guardameta local puso por delante a su equipo. El cuadro zaragocista no tardó en reaccionar, y en el 21’ llegó el empate tras un pase en profundidad que recibió Pau Sans, sin defensa, superando a Vacas en su remate. Tras subir el empate al marcador, el Zaragoza golpeó de nuevo a su rival y se puso por delante y amplió distancias en apenas cinco minutos pasada la media hora de juego. El segundo, obra de Chema desde el punto de penalti, y el tercero, de nuevo Chema tras una buena jugada local. Ambos equipos se marcharon camino de vestuarios con 3-1 en el marcador.

Sin embargo, a los cuatro minutos de la reanudación, Pol Salgado puso el 3-2 que volvía a meter al conjunto catalán dentro del partido. Esta circunstancia negativa para los locales junto con la expulsión de Gumiel en el 54’ llenaron de dudas al conjunto blanquillo, que tuvieron la suerte de hacer el 4-2 en el 79’, obra de Linares, que a la larga sería el resultado definitivo. A partir de ese momento, el Real Zaragoza realizó un gran esfuerzo defensivo ante el quiero y no puedo de su rival, que les permitió sumar sus primeros tres puntos de la temporada.

Ficha técnica:

Real Zaragoza: De Cea, Mballo, Joel, Lucas, Lluch, Linares, Chema, Beamonte, Pau Sans (Vasquez, 80), Gumiel y Liso (Fadel, 73).

Europa: Vacas, Curiel (Bieto, 46), Basart, Edo, Canillo (Batuecas, 46), Bernardo, Amate (Alejandro, 46), Julen, Pol Salgado (Vici, 62), Aiman y Plaza (Willy, 78).

Goles: 0-1, min. 4: Amate. 1-1, min. 21: Pau Sans. 2-1, min. 31: Chema, de penalti. 3-1, min. 36: Chema. 3-2, min. 49: Pol Salgado. 4-2, min. 79: Linares.

Árbitro: Marius Haghiac. Amonestó a Linares, Lluch; Amate, Pol Salgado, Aiman y Bernardo. Expulsó por doble amonestación al local Gumiel (54’).

HUESCA 4-1 FE GRAMA

Huesca: Brosed, Ñama (Turanschi, 78), Lizáldez, Álex Calvo, Espinosa, Soria, Carp (Ciria, 78), Hugo Gómez, Ibáñez (Ayman, 36), López (Torra, 63) y Antonio (Bellón, 63).

FE Grama: Burgos, Darling, Antúnez (Pau, 46), Jorge (Tapias, 76), Bafode, Cifuentes (Álvarez, 51), Izan, Mario, Aleix, Joel (Serrano, 46) y Campaña (Miñano, 51).

Goles: 1-0, min. 13: Ibáñez. 2-0, min. 38: Ayman. 2-1, min. 47: Izan. 3-1, min. 54: Antonio. 4-1, min. 65: Carp.

Árbitro: Ubico Lacasta. Amonestó a Álex Calvo, Ñama, Espinosa; Antúnez y Aleix.

Comentario: El Huesca de Víctor Izuel logró este sábado la primera victoria del curso al superar por cuatro goles a uno a la Fundació Esportiva Grama. El partido se disputó en San Jorge en un día en el que el calor jugó un papel determinante. Sin embargo, eso no impidió ver un buen juego de la cantera azulgrana, que con esta victoria hace bueno el punto que consiguió en el debut liguero en La Almozara ante el Ebro y queda afincado en la parte alta de la tabla con 4 puntos. Ibáñez, Antonio, Aylan y José fueron los goleadores ante el FE Grama y demostraron la pegada del conjunto oscense. Pese a ser muy superior a su rival en la primera parte, el Huesca no logró una renta más amplia en la primera parte y se fue 2-0 al descanso. Tras el paso por vestuarios, el cuadro local tuvo ocasiones para el tercero pero no llegó y el rival lo aprovechó haciendo el 2-1 para meterse en el partido. La nota negativa fue la lesión de Ibáñez en una jugada donde los azulgranas reclamaron penalti. Al delantero se le salía el hombro y queda pendiente de pruebas médicas y resultados que determinen los plazos de recuperación.

FC BARCELONA 5-0 EBRO

FC Barcelona: Antonio, Anaya, Cantero (Marc Guiu, 76), Martín, Gerard, Biel, Lamine (Almeida, 76), Toni (Derek, 62), Luzzi, Dani Rodríguez (Unai, 62) y Moreno (Hernández, 62).

Ebro: Sisamón, Tapias, Charneca, Raúl Gómez, Rubén Pérez, Redondo (Gonzalo, 57), Sesma (Gracia, 73), Guti (Cortés, 57), Lobato (De Diego, 46), Sánchez (David, 46) y Duato.

Goles: 1-0, min. 13: Toni. 2-0, min. 21: Toni. 3-0, min. 50: Lamine. 4-0, min. 61: Luzzi. 5-0, min. 76: Lamine.

Árbitro: Más López. Amonestó al local Gerard. Expulsó por doble amonestación al visitante Tapias (76’).

Comentario: El partido comenzó con un Ebro muy valiente, intentando buscar la zaga azulgrana con presiones ofensivas constantes, pero el dominio del FC. Barcelona poco a poco se fue haciendo presente en el terreno de juego. El primer tanto fue obra del capitán Toni Caravaca tras un despeje poco fortuito dentro del área. Poco tiempo después, en el 21’, llegó el segundo tanto del mismo jugador, tras repeler un balón con la cabeza a la frontal del área y que Caravaca (2-0) ajustara el balón a donde no puede llegar el guardameta local Diego Sisamon. A partir del segundo tanto azulgrana, el cuadro arlequinado buscó meterse en el partido con una clara ocasión que fue desaprovechada tras un balón botado desde la esquina. Tras pasar por los vestuarios, llegó el tercer tanto azulgrana de la mano de Lamine tras un balón centrado desde la derecha que remató el delantero blaugrana. El cuarto tanto llegó en el 61′ de la misma forma que el tercero; un balón centrado desde la derecha que remató de cabeza en esta ocasión Luzzi. El dominio azulgrana se acentuó en la última media hora del encuentro y más tras la expulsión de Kike Tapias, que dio pie al quinto tanto de penalti y permitió a Lamine firmar su doblete particular. Mucho equipo para un Ebro que pese a comenzar bien el choque vio como su rival le superó claramente en todas las facetas del juego.