Cómoda victoria de un Amistad que fue superior al Hernán Cortés

Dos victorias a domicilio se produjeron en el grupo primero, donde el Amistad reafirmó que es un gran equipo no dando apenas opciones al Hernán Cortés. Se estrenó el Santo Domingo Juventud, que se llevó los puntos del Parque Deportivo Ebro sorprendiendo a un Racing Club Zaragoza que venía de vencer la semana pasada.

Mayor igualdad, imposible en el grupo dos. Los cuatro participantes han jugado dos choques y todos recaudan una alegría y una pena. Tenía la ocasión el Ebro de distanciarse un poco, pero un gran Olivar se rehizo de la dura derrota de la semana pasada y conquistó un feudo tan exigente como el de los arlequinados.

En el grupo primero de la Copa Plata se dieron todos los resultados posibles. La nota bonita la puso el San José, que por fin pudo degustar el sabor de un triunfo después que no lo pudieran hacer ni en liga ni en las dos primeras semanas de esta Copa. El Stadium Casablanca queda como líder en solitario y único equipo con pleno de puntos, tras un viaje productivo a Calatayud. Igualdad a dos entre Balsas Picarral y El Salvador, con un emocionante desenlace, donde los colegiales se adelantaron y los avispas, cuando más duele, sobre la hora, rescataron un interesante punto.

Ha arrancado en plenitud el Actur Pablo Iglesias el grupo 2 de la Copa, con dos victorias en otros tantos encuentros y además viendo las porterías rivales muy grandes, porque ya han marcado nueve veces, cuatro de ellos en la mañana de ayer en La Azucarera. Peleado empate entre Cuarte y Tarazona, que deja a ambos con cuatro puntos, y en el que los de Cuarte de Huerva igualaron dos veces la renta adquirida por los turiasonenses.

COPA ORO

Partido de la jornada: HERNÁN CORTÉS 0-4 AMISTAD

Consolidó el Amistad su liderato del grupo, gracias a un cómodo triunfo en el García Traid sobre un Hernán Cortés que queda de momento sin poder sumar.

Muy buena versión la que despacharon ayer los pupilos de Diego García, con un juego muy fluido y con mucha rapidez en las acciones ofensivas. Además pronto se les puso el partido de cara, con una buena ventaja de dos goles conquistada en el primer cuarto de hora. Lejos de conformarse con ese resultado, fueron a por más, y en un pase en profundidad, Demian superó la salida del meta local con un remate bien ajustado.

Siguieron dominando los visitantes, a los que le fueron anulados un par de tantos más por posiciones antirreglamentarias de fuera de juego. El Hernán Cortés también buscó estirarse y contó con una buena opción para haber hecho un gol. Villar se plantó delante de Parfect, pero la ejecución no fue todo lo buena que el jugador rojiblanco hubiese deseado. El resultado lo iba a cerrar Killian, después de una potente cabalgada de su compañero Demian, que le sirvió un centro lateral, que enganchó para superar por alto al portero, que aunque tocó, no pudo evitar que el balón llegase a las mallas.

Ficha técnica:

Hernán Cortés: Enzo, Javier, Álvaro, Roberto, Iker, Miguel, Héctor, Mikel, Villar, Galindo y Darío. También jugaron: Unai, Royo, Adrián, Bermejo, Víctor y Villanova.

Amistad: Matei, Hugo, Civera, Víctor, Idoipe, Lahoz, Iker, Abad, Santiago, Corbinos e Iván. También jugaron: Mariblanca, Saúl, Parfect, Demian, Álvaro y Killian.

Goles: 0-1, min. 8: Corbinos. 0-2, min. 17: Enzo, en propia puerta. 0-3, min. 24: Demian. 0-4, min. 44: Killian.

Árbitro: Cerqueira Navarro.

Grupo 1

RACING CLUB ZARAGOZA 0-2 SANTO DOMINGO JUVENTUD

Racing Club Zaragoza: Iker, Casas, Romanos, Vives, Valverde, Álex, Aitor, Cristian, Adrián, Héctor y Castillo. También jugaron: Izan y Lorién.

Santo Domingo Juventud: Guillermo, Pertíñez, Jairo, Mario, Diego, Isaac, Adrián, Kevin, Pina, Sofiane y Vicuña. También jugaron: Mario, Zoubir, Mateo, Alejandro, Iker, Longás y Gimeno.

Goles: 0-1, min. 58: Jairo. 0-2, min. 60: Diego.

Árbitro: Gardeta Heredero. Amonestó al local Héctor.

Grupo 2

EBRO 1-3 EL OLIVAR

Ebro: Mateo, Iker, Villarroya, Artigas, Ferrero, Casorrán, Molinos, Yasser, Adama, Lorien y Rodrigo. También jugaron: Carrillo, Ionut, Guillermo, Youssef, Erik y Adilson.

El Olivar: Nicolás, Salvatierra, Pelegrín, Velilla, Pescador, Marcos, César, Elvira, Tiago, Víctor y Lorenzo. También jugaron: Luis, Platard, Alfonso, Hugo, Pedro y Pardillos.

Goles: 0-1, min. 29: Salvatierra. 0-2, min. 33: Salvatierra. 0-3, min. 49: Hugo. 1-3, min. 56: Adama, de penalti.

Árbitro: Latas Martínez.

COPA PLATA

Partido de la jornada: BALSAS PICARRAL 2-2 EL SALVADOR

Balsas y El Salvador, que habían vencido sus dos compromisos iniciales, continuarán invictos una semana más, después del empate firmado en el mediodía del sábado.

Como prácticamente todo lo que se jugó en la Comunidad aragonesa a lo largo de ayer, las fuertes y molestas rachas de viento marcaron el devenir del juego, por lo que cada equipo solo pudo estar más cómodo la fase que tuvieron la ventolera a su favor.

En la media hora inicial, ese factor lo dispuso de su lado el Balsas, que exceptuando una llegada colegial, dispuso del monopolio casi total del peligro, con un disparo al larguero y embotellando a un Salvador que apenas si pudo salir de su área. El gol de Víctor fue el premio que obtuvieron los de casa.

Como era de prever, los papeles se intercambiaron cuando se decretó la reanudación y el Salvador fue derecho a remendar la situación de desventaja. Apenas tres minutos pasaron para que Gracia, con un precioso disparo que entró por toda la escuadra, pusiese el empate. La remontada se iba a culminar desde los once metros, tras una mano de un defensor local, después de un recorte. Javi Ara no iba a perdonar para poner por delante a los azules, que tuvieron el 1-3, pero Lafuente no acertó en una jugada clara.

En el tercero de los minutos de añadido, el Balsas logró una falta escorada a su favor, que Juan golpeó fuerte y sobre todo alta, donde suele doler a los porteros de estas edades, para rescatar un punto cuando ya casi nadie lo esperaba.

Ficha técnica:

Balsas Picarral: Iván, Eric, Iker, Mario, Casas, Mariñosa, Sika, Raúl, Nicolás, Adán y Juan. También jugaron: Pablo, Aguarón, Héctor, Javier, Aguiló, Cester y Víctor.

El Salvador: Perches, Contreras, Guillermo, Gonzalo, Javi Ara, Nicolás, Gutiez, Jorge, Lafuente, Santiago y Jaime. También jugaron: Carlos, Gracia y Diego.

Goles: 1-0, min. 25: Víctor. 1-1, min. 33: Gracia. 1-2, min. 55: Javi Ara, de penalti. 2-2, min. 63: Juan.

Árbitro: Idrissi Ouali.

Grupo 1

EFB CALATAYUD 0-2 STADIUM CASABLANCA

EFB Calatayud: Paula, Carlos, Edgar, Ismael, David, Jorge, Roberto, Iker, Romero, Héctor y Aldea. También jugaron: César, Pedrejón, Sergio y Galindo.

Stadium Casablanca: Alberto, Escuder, Valero, Hugo, Álvaro, Marcos, Víctor, Gonzalo, Mario, Samuel y Nicolás. También jugaron: Javier, Héctor, Fraguas, Bonafonte, Liberto, Gabriel y Montañés.

Goles: 0-1, min. 32: Samuel. 0-2, min. 58: Gonzalo.

Árbitro: Molinares Hernández.

SAN JOSÉ 2-1 UNIÓN LA JOTA VADORREY

San José: Mateo, Javier, Alejandro, Alberto, Alexandru, Fabio, Guzmán, Diego, Beltrán, Marcos y Máximo. También jugaron: Iker, Ángel y Mario.

Unión la Jota Vadorrey: Alejandro, Sara, Iván, Carlos, Izan, Raúl, David, Gonzalo, Asier, Hugo y Cirez. También jugaron: Óliver, Álvaro, Juan, Argente y Eric.

Goles: 1-0, min. 11: Máximo. 2-0, min. 15: Fabio. 2-1, min. 33: Sara.

Árbitro: Alcántara Buatas.

Grupo 2

CUARTE 2-2 TARAZONA

Cuarte: Juan, San Millán, Martorel, Hugo, Iván, Mario, Nael, Ventura, Darío, Vives y Jacobo. También jugaron: Casas, Gascón, Chaves, Noah y Berne.

Tarazona: Hugo, Ariel, Planillo, Rubén, Mateo, Tazueco, Gaizka, Alejandro, Luis, Conde y Murugarren. También jugaron: Johan, Jaime, Antonio, Dereck y Ziad.

Goles: 0-1, min. 20: Tazueco, de penalti. 1-1, min. 37: Iván. 1-2, min. 50: Johan. 2-2, min. 59: Gascón.

Árbitro: Guillén Piazuelo.

SAN GREGORIO 1-4 ACTUR PABLO IGLESIAS

San Gregorio: Eric, Daniel, Akram, Raúl, Guillermo, Ismael, Yahya, Pardos, Moaaz, Nicolás y Ousman. También jugaron: Héctor, Haddy, Pablo, Jorge, Íñigo y Samuel.

Actur Pablo Iglesias: Cristian, Mario, Ricardo, Diego, Iker, Marquina, Bahamonde, Piñeiro, Subías, Hatim y Daniel. También jugaron: Martín, Marcos, Estrada, Mateo y Emmanuel.

Goles: 0-1, min. 10: Bahamonde. 1-1, min. 20: Haddy, de penalti. 1-2, min. 29: Marcos, de penalti. 1-3, min. 54: Marcos. 1-4, min. 55: Piñeiro.

Árbitro: Ibarra Mingote.