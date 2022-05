El Alcañiz sorprende al Ebro y vence por la mínima con un gol sobre la bocina

Tres veces se habían medido hasta el sábado Amistad y Oliver, y en todas ellas se dio el resultado de empate. Ayer no fue así y los azulgranas dieron un importante golpe de autoridad a domicilio con un contundente 1-5 que les vuelve a situar en la cima del grupo. Enlaza el Hernán Cortés su segundo triunfo consecutivo, después de batir en el García Traid al Racing Club Zaragoza.

Alcañiz y Montecarlo tienen a un solo punto de distancia el estar entre los cuatro elegidos para disputar las semifinales tras una jornada vital para sus aspiraciones. Los primeros se llevaron los puntos de La Almozara en el descuento, tras defender bien y sorprender a última hora, y los rojillos se vieron obligados a remontar el gol inicial de el Olivar para lograr ellos hacer tres tantos después.

Sin sorpresas en la séptima fecha del grupo uno de la Copa Plata, donde los tres primeros se impusieron a domicilio, haciéndolo sin pasar demasiados agobios. Stadium Casablanca y Balsas Picarral lo hicieron por cuatro goles de diferencia en Vadorrey y San José respectivamente, mientras que por un tanto menos superó El Salvador el escollo de su visita a Calatayud.

Nada más que se jugó un encuentro en el segundo grupo de la Copa Plata, puesto que San Gregorio y Tarazona lo aplazaron hasta el próximo viernes 13. El que se disputó medía a líder ante colista y el Actur Pablo Iglesias no dio opción a ninguna sorpresa, logrando de esta manera su pase matemático a la fase final.

COPA ORO

Partido de la jornada: EBRO 0-1 ALCAÑIZ

El Alcañiz ve mucho más cerca alcanzar toda una semifinal de la Copa Oro alevín, tras imponerse en La Almozara, gracias a un gol de David en el tercero de los cuatro minutos de añadido que dio el colegiado Rubio Espiau. La cara más triste se la queda el Ebro, para el que el partido era casi una final, y al que el empate ya no le valía de mucho, por lo que ese gol in extremis le deja casi fuera de cualquier posible combinación de acceso a las dos primeras posiciones.

Los bajoaragoneses volvieron a dejar patente un sábado más el por qué de su exitosa campaña. Son un bloque compacto, rocoso, en el que todos aportan algo y al que es muy difícil hacerle gol, y ellos suelen sacar provecho con efectividad a las llegadas al área contraria.

Al Ebro tampoco se le podrá negar el esfuerzo hecho durante la hora de juego. Merodeó con frecuencia el área rival, con algunos momentos de embotellamiento y jugadas claras para haber podido marcar, pero no fue el día. El día que la pelota dice que no quiere entrar, no hay manera. Guillermo, Villarroya, Iker fueron algunos de los ejecutores de ocasiones claras, que o bien rechazó la defensa o el portero.

El jarro de agua helada lo iba a echar David, en un pase en profundidad en el que se pidió fuera de juego, el delantero superó la salida de Mateo y cuando parecía que el colegiado iba a anular la jugada por posición antirreglamentaria, indicó el centro del campo dando por válido el tanto. De nada sirvieron las protestas, porque la decisión ya estaba más que tomada.

Ficha técnica:

Ebro: Carrillo, Ionut, Iker, Pablo, Álvaro, Youssef, Yasser, Adama, Lorien, Rodrigo y Alejandro. También jugaron: Mateo, Villarroya, Artigas, Casorrán, Guillermo, Erik y Adilson.

Alcañiz: Rodrigo, Cebrián, Beltrán, Leo, David, Guillermo, Alonso, Daniel, Iván, Nacho y Adrián. También jugaron: Gonzalo, Ignacio, Lucas, Mario, Ioan, Rafael y Darío.

Goles: 0-1, min. 60+3: David.

Árbitro: Rubio Espiau. Amonestó al local Youssef.

Grupo 1

HERNÁN CORTÉS 2-1 RACING CLUB ZARAGOZA

Hernán Cortés: Uribarri, Stroe, Mínguez, Álvaro, Monzón, Lechuga, Royo, Héctor, Feliz, Villanova y Lausín. También jugaron: Enzo, Andrés, Mikel, Bermejo y Galindo.

Racing Club Zaragoza: Jorge, Casas, Romanos, Vives, Álex, Cazaña, Aitor, Cristian, Lorién, Sanz y Castillo. También jugaron: González y Escanero.

Goles: 1-0, min. 21: Monzón. 2-0, min. 30: Héctor. 2-1, min. 55: Cazaña.

Árbitro: Pascual Arjol. Amonestó a Feliz y Lechuga, del Hernán Cortés y a Aitor y Sanz del Racing Club Zaragoza.

AMISTAD 1-5 OLIVER

Amistad: Parfect, Mariblanca, Civera, Víctor, Idoipe, Lahoz, Abad, Santiago, Demian, Álvaro e Iván. También jugaron: Matei, Saúl, Iker, Arilla y Killian.

Oliver: David, Parra, Ros, Iván, Samuel, Richard, Diego, Visanzay, Duarte, Pascual y Fornoza. También jugaron: Daniel, Abella, Lucas, Alonso, Nando, Rayan y Rafa.

Goles: 0-1, min. 8: Diego. 0-2, min. 10: Diego. 0-3, min. 16: Richard. 1-3, min. 27: Idoipe. 1-4, min. 36: Richard. 1-5, min. 59: Rayan.

Árbitro: Fernández Nicolás.

Grupo 2

MONTECARLO 3-1 EL OLIVAR

Montecarlo: Andrés, Tena, Causín, Tello, Fran, Escalona, Lorente, Daniel, Ventura, Ausere y Yarón. También jugaron: Izan, Campillo, Cazaña y Gomis.

El Olivar: Luis, Salvatierra, Pelegrín, Velilla, Segura, César, Elvira, Tiago, Víctor, Pardillos y Lorenzo. También jugaron: Ripol, Platard, Alfonso, Moreno y Pedro.

Goles: 0-1, min. 11: Pardillos. 1-1, min. 27: Gomis. 2-1, min. 41: Escalona. 3-1, min. 55: Causín, de penalti.

Árbitro: Andrés Castro. Amonestó al visitante Velilla.

COPA PLATA

Grupo 1

SAN JOSÉ 0-4 BALSAS PICARRAL

San José: Mateo, Morer, Aguerri, Caballero, Solorzano, Gutica, Cámara, Guzmán, Ángel, Hernando y Beltrán. También jugaron: Tapia, Mariano y Máximo.

Balsas Picarral: Corella, Galve, Ormaz, Miguel, Héctor, Mariñosa, Javier, Aguiló, Traoré, Auría y Cavero. También jugaron: Laborda, Jaime, Raúl, Cester, Adán, Víctor y Juan.

Goles: 0-1, min. 9: Javier. 0-2, min. 18: Adán. 0-3, min. 32: Raúl. 0-4, min. 59: Víctor.

Árbitro: Estela Gallán.

EFB CALATAYUD 0-3 EL SALVADOR

EFB Calatayud: Paula, Édgar, César, Jorge, Roberto, Iker, Romero, Esteras, Héctor, Gallego y Jaime. También jugaron: Carlos, Ismael, David, Pedrejón, Langa y Aldea.

El Salvador: Perches, Contreras, Casals, Javi Ara, Nicolás, Gutiez, Gracia, Lafuente, Santiago, Jaime y Ramiro. También jugaron: Carlos, Lahoz, Gonzalo, Martínez y Diego.

Goles: 0-1, min. 14: Lafuente. 0-2, min. 50: Gracia. 0-3, min. 54: Gracia.

Árbitro: George Acsante.

UNIÓN LA JOTA VADORREY 1-5 STADIUM CASABLANCA

Unión la Jota Vadorrey: Óliver, Sara, Iván, Lorenz, Raúl, Giménez, Martínez, Segura, Asier, Espés y Círez. También jugaron: Perna, Allué, Soriano, Gabarre y Argente.

Stadium Casablanca: Hormigón, Chueca, Escuder, Valero, Franco, Fraj, Bonafonte. Gil. Gonzalo, Samuel y Montañés. También jugaron: Alberto, Campo y Nicolás.

Goles: 0-1, min. 3: Gonzalo. 1-1, min. 8: Raúl. 1-2, min. 21: Fraj. 1-3, min. 28: Gonzalo. 1-4, min. 29: Gil. 1-5, min. 59: Samuel.

Árbitro: Nave Mayolas. Amonestó al local Argente.

Grupo 2

VALDEFIERRO 0-8 ACTUR PABLO IGLESIAS

Valdefierro: Kevin, Diego, Unax, Álvaro, Unai, Yago, Monteagudo, Mateo, Aarón, Marcos y Hugo. También jugaron: Sebastián, Mainar, Anis y Eduardo.

Actur Pablo Iglesias: Cristian, Ricardo, Diego, Iker, Marquina, Estrada, Piñeiro, Hatim, Mateo, Daniel y Emmanuel. También jugaron: Mario, Martín, Marcos, Bahamonde y Subías.

Goles: 0-1, min. 4: Iker. 0-2, min. 9: Daniel. 0-3, min. 24: Emmanuel. 0-4, min. 34: Bahamonde. 0-5, min. 37: Iker. 0-6, min. 44: Iker. 0-7, min. 50: Iker. 0-8, min. 58: Bahamonde.

Árbitro: Périz Martínez.

SAN GREGORIO - TARAZONA (Se jugará el viernes 13 de mayo)