El Andorra de Marc Aguado escala al ascenso directo

El Andorra de Marc Aguado se mete en posición de ascenso directo -en el grupo 2- a Segunda tras su victoria por 0-1 en el campo del San Fernando, si bien es cierto que el Villarreal ‘B’ cuenta con un partido menos. Los perseguidores de este dueto pincharon, con empate del Albacete y derrota tanto del Atlético Baleares como Castellón, aunque conservan sus posiciones de Play Off. Unos puestos a donde se acera el Algeciras, que se impuso al Barcelona ‘B’ (2-1). Por abajo, el Sabadell se acerca a la permanencia, dando la sorpresa al derrotar al Atlético Baleares (1-0). Por abajo, Betis ‘B’, Costa Brava y UCAM Murcia volvieron a perder y se quedan cada vez más lejos de la permanencia.

En el Grupo 1, cayó el líder, el Deportivo de la Coruña, por 1-2 ante el Real Unión, aunque su colchón de 6 puntos sobre el segundo -el Racing de Santander- no se ve disminuido puesto que los cántabros vieron aplazado su partido de esta jornada. Los equipos clasificados desde la tercera a la octava posición (UD Logroñés, Unionistas, Celta ‘B’, Rayo Majadahonda, Real Unión y San Sebastián de los Reyes) vencieron en sus compromisos, por lo que no hay cambios en la tabla. La otra cara de la moneda es que de los 7 últimos clasificados, 6 de ellos perdieron en sus partidos. El empate entre SD Logroñés y Zamora (0-0) no les sirve a los primeros para acercarse al Play Off ni a los segundos para salir del descenso. El Zamora contó con la aportación de César Yanis durante media hora de la segunda parte.

