El Santo Domingo Juventud no pasa del empate ante La Unión La Jota Vadorrey

Abrumadora victoria del Montecarlo en Utrillas. El líder no se andó con miramientos, y perforó en trece ocasiones la meta del conjunto minero. No le andó a la zaga, la también contundente goleada del Actur Pablo Iglesias sobre el Atlético Teruel, un 8-0 para los de Alejandro Cuartero, que habla claro de la diferencia presenciada el sábado entre unos y otros. Marcó pronto, en el minuto tres el Amistad en Calatayud, un tanto que fue el único que se presenció y que sirve para que los de Juslibol conserven la segunda posición. No pasó el Santo Domingo Juventud del empate como local ante el Unión la Jota Vadorrey, a pesar de haber anotado en los primeros compases. El Racing Club Zaragoza volvió a mostrarse infalible en el Parque Deportivo Ebro, donde ha ganado todo lo jugado, superando esta vez al Alcañiz. El Teruel venció por dos goles a cero a La Almunia, que llegó muy justo de efectivos al partido frente al cuadro turolense y aún así plantó cara a su rival hasta el final.

El trece no le trajo mala suerte al Real Zaragoza, ya que ese fue el número de victorias que alcanzaron los blanquillos el sábado. A pesar del (0-4) definitivo, el Monzón Fútbol Base opuso resistencia y la diferencia se estiró al final. Partido loco y lleno de alternativas en Ejea, donde cualquiera pudo vencer, pero lo acabó haciendo el Fútbol Base Binéfar con un Traoré tocado con la varita de los goles, ya que anotó tres de los cuatro de su equipo. El Escalerillas tomó el Picarral de manera muy meritoria, con un tanto en cada mitad. En la mañana del domingo, el Huesca superó por la mínima al Stadium Casablanca con un solitario gol de Matas.

Grupo 1

Partido de la jornada: SANTO DOMINGO JUVENTUD 1-1 UNIÓN LA JOTA VADORREY

El partido destacado de la jornada enfrentó al Santo Domingo Juventud y a La Unión La Jota Vadorrey en el Joaquín González. El conjunto naranja comenzó muy bien el partido pero le faltó acierto y vio como su rival fue creciendo poco a poco en el partido y terminó complicándole la vida al cuadro local.

Comenzó mejor el Juventud, controlando el partido desde el principio y haciéndose con la posesión. En una de las primeras acciones de peligro se adelantó en el marcador con un gol de De Alfonso en una jugada aislada. Con el paso de los minutos el cuadro visitante fue entrando en el partido e igualó el control, comenzando una fase de alternancia en los mandos. Antes del descanso, acertó Traoré para poner el empate en el marcador. Tras el paso por vestuarios, continuó la igualdad y pese a que ambos equipos tuvieron ocasiones para llevarse los tres puntos, les faltó acierto, lo que supuso que el partido finalizase en empate.

Ficha técnica:

Santo Domingo Juventud: Helguera, Ruesca, Lasierra, Bernad, Diego, Mustienes, Navaridas, Izan (Fanlo, 52), Palos, De Alfonso (Eduardo, 56) y Yago (Juan, 68).

Unión la Jota Vadorrey: Sancho, Belenguer, Rodríguez, Darío, Aarón, Marquina, Hugo, Isaac (Lázaro, 75), Lafuente, Traoré (Romanos, 64) y Lucas (Adrián, 62).

Goles: 1-0, min. 6: De Alfonso. 1-1, min. 36: Traoré,

Árbitro: Rodrigo Santos. Amonestó a Diego; Rodríguez y Adrián.

UTRILLAS 0-13 MONTECARLO

Utrillas: Diego, Marzo (Molero, 71), Román, Roche (Houssam, 65), Alejandro, Usón, Morales (Oussama, 53), Cruz, Gadea, Asenjo y Mabi.

Montecarlo: Mera, Ingalaturre, Nicolás, Daniel, Palacio, Labordeta (David, 53), Hugo Sanz (Santarromana, 62), Arturo, Cubillo (Sanjuán, 62), Jaime y Abenia.

Goles: 0-1, min. 17: Arturo. 0-2, min. 21: Cubillo. 0-3, min. 30: Arturo. 0-4, min. 33: Hugo Sanz. 0-5, min. 44: Palacio. 0-6, min. 53: Arturo. 0-7, min. 56: Hugo Sanz. 0-8, min. 60: Hugo Sanz. 0-9, min. 61: Cubillo. 0-10, min. 69: Santarromana. 0-11, min. 71: Arturo. 0-12, min. 74: David. 0-13, min. 76: Sanjuán.

Árbitro: Sancho Ros. Amonestó al local Román.

ACTUR PABLO IGLESIAS 8-0 ATLÉTICO TERUEL

Actur Pablo Iglesias: Mario, Lezcano, Roche (Juan, 64), Iban, Lanzarote, Lanaspa, Diego Pablo, Lucas (Julio, 51), Ejarque, Simón (Cacho, 64) y Díaz.

Atlético Teruel: Jiménez, Aguilar, Aarón (Igor, 60), Samuel, Mateo, David, Iñaki, Gonzalo (Figols, 55), Darius, Soriano (Rubén, 55) y Alejandro.

Goles: 1-0, min. 7: Lucas. 2-0, min. 19: Ejarque. 3-0, min. 35: Roche. 4-0, min. 62: Lanaspa. 5-0, min. 63: Simón. 6-0, min. 70: Lezcano. 7-0, min. 72: Ejarque. 8-0, min. 75: Lanzarote.

Árbitro: Fernández Firvida.

EFB CALATAYUD 0-1 AMISTAD

EFB Calatayud: Mirallas, Taus, Ismael, Víctor, Carlos, Anadón, Adelin (Cuenca, 65), Gael, Darío (Manuel Pablo, 78), Aldea (Torres, 41) y Eloy.

Amistad: Valentín, Mariblanca, Marco (Berenguer, 53), Yoel, Nayel (Mark, 73), Ortiz, Raúl, Adrián, Thomas (Silva, 62), Samakou y Julio.

Goles: 0-1, min. 3: Samakou.

Árbitro: Stefan Dumitrescu.

TERUEL 2-0 LA ALMUNIA

Teruel: Dordá, Álvaro, Hugo (Perales, 49), Adrián, Garrote, Marcos (Peralta, 49), Ioan (David, 41), Diego, Martín, Civera y Lizaga (López, 70).

La Almunia: Asensio, Torres, Esteban, Nonay, Luis, Darío, Tomey, Loren, Hernán, Moha y Sierra.

Goles: 1-0, min. 16: Marcos. 2-0, min. 79: Peralta.

Árbitro: Aranda Anquela. Amonestó a Diego, Civera; Torres, Sierra, Moha y Tomey.

RACING CLUB ZARAGOZA 3-1 ALCAÑIZ

Racing Club Zaragoza: Arellano, Camín, Villagrasa, Sorina (Julio, 55), Vilella, Alexandru, Sistal, Salmerón, Ferrero, Pereira (Serrano, 58) y Joel (Gael, 65).

Alcañiz: Robres, Bel, Alonso (Nacho, 67), Estopiñán, Lecina (David Andrés, 67), Cebrián (Ceperuelo, 77), Moliner, David Pal (Leandro, 58), Yassine (Samuel, 67), Bono (Pallarés, 58) y Guillermo.

Goles: 1-0, min. 4: Alexandru. 2-0, min. 25: Pereira. 2-1, min. 57: Lecina. 3-1, min. 64: Salmerón.

Árbitro: Mohammed Makoudi. Amonestó al local Camín.

Grupo 2

Partido de la jornada: MONZÓN FB 0-4 REAL ZARAGOZA

El Real Zaragoza superó con más dificultades de las previstas al Monzón, que compitió muy bien ante el líder del grupo pero que con una nueva derrota, acumula 5 jornadas consecutivas sin ganar. De esta manera el Real Zaragoza suma tres nuevos puntos que le permiten ser aún más líder después de que el Ebro, su principal competidor, descansara en esta jornada.

La primera parte estuvo igualada. Si bien es cierto que el Real Zaragoza dominaba y tenía más balón, un gran entramado defensivo del cuadro local neutralizaba las contínuas intentonas del equipo zaragozano. Ambos equipos se marcharon camino de vestuarios con empate a cero en el marcador. Tras el descanso, salió mejor el Zaragoza y se adelantó en una de las primeras jugadas del segundo tiempo por medio de Beltrán. Sergio amplió distancias en el 57’. El Monzón, lejos de darse por vencido, continuó plantándole cara a su rival hasta que en la fase final, ya con el físico consumido, el conjunto zaragozano pudo ampliar distancias con los goles de Guillermo y Tobajas.

Ficha técnica:

Monzón FB: Dragomir, Carlos (Moead, 61), Floría, Escobar, Abad, Iker (Jorge, 73), Adriel, Ayoub, Guarne, Sillero y Raúl (Ortega, 63).

Real Zaragoza: Berrar, Miguel, Alí, Diego (Sancho, 57), Jaime, Pablo Lambea, Cantero (Héctor, 57), Cortés, Tolosa (Sergio, 47), Tobajas y Beltrán (Guillermo, 65).

Goles: 0-1, min. 43: Beltrán. 0-2, min. 57: Sergio. 0-3, min. 73: Guillermo. 0-4, min. 80: Tobajas.

Árbitro: Ramos Larraz. Amonestó al local Floría.

HUESCA 1-0 STADIUM CASABLANCA

Huesca: Subías, Del Pueyo, Juan, Pinilla (Benítez, 49), Matas, Iker, Pueyo (Mauro, 76), Izquierdo (Royo, 55), Rico (Yoel, 71), Daniel y Bazago.

Stadium Casablanca: Blánquez, Ferrando, Terreu, Aliaga, Cascán (Diego, 67), Rodrigo (Camacho, 78), Segura, Juan (Vidal, 71), Serrano (Lázaro, 58), Berges y Morán.

Goles: 1-0, min. 65: Matas.

Árbitro: Losfablos Mestre. Amonestó a Del Pueyo, Benítez; Cascán y Diego.

EFB EJEA 3-4 FB BINÉFAR

EFB Ejea: Irigoyen, Sanjuán (Doumbia, 55), Enrique, Cortés (Saúl, 74), Puyod, Castro (Luna, 67), Laborda, Fau, Elvis (Abel, 60), Kirilov y Óscar (Andrés, 55).

FB Binéfar: David, Roger (Cutanda, 60), Zapater (George, 60), Florian, Español, Pico, Pueyo (Basols, 70), Sorinas, Fofana, Popescu (Víctor, 63) y Traoré.

Goles: 0-1, min. 39: Florian. 1-1, min. 55: Puyod. 2-1, min. 60: Kirilov. 2-2, min. 70: Traoré. 2-3, min. 74: Traoré. 3-3, min. 77: Saúl. 3-4, min. 80: Traoré.

Árbitro: Martínez Sánchez. Amonestó a Fau, Enrique; y a Traoré. Expulsó por doble amonestación al local Laborda (50’).

BALSAS PICARRAL 0-2 ESCALERILLAS

Balsas Picarral: Sergio, Rubén (Courage, 53), Royo, Casorrán, David (Crespo, 58), Del Río, Radu, Pablo, Ismael, Héctor (Pola, 46) y Yeray (Colás, 58).

Escalerillas: Marcos, Ignacio, Sebastián, Abdellah (Abulay, 74), Adrián (Eyotor, 60), Bangally (Diego, 74), Cristian, Abderrazaq, Youssef (Terry, 67), Ángel y Haroun (Destiny, 54).

Goles: 0-1, min. 16: Abderrazaq, de penalti. 0-2, min. 51: Bangally.

Árbitro: Falces Castillo. Amonestó a Rubén; Bangally, Haroun y Sebastián.

SAN JOSÉ 0-2 JACETANO

San José: Cristian, Samuel, Noah, Abou, Borruecos, Iker, Barbuta, Hugo (Arambillet, 59), Marquina, Lázaro e Iturriaga.

Jacetano: Javier, Steven (Aarón, 77), Saúl, Guillén (Hierro, 52), Santos (Carrillo, 77), Chamorro, Antón (Ospina, 52), Urbano (Fandiño, 60), Darío, Nicolás y Acher (Saúl, 52).

Goles: 0-1, min. 27: Antón. 0-2, min. 75: Steven.

Árbitro: Arque Bericat. Amonestó a Iker, Abou; Urbano y Saúl.