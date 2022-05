El Andorra empata en Alcoy y podría ascender la próxima semana

Los tres equipos implicados en la batalla por el ascenso directo no consiguieron sacar la victoria en esta jornada en el Grupo 2, de manera que el gran beneficiado el Andorra, que sigue líder a tan solo dos partidos para la conclusión, pese a que no pudieron pasar del empate a 2 en el campo del Alcoyano. Dos puntos por debajo se queda el Villarreal ‘B’, tras su empate a 3 en el campo del Castellón. Al Albacete se le pone ya casi imposible el ascenso directo, puesto que tras su derrota por 0-1 ante el Nástic, se encuentra ya a 4 puntos del Andorra. Precisamente, este triunfo del Nástic reactiva sus opciones de Play Off, ya que se queda empatado con la última posición de Play Off que ocupa el Atlético Baleares con 55 puntos. Junto a ellos, completa el triple empate el Algeciras que venció por 0-2 al San Fernando. Por abajo, paso adelante para la permanencia del Sevilla Atlético y Linense, con sus respectivas victorias ante Barcelona ‘B’ y Linares. Ambos aventajan en 4 puntos al Atlético Sanluqueño y Cornellá, mientras que el Real Betis ‘B’, Costa Brava y UCAM Murcia ya descendieron matemáticamente.

En el Grupo 1, una vez ya consumado el ascenso del Racing de Santander y los billetes de Play Off del Deportivo de la Coruña (que ganó por 4-3 al Tudelano) y del Racing de Ferrol (empató a 1 ante el Athletic ‘B’), el UD Logroñés salió de posiciones de Play Off después de caer en el derbi local ante el SD Logroñés (3-2). Quienes se beneficiaron de ello son los dos equipos que se encuentran justo por delante en la tabla, Badajoz y Celta ‘B’, que empataron a 1. Las victorias de Rayo Majadahonda (0-1 en Calahorra), Unionistas (1-2 en San Sebastián de los Reyes) y Real Unión (3-1 al Talavera) les mantienen con opciones de alcanzar el Play Off. Por abajo no hubo cambios y se pone ya muy cuesta arriba la permanencia para Talavera y Valladolid Promesas.

