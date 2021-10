El Rayo Majadahonda se mete en la pelea por el ascenso directo

El Rayo Majadahonda es el gran beneficiado del Grupo 1, con su victoria en el campo del Valladolid Promesas (0-1), aprovechando así el empate entre dos rivales directos por el ascenso como son el Racing de Santander y el Deportivo de la Coruña (0-0). De esta forma, los madrileños empatan en el liderato con el Unionistas, que tampoco pudo pasar del empate ante el SD Logroñés (3-3). Precisamente, este último equipo se queda fuera del Play Off, debido al triunfo de sus vecinos de la UD Logroñés ante el Talavera (1-0). En la zona media, no hay cambios en la tabla, merced a una alta cantidad de empates en varios duelos directos. Por abajo, bocanada de oxígeno para el Zamora (victoria 1-0 ante el Calahorra) y el Internacional de Madrid (victoria 1-2 en el campo del filial del Celta de Vigo), que aunque siguen en puestos de descenso, son los grandes beneficiados entre sus rivales directos.

En el Grupo 2, el filial del Villarreal no tiene freno y volvió a ganar -en esta ocasión ante el Andorra por 2 a 0- pero mantiene su ventaja de seis puntos sobre el segundo clasificado, el Atlético Baleares, que hizo lo propio ante el Sabadell (3-1). El Algeciras y el Albacete pincharon, aunque siguen en puestos de Play Off. Los andaluces empataron ante el Betis B a 1; mientras que los manchegos cayeron frente al Cornellà por 1-0. Quien se aprovechó de sendos tropiezos es el Nàstic que superó al Linares (3-1) y ya es tercero. El Atlético Sanluqueño y el Castellón se acercan al Play Off tras superar al Real Madrid B (3-1) y al San Fernando (1-2), respectivamente.Por abajo, sin cambios, dado que ninguno de los siete últimos clasificados fue capaz de hacerse con los tres puntos. Sabadell, Costa Brava, Linares, Betis B y Sevilla B siguen copando los puestos de descenso.

