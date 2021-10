El Ebro tumba al invicto y todopoderoso Espanyol

EBRO 2-1 ESPANYOL

El Ebro lo logró. Llegaba el Espanyol a La Almozara habiendo sumado todos los puntos posibles hasta la fecha y el conjunto arlequinado realizó un partido perfecto para superar con claridad al cuadro catalán y sumar tres puntos más que merecidos. Las claves de la victoria fueron el enorme despliegue físico de los locales, que anularon por completo la enorme capacidad técnica del Espanyol y un gran acierto de cara a portería.

El partido comenzó con una presión muy alta de los locales que dificultó enormemente la salida de balón del lado visitante. Los jugadores del Espanyol tocaban y tocaban pero no encontraban profundidad en sus acciones y no se acercaban a la portería de Miguel Ángel, que no tuvo que intervenir en todo el partido. Precisamente en un robo en la salida de balón llegó el primer tanto local. Agustín realizó una presión perfecta y robo un balón que le cayó a Melendo que realizó un golpeo con el interior al primer toque que sorprendió a Marc, guardameta visitante. Lejos de bajar la intensidad, el conjunto local siguió achuchando a su rival y amplió distancias antes del descanso. Tras un balón a la espalda de la defensa perica, Melendo cedió para que Pablo Agustín definiera a las mil maravillas para poner el seguendo justo antes del descanso.

Tras el paso por vestuarios y de manera sorprendente, el Ebro no bajó la intensidad y continuó con un esfuerzo físico descomunal. El Espanyol dominaba la posesión pero muy verticales y sin crear ocasiones claras lejos de disparos lejanos. El partido se apretó cuando el colegiado del encuentro señaló un claro penalti que Marçal se encargó de convertir en gol. Los últimos minutos el Espanyol buscó el empate con más corazón que cabeza pero el Ebro supo sufrir para lograr una victoria tan valiosa como merecida.

Ficha técnica

Ebro: Miguel Ángel, Mballo, Da Silva, Iván, Vallespín, Magarín, Melendo (Mishu, 90), Pablo Agustín (Rubén, 69), Gumiel, Youssef y Joel (Juliá, 62).

Espanyol: Marc, Carlos, Miranda (Obeng, 46), Ussu (Rivarés, 68), Grau, Luca, Marc Pelaz (Javi Hernández, 46), Simo, Marçal, Armand (Marc López, 46) e Ian.

Goles: 1-0, min. 32: Melendo. 2-0, min. 44: Pablo Agustín. 2-1, min. 76: Marçal, de penalti.

Árbitro: Muñiz Muñoz. Amonestó a Gumiel, Youssef, Iván, Melendo; Javi Hernández y Grau

MONTECARLO 1-3 CERDANYOLA: El Montecarlo no puede con el Cerdanyola.

Montecarlo: Soto, Delgado (Camañes, 70), Aznar, Gabi, Briz, Royo, Posa, Escartín, Barrios (Romanos, 81), Ciriano y Coke.

Cerdanyola: Marc, Víctor, Sergi, Sekhou, Dani, Álvaro, Erik Aznar (Alan, 46), Eric, Marc Pérez (Maha, 90), Hamza (Bancells, 85) y Eloi (Denis, 72).

Goles: 0-1, min. 48: Hamza, de penalti. 1-1, min. 57: Coke. 1-2, min. 62: Marc Pérez. 1-3, min. 68: Marc Pérez.

Árbitro: Armando Ramo. Amonestó a Soto, Briz; Hamza y Alan.

Comentario: El Montecarlo cayó derrotado en el José Luis Violeta ante el Cerdanyola, en un partido muy igualado que se decidió por pequeños detalles. El partido comenzó con el Cerdanyola mejor plantado sobre el césped y con una clara ocasión que obligó a Soto a realizar la primera intervención del choque. Tras esta jugada, el Montecarlo dio un paso hacia adelante y se hizo con la posesión, comenzó a dominar y a crear peligro pero les faltó acierto y determinación en los últimos metros para ponerse por delante antes del descanso. Tras el paso por vestuarios, el colegiado del encuentro señaló un dudoso penalti que Hamza convirtió en el primer gol del partido, que cayó para el lado visitante. Coke logró empatar el choque poco después con un gol de cabeza a la salida de un córner. En el 62’, Marc Pérez puso en la escuadra un libre directo desde el borde del área para poner de nuevo por delante al conjunto catalán. El Montecarlo realizó cambios tácticos para ir a por el partido pero en una contra de nuevo Marc Pérez amplió distancias. Pese a que el partido se puso cuesta arriba, el cuadro rojillo no dejó de creer en que se podía sacar algo positivo, pero se agotó el tiempo y el Cerdanyola se fue con los tres puntos de Zaragoza.

GIRONA 3-1 REAL ZARAGOZA: El Real Zaragoza no saca nada positivo de su visita a Gerona.

Girona: Lucas, Joel, Comas, Antal, Lungu (Vergara, 78), Oltra, Iker García (Congost, 78), Pol, Kemo (Solans, 72), Iker Vázquez y Joel Roca.

Real Zaragoza: Calavia, Luna, Cardiel (Usher, 78), Rubi, Beamonte, Fadel (Lucas, 66), Chema (Gracia, 78), Danda, Hugo (Pau Sans, 61), Adrián (Gaitán, 61) y Joel.

Goles: 1-0, min. 51: Joel Roca. 2-0, min. 66: Iker Vázquez. 3-0, min. 74: Iker García. 3-1, min. 76: Pau Sans.

Árbitro: Pujol Prat. Amonestó a Kemo, Iker Vázquez; Cardiel, Rubi y Pau Sans.

Comentario: Arrancaron ambas escuadras con ímpetu y voracidad por la necesidad de seguir sumando puntos en este inicio liguero. Los de Garcés buscaron un juego rápido y por bandas para tratar de abrir el marcador, por su parte los locales se mostraron férreos en defensa y concedieron pocas ocasiones. La zaga zaragocista también supo disipar cualquier peligro gerundense y se marcharon al paso por vestuarios con tablas en el marcador. El inicio del segundo tiempo no fue el esperado para el Real Zaragoza pues en el 61’ se encontraba con el primer gol en contra con un pase al espacio de Pol a Joel Roca, que batió a Calavia de tiro cruzado. Cinco minutos más tarde el combinado local volvía a batir a Calavia y abría brecha en el marcador, tras un rechace de la defensa que Iker Vázquez convirtió en gol con un remate acrobático desde fuera del área. En el 74’ García, de vaselina, puso el tercero para los catalanes mientras que Pau, en el 76’ maquilló el resultado para los zaragocistas que les faltó contundencia en las áreas para sacar algo positivo de Gerona.