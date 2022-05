El aplazamiento del Oliver-Juventud empaña la última jornada de la liguilla

COPA ORO

Emparejamientos de Semifinales (A partido único)

Montecarlo-Amistad

Oliver-Alcañiz

Partido de la jornada: OLIVER - SANTO DOMINGO JUVENTUD (APLAZADO)

Triste desenlace, de esos que no gusta contar, a un grupo de la Copa Oro de Alevín Preferente que estaba precioso, y que había llegado a su desenlace, a la décima y última jornada de la liguilla con las dos plazas de acceso a semifinales pendientes de decidir entre tres candidatos: Oliver, Santo Domingo Juventud y Amistad, con el aliciente extra que todos dependían de sí mismos para avanzar de ronda.

A las 10.30 dio arranque la jornada en San Pantaleón, con el triunfo del Amistad sobre el Racing Club Zaragoza, que enviaba directamente a los rojillos de Diego García, rumbo a estar entre los cuatro mejores.

Dos horas más tarde (al menos así estuvo programado como horario oficial en la página web de la Federación Aragonesa durante toda la semana) debería haber sonado el silbatazo inicial del duelo directísimo entre Oliver y Santo Domingo Juventud en La Camisera, pero ese hecho no llegó a suceder. Los de Las Fuentes tenían comprometida desde febrero, su presencia este fin de semana en un importante torneo alevín en la localidad gerundense de Lloret de Mar. A pesar de las peticiones naranjas desde la semana pasada para mover el partido de fecha, éstas no fueron atendidas por el Oliver, por lo que no quedó más remedio que comunicar a la Federación su incomparecencia al choque.

Una lástima este final, que se decidirá en los despachos en vez de en el verde, que a falta de la confirmación oficial por parte del Comité de Competición de Fútbol Base, dará con una clasificación definitiva en la que el Oliver quedará como primer clasificado y el Amistad será el segundo de este grupo primero.

Grupo 1

AMISTAD 3-1 RACING CLUB ZARAGOZA

Amistad: Parfect, Hugo, Rodrigo, Idoipe, Saúl, Lahoz, Iker, Abad, Santiago, Corbinos y Demian. También jugaron: Mariblanca, Víctor, Álvaro, Iván García, Arilla y Killian.

Racing Club Zaragoza: Jorge, Casas, Vives, Valverde, Álex, Izan, Aitor, Cristian, Segura, Lorién y Héctor. También jugaron: Romanos y Castillo.

Goles: 0-1, min. 6: Cristian. 1-1, min. 13: Santiago. 2-1, min. 38: Demian. 3-1, min. 53: Abad.

Árbitro: Martín García. Amonestó al visitante Aitor.

Grupo 2

EL OLIVAR 2-2 ALCAÑIZ

El Olivar: Nicolás, Salvatierra, Iván, Velilla, Platard, Alfonso, Marcos, César, Hugo, David y Pedro. También jugaron: Luis, Víctor, Pardillos y Lorenzo.

Alcañiz: Álvaro, Ignacio, Leo, Juanjo, Lucas, Mario, David, Guillermo, Alonso, Iván y Darío. También jugaron: Miguel, Cebrián, Daniel, Latorre, Ioan y Rafael.

Goles: 1-0, min. 9: Salvatierra. 1-1, min. 27: Ioan. 1-2, min. 47: Latorre. 2-2, min. 59: Platard.

Árbitro: Gimeno Barrabes.

COPA PLATA

Emparejamientos de Semifinales (A partido único)

El Salvador-Actur Pablo Iglesias

Balsas Picarral-San Gregorio

Partido de la jornada:

Grupo 1

STADIUM CASABLANCA 3-1 EL SALVADOR

Stadium Casablanca: Javier, Héctor, Valero, Hugo, Bonafonte, Víctor, Mario, Samuel, Liberto, Montañés y Nicolás. También jugaron: Alberto, Escuder, Álvaro, Fraguas, Marcos, Gonzalo y Gabriel.

El Salvador: Perches, Contreras, Casals, Gonzalo, Nicolás, Gutiez, Javi Ara, Jorge, Lafuente, Santiago y Jaime También jugaron: Carlos, Lahoz, Diego Gracia, Diego López y Ramiro.

Goles: 0-1, min. 15: Santiago. 1-1, min. 46: Gabriel. 2-1, min. 55: Víctor. 3-1, min. 59: Gonzalo, de penalti.

Árbitro: Melendo Mateo. Amonestó al visitante Santiago.

UNIÓN LA JOTA VADORREY 0-1 BALSAS PICARRAL

Unión la Jota Vadorrey: Alejandro, Sara, Iván, Carlos, Raúl, Álvaro, David, Argente, Eric, Gonzalo y Asier. También jugaron: Óliver, Izan, Juan y Cirez.

Balsas Picarral: Pablo, Aguarón, Mariñosa, Hugo, Sika, Jaime, Cester, Nicolás, Iker, Víctor y Juan. También jugaron: Iván, Eric, Mario, Casas, Javier, Raúl y Adán.

Goles: 0-1, min. 60: Mario, de penalti.

Árbitro: Pascual Arjol.

SAN JOSÉ 1-3 EFB CALATAYUD

San José: Mateo, Aguerri, Alejandro, Alberto, Alexandru, Fabio, Guzmán, David, Tapia, Mario y Máximo. También jugaron: Iker, Álvaro, Ángel, Diego y Beltrán.

EFB Calatayud: Paula, Carlos, César, Jorge, Roberto, Iker, Romero, Héctor, Gallego, Galindo y Aldea. También jugaron: Édgar, Ismael, David, Esteras y Pedrejón.

Goles: 1-0, min. 3: Máximo. 1-1, min. 8: Galindo. 1-2, min. 29: Héctor. 1-3, min. 42: David.

Árbitro: Lasierra Caso.

Grupo 2

TARAZONA 1-2 ACTUR PABLO IGLESIAS

Tarazona: Hugo, Ariel, Planillo, Jaime, Mateo, Antonio, Tazueco, Ziad, Gaizka, Luis y Murugarren. También jugaron: Johan y Rubén.

Actur Pablo Iglesias: Cristian, Mario, Ricardo, Diego, Iker, Marquina, Marcos, Estrada, Piñeiro, Daniel y Emmanuel. También jugaron: Martín, Bahamonde, Subías, Hatim y Mateo.

Goles: 0-1, min. 2: Iker. 1-1, min. 13: Mateo. 1-2, min. 35: Emmanuel.

Árbitro: Esteban Gallego. Amonestó al visitante Ricardo.

VALDEFIERRO 1-0 CUARTE

Valdefierro: Kevin, Sebastián, Diego, Unax, Mainar, Eduardo, Álvaro, Unai, Monteagudo, Aarón y Marcos. También jugaron: Anis, Yago, Eneko, Mateo y Hugo.

Cuarte: Álvaro, San Millán, Jesús, Gascón, Hugo, Iván, Mario, Nael, Darío, Vives y Berne. También jugaron: Mallor, Martorel, Izan, Ventura, Chaves, Noah y Jacobo.

Goles: 1-0, min. 60: Unai.

Árbitro: Batalla Carnicer.