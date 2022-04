El Brea conquista el Municipal de Tarazona y suma tres puntos de oro

El Brea sumó una victoria muy importante en el campo del Tarazona, el día que el equipo local celebraba el día del socio, con las gradas llenas de aficionados tanto del Tarazona como del Brea en un gran ambiente de fútbol.

La primera parte estuvo muy igualada, con mucha disputa por el balón. El Tarazona con más posesión que el Brea, que estaba muy bien posicionado sobre el césped, pero con pocas ocasiones para ambos equipos. De la Mata inauguró el marcador tras convertir en gol una pena máxima señalada por el colegiado del encuentro que el jugador visitante, ex del Tarazona, mandó a la izquierda de la portería defendida por Azón. En el 30’ el cuadro local protestó un posible penalti por manos en el área de De la Mata, pero no fue señalado. Con el paso de los minutos el Tarazona fue creciendo en el partido y comenzó a generar ocasiones claras para lograr el empate. Tuvieron tres ocasiones muy claras para lograr la igualada antes del descanso, pero Lázaro mantuvo la ventaja para su equipo: la primera con un remate de cabeza de Saha, la segunda con un disparo de Dieste tras un balón a la espalda de la defensa del Brea y la tercera y más clara, una pena máxima desaprovechada por el propio Dieste, cuyo disparo se estrelló con el larguero. De esta manera se llegó al descanso del partido con una ventaja mínima para el Brea.

Tras el paso por vestuarios, continuó el dominio del Tarazona, que vio cómo su esfuerzo tuvo la recompensa del gol del empate. Ballardo filtró un pase precioso para que Dieste no perdonase en esta ocasión e instauró el merecido empate en el marcador. Los minutos iban pasando sin dominador claro y sin ocasiones para deshacer el empate. El partido entró en los minutos finales con todo por decidir y cuando parecía que ambos equipos se conformaban con el empate, llegó el gol de Pepo, también ex jugador del Tarazona. Cuenca luchó un balón y jugó con Roy, que puso un buen centro al primer palo que la defensa del Tarazona no acertó a despejar. Pepo, anduvo listo para batir a Azón con un remate cruzado y poner el 1-2 en el marcador. Prácticamente no hubo tiempo para más y el Brea logró una victoria que vale oro.

Ficha técnica:

Tarazona: Azón, Arroyo, Mingotes, Andi, Dieste, Ballardo (Jesús, 84), Cobo, Ohemeng, Jay (Santigosa, 84), Chus Herrero y Saha (Cristian, 86).

Brea: Lázaro, Carlos Cano, Mendinueta (Roy, 89), Toni Pérez, Pepo, Luis Costa (Jorge Pérez, 79), Juan González, Israel (Cuenca, 65), Matías, Jona (Veintemilla, 65) y De la Mata.

Goles: 0-1, min. 15: De la Mata, de penalti. 1-1, min. 54: Dieste. 1-2, min. 92: Pepo.

Árbitro: Carrero Romera. Amonestó a Ballardo, Saha, Dieste, Chus Herrero; Jona y Matías.