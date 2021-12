El Juventud vuelve con tres puntos de su visita a Teruel

Nueva prueba superada por el líder Montecarlo, esta vez imponiéndose (0-1) a la Unión la Jota Vadorrey, merced a la diana de Santarromana. Cuarta jornada consecutiva sin encajar del Actur Pablo Iglesias. Esa firmeza defensiva, acompañada de un par de goles, bastó para alzarse con los tres puntos en La Almunia. Encuentro parejo en la zona media-baja de la clasificación, que se acabó decantando en favor del Alcañiz sobre la Escuela de Calatayud. En la jornada del domingo, Amistad y el Juventud golearon con claridad a sus rivales turolenses: Utrillas y Teruel respectivamente.

Cinco goles le acabó endosando el Olivar a una Escuela de Ejea que no encuentra de ninguna manera la fórmula para obtener al menos un punto con el que borrar el cero de su casillero. Cede terreno respecto a los dos primeros el Stadium Casablanca, después de caer en Binéfar, ante un cuadro binefarense que está protagonizando una temporada con muy buena nota. Disputado resultó el Escalerillas-Monzón Fútbol Base. No le valió de nada a los montisonenses ponerse por delante dos veces, porque los del Parque Oliver lograron igualar en ambas ocasiones y rescatar así un punto. La gran cantidad de nieve caída en Jaca en los últimos días, dejó impracticable el campo de El Oroel, por lo que Jacetano y Huesca deberán buscar otra fecha para reubicar el partido que se debió haber disputado ayer. El domingo, el Real Zaragoza se impuso, no sin complicaciones, al Ebro en La Almozara. El cuadro arlequinado se lo puso realmente difícil al líder pero no pudo puntuar.

Grupo 1

Partido de la jornada: AMISTAD 9-0 UTRILLAS

El Amistad no dio opción a su rival, el Utrillas, que pese a que lo intentó y aguantó a su rival durante unos minutos, acabó cayendo derrotado con claridad con el paso de los minutos ante un rival muy acertado de cara a portería y que mantuvo su intensidad y su velocidad de balón durante los 80 minutos. El partido estuvo dominado de principio a fin por el cuadro rojillo. Iván puso por delante a los locales en la primera jugada del partido, pero el Utrillas no cambió de plan y continuó con su planteamiento defensivo. Aguantó las contínuas acometidas del Amistad buscando su oportunidad a la contra o a balón parado. Samakou amplió distancias sobrepasado el cuarto de hora y Raúl puso el tercero en el marcador antes del descanso.

Tras el paso por vestuarios, el conjunto local se desató. De nuevo Samakou acertó en la primera jugada del segundo periodo, dejando el partido visto para sentencia. Los goles fueron cayendo uno tras otro sin que el conjunto turolense pudiera hacer nada, hasta el resultado final de 9-0.

Ficha técnica

Amistad: Lukas, Mariblanca, Marco (Yoel, 57), Jon, Vijuesca (Thomas, 50), Raúl, Adrián, Berenguer, Samakou, Iván y Lozano.

Utrillas: Raúl (Lucas, 41), Marzo (Torrado, 50), Morales (Houssam, 66), Román, Alejandro, Usón (Molero, 74), Adrián, Cruz (Alexis, 61), Gadea, Eloy y Asenjo.

Goles: 1-0, min. 1: Iván. 2-0, min. 17: Samakou. 3-0, min. 35: Raúl. 4-0, min. 41: Samakou. 5-0, min. 54: Mariblanca. 6-0, min. 56: Iván. 7-0, min. 68: Adrián. 8-0, min. 76: Thomas, de penalti. 9-0, min. 78: Berenguer.

Árbitro: Ndong Nvuhar. Amonestó a Thomas; Usón y Lucas.

ALCAÑIZ 1-0 EFB CALATAYUD

Alcañiz: Jorge, Julen, Miguel, Alonso, Estopiñán (Álex, 66), Cebrián (Ceperuelo, 72), Ferrer (Yassine, 25), David Andrés (Bielsa, 72), David Pal (Mateo, 72), Samuel y Guillermo (Moliner, 51).

EFB Calatayud: Marcos, Caro, Ismael (Eloy, 41), Víctor, Anadón, Fanlo (Manuel Pablo, 41), Taus, Darío (Torres, 41), Gael, Adelin (Aldea, 64) y Carlos Pablo.

Goles: 1-0, min. 23: Ferrer.

Árbitro: Mohamed Rhochmi.

TERUEL 0-4 SANTO DOMINGO JUVENTUD

Teruel: Pablo, Esteban, Nacho, Garrote (Ioan, 72), Rodríguez, Perales (Soriano, 68), Diego, Martín, Maudos, López (Peralta, 46) y Civera (Adrián, 55).

Santo Domingo Juventud: Álvaro (Bello, 70), Lucas, Bernad, Morón, Diego, Mustienes, Navaridas (Lasierra, 62), Yago, Fanlo, Eduardo (Palos, 45) y Juan (Lucas, 56).

Goles: 0-1, 31: Diego. 0-2, min. 40: Yago. 0-3, min. 62: Fanlo. 0-4, min. 71: Mustienes.

Árbitro: Sánchez Espílez. Amonestó a Diego, Adrián y Martín.

RACING CLUB ZARAGOZA 3-2 OLIVER

Racing Club Zaragoza: Alejandro, Camín, Villagrasa, Bruno (Castillo, 59), Adrián (Salmerón, 65), Serrano (Joel, 50), Vilella, Alexandru (Julio, 65), Santiago, Ignacio (Pereira, 50) y Gael (Castro, 59).

Oliver: Diego (Asier, 41) (Lasmarías, 55), Aimar, Albesa, Hugo (Alexandru, 67), Betoré, Mateo (Rodrigo, 44), Izan (Vivas, 41), Javier, Paul, Lucas (Llorente, 41) e Ignacio (Cavero, 41).

Goles: 1-0, min. 7: Ignacio. 2-0, min. 9: Gael. 3-0, min. 31: Gael. 3-1, min. 70: Paul. 3-2, min. 75: Lasmarías.

Árbitro: Fernández González. Amonestó al visitante Lucas.

LA ALMUNIA 0-2 ACTUR PABLO IGLESIAS

La Almunia: Sergio (Asensio, 41), Amine, Javier, Aísa (Torres, 41), Darío, Julio, Marcos, Mario (Sierra, 41), Lorente, Bachrioui (Nonay, 41) y Elías.

Actur Pablo Iglesias: Iñaki, Juan (Lanzarote, 62), Marcos (Ejarque, 52), Roche, Iban, Lanaspa, Diego Pablo, Eduardo (Lezcano, 52), Lucas, Simón y Díaz.

Goles: 0-1, min. 15: Díaz. 0-2, min. 46: Lanaspa.

Árbitro: Mir Giménez. Amonestó al local Javier.

UNIÓN LA JOTA VADORREY 0-1 MONTECARLO

Unión la Jota Vadorrey: Miguel, Samuel, Belenguer (Urgel, 41), Diego (Nicolás, 71), Darío, Adrián (Lucas, 55), Marquina, Hugo, Isaac (Lázaro, 78), Lafuente y Barcos (Aarón, 61).

Montecarlo: Iker, Ruiz, Daniel, Palacio, David (Álvarez, 55), Labordeta, Hugo Sanz (Arturo, 62), Sanjuán, Cubillo (Fernando, 79), Nicolás (Eloy, 62) y Santarromana (Abenia, 79).

Goles: 0-1, min. 21: Santarromana.

Árbitro: Falces Castillo. Amonestó a Isaac; Hugo Sanz, Nicolás y Santarromana.

Grupo 2

Partido de la jornada: EL OLIVAR 5-0 EFB EJEA.

El Olivar volvió a la senda de la victoria tras una racha negativa de cuatro partidos consecutivos perdiendo y sin anotar ningún gol. Lo hizo a costa del Ejea, que ocupa la posición de colista del grupo y que todavía no ha sido capaz de sumar ningún punto.

La primera parte estuvo competida, con el EFB Ejea encerrado en campo propio esperando su oportunidad a la contra y el Olivar llevando el peso del juego. Martín abrió la lata en el 18' con un buen gol y Guillermo puso tierra de por medio antes del descanso. Sin embargo, el gol de Nicolás tras el paso por vestuarios fue el que mató al conjunto visitante, que vio como su rival jugaba a placer y tocaba el balón con posesiones largas sin prisa. Un doblete de Javier en la fase final del partido maquilló el marcador y lo llevo hasta el resultado final de 5-0.

El Olivar: Sisamón, Raúl, Hellín, Javier, Nicolás, Martín, Marco, Lallana, Paniego, Guillermo (Cristóbal, 59) y Solanas (Gravante, 52).

EFB Ejea: Mario, Pablo, Andrés, Enrique, Pascual (Saúl, 57), Castro (Abel, 49), Daniel, Elvis (José Luis, 37), Óscar (Borja, 41), Teodor (López, 57) y Fumanal (Doumbia, 31).

Goles: 1-0, min. 18: Martín. 2-0, min. 36: Guillermo. 3-0, min. 43: Nicolás. 4-0, min. 66: Javier. 5-0, min. 72: Javier.

Árbitro: Agustín Moreno. Amonestó a Raúl; Saúl, Enrique, Andrés, Borja, Pascual, Abel y Pablo.

ESCALERILLAS 2-2 MONZÓN FB

Escalerillas: Marcos, Ignacio, Adrián, Destiny, Abdellah, Adrián (Terry, 70), Bangally, Abderrazaq (Abulay, 59), Youssef (Sierra, 63), Ángel y Eyotor.

Monzón FB: Gabriel, Jorge (Carlos, 45), Floría, Escobar, Abad, Iker, Adriel, Fion (Sillero, 41), Guarne, Ayoub (Moead, 62) (Joaquín, 79) y Raúl (Ortega, 74).

Goles: 0-1, min. 28: Guarne, de penalti. 1-1, min. 38: Bangally. 1-2, min. 53: Ayoub. 2-2, min. 77: Bangally.

Árbitro: Casaucau Posadas. Amonestó a los locales Ignacio, Youssef y Abulay. Expulsó por doble amonestación al local Bangally (80’).

EBRO 1-2 REAL ZARAGOZA

Ebro: Asier, Miguel, Bruno (Bryan, 78), Baquero, Liarte, Marcos, Castro, Clavería (Manzanero, 65), Góriz (Adel, 65), Samuel y Adrián.

Real Zaragoza: Berrar, Daniel, Sancho (Ali, 56), García (Gómez, 61), Sánchez, Cortés, Dennis (Tolosa, 65), Hugo, Cantero, Tobajas y Navarro (Checa, 33).

Goles: 0-1, min. 14: Hugo. 1-1, min. 24: Adrián, de penalti. 1-2, min. 60: Tobajas.

Árbitro: Justo Martín. Amonestó a Miguel; Hugo, García, Dennis y Cortés.

FB BINÉFAR 1-0 STADIUM CASABLANCA

FB Binéfar: Tiago, Diego, George (Roger, 66), Florian, Español, Jorge, Víctor (Darío, 53), Sorinas, Fofana (Zapater, 80), Basols (Mateo, 66) y Traoré (Popescu, 76).

Stadium Casablanca: Héctor, Ferrando, Terreu (Serrano, 67), Álvaro, Aliaga, Fernando (Morán, 41), Floristán (Vidal, 56), Lorien, Hugo (Diego, 53), Juan (Cisneros, 56) y Berges (Ramón, 67).

Goles: 1-0, min. 71: Traoré.

Árbitro: Nadal Avellanas. Amonestó a Basols, Florian; y a Morán.

JACETANO - HUESCA (Aplazado al estar el campo nevado)