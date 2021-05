El Balsas Picarral sigue defendiendo el liderato tras vencer al Racing Zaragoza

Situación novedosa para el Real Zaragoza, al que por primera vez en la temporada le empataban un partido. Fue el Monzón Fútbol Base el encargado de hacerlo, pero la alegría le duró cuatro minutos a los montisonenses, que volvieron a encajar y ya fueron claramente superados por el rodillo zaragocista. Nadie queda ya sin puntuar después que lo hiciera el Alcañiz, que puntuó por primera vez en Binéfar, al que la igualada le sabe a poco. El San José llega a la tercera plaza después de quedarse con los tres puntos en juego tras superar a un Oliver que sufrió su tercer tropiezo seguido.

El Montecarlo parece estar pasando por ese momento de bache que muchos equipos atraviesan durante un curso. Lo habían ganado todo hasta la semana pasada, pero empataron entonces y ayer fueron sorprendidos en casa por una Unión la Jota Vadorrey que volteó el resultado desfavorable para capturar tres puntazos. Huesca y Stadium Casablanca agradecieron el tropiezo para acercarse mucho al puesto de honor. Los azulgranas dieron buena cuenta del Calatayud en un segundo tiempo de muchos goles, mientras que los verderoles hacían bien los deberes ante sus vecinos de El Olivar.

Importante golpe en la mesa del Balsas Picarral, que dio un gran paso para hacerse con la primera plaza, llevándose todo el botín del Parque Deportivo Ebro. A pesar de los intentos del Racing Zaragoza poniéndose a un gol de distancia, el Balsas no se puso nervioso y continúa mejorando unos registros excelentes. Tres dianas de Javier fueron el sustento con el que el Amistad ganaba a un Atlético Teruel que sigue sin puntuar desde la semana inicial. Santo Domingo Juventud y Escalerillas dejaron lo mejor para el tramo final de su choque, que caminaba con un 1-0 hasta el minuto 66, donde los dos se desmelenaron haciendo cinco tantos más.

Grupo 1

Partido de la jornada: REAL ZARAGOZA 6 MONZÓN FB 1

El Real Zaragoza no se dejó sorprender por el Monzón y continúa con su inmaculada temporada en lo que a resultados se refiere. Monserrate puso por delante al conjunto zaragocista tras un gran inicio del cuadro blanquillo, pero Badía igualó poco después, soprendiendo a la zaga zaragocista. Tras unos minutos de igualdad los locales hicieron valer su superioridad para volverse a poner por delante antes del descanso, con goles de Liso y de nuevo Monserrate que firmó su doblete particular. Liso puso el cuarto al filo del descanso, y De Diego, por partida doble, puso el marcador final en la segunda parte. De continuar con la racha, el Real Zaragoza cadete no tardará en proclamarse campeón de su grupo de División de Honor Cadete.

Real Zaragoza: Javier, Pablo, Víctor (De Diego, 41), Lucas, Guillermo (Iker, 47), Ian (Conte, 50), Adrián (Rubén, 61), Fabrice (Eduardo, 41), Liso (Carp, 47), Dos Santos y Monserrate.

Monzón FB: Neizan, Daniel (Óscar, 57), Alberto, Ferrer, Diego (Samuel, 51), Javier (Solanilla, 51), Badía, Suelves (Fraguet, 57), Monteagudo, Víctor y Mauro (Solano, 57).

Árbitro: Falces Castillo. Amonestó a Diego, Daniel y Mauro.

Goles: 1-0, min. 7: Monserrate. 1-1, min. 23: Badía. 2-1, min. 27: Liso. 3-1, min. 34: Monserrate. 4-1, min. 40: Liso. 5-1, min. 56: De Diego. 6-1, min. 73: De Diego.

FB BINÉFAR 1 ALCAÑIZ 1

FB Binéfar: Enric, Iker (Amin, 59), Sorinas (Óscar, 41), Juan (Mateo, 41), Isaac, Lacambra, Almerge, Roberto, Pablo, César y Jorge.

Alcañiz: Iker, Daniel (Alquézar, 44), Sergio, Tomás, Conesa, Fuster (Téllez, 68), Bielsa, Montañés, Víctor, Marcuello (Moha, 55) y Miguel.

Árbitro: Abadía Tosat. Amonestó a César; Fuster.

Goles: 1-0, min. 17: Lacambra, de penalti. 1-1, min. 22: Conesa.

SAN JOSÉ 2 OLIVER 1

San José: Alberto, Daniel, Riciard, Íñigo, Jorge (Denis, 48), Héctor, Raúl, Brandon (Alexis, 74), Ahmadou (Adam, 64), Eddine (Gabriel, 58) y Velasco.

Oliver: Imanol, Mikel (Lebrero, 41), Peregrina, José (Fraile, 41), Dennis, Palacios, Casal, Pau, Esteban (Diestre, 53), Adrián e Ignacio.

Árbitro: Casaucau Posadas. Amonestó a Jorge, Íñigo, Héctor, Eddine; Palacios, Diestre y Lebrero. Expulsó por doble cartulina amarilla al visitante Fraile (59’).

Goles: 1-0, min. 24: Héctor. 2-0, min. 35: Jorge. 2-1, min. 79: Adrián.

Grupo 2

Partido de la jornada: HUESCA 5 EFB CALATAYUD 2

El Huesca no dejó pasar la oportunidad de recortar puntos tras el pinchazo del Montecarlo en casa y venció, no sin sufrimiento, al Calatayud en un partido muy igualado que se decidió en la segunda parte. Izan puso por delante al cuadro oscense en una de las primeras jugadas del partido y los locales dominaron el resto del primer periodo pero sin acierto. Tras el descanso, Hugo puso el empate con un buen gol y tras la igualada se vivieron minutos de muchísima igualdad, pero un doblete de Jorge en apenas dos minutos inclinó los puntos hacia el lado local. Raúl puso la sentencia pocos minutos después. Manuel recortó distancias en la fase final pero Benítez, con el Calatayud volcado, puso el quinto tanto en el marcador.

Huesca: Luis, Lorien, Marcos (Fañanás, 61), Guillermo (Iker, 50), Raúl, Rivas (Jorge, 53), Javier (Benítez, 53), Izan, Francho (Alamañac, 50), Belio (Moha, 69) y Aguilar.

EFB Calatayud: Hugo, Manuel, Taus, Víctor (Mateo, 65), Marian (Gonzalo, 6), Hugo, Marcos, Gael (Pinilla, 53), Diego, Daniel y Alejandro (Benedí, 61).

Árbitro: Blanco Esteban. Amonestó a Iker, Izan; Daniel.

Goles: 1-0, min. 4: Izan. 1-1, min. 45: Hugo. 2-1, min. 60: Jorge. 3-1, min. 62: Jorge. 4-1, min. 66: Raúl. 4-2, min. 78: Manuel. 5-2, min. 80: Benítez.

MONTECARLO 1 UNIÓN LA JOTA VADORREY 2

Montecarlo: Iván, Portero (Abenia, 58), Alejandro (Nicolás, 53), Igor, Héctor, Del Cerro, Noé, Pablo (Álex, 58), Jorge, Solanas (Miguel, 39) e Izquierdo.

Unión la Jota Vadorrey: Martín, Javier (Iván, 54), Gea (Eduardo, 70), Foz, Villarroya, Andrés (Anadón, 68), Adrián, Salas, Teller, Soria y Jordán (Nicolás, 63).

Árbitro: Khayate Wardaoui. Amonestó a Del Cerro; Javier y Gea.

Goles: 1-0, min. 31: Noé. 1-1, min. 50: Andrés. 1-2, min. 60: Jordán.

EL OLIVAR 0 STADIUM CASABLANCA 3

El Olivar: Burillo, Diego, Mario, Aarón (Guallar, 60), Sergio, Raúl, Alexey, Zalaya, Miguel Ángel, Yago (Pablo, 50) y Aparicio.

Stadium Casablanca: Adrián, Fernando, Luis, Iker, Abraham (Hugo, 60), Carlos, Iván, Óscar (Álvaro, 55), Daniel (Pablo, 67), Raúl (Colás, 70) y Alejandro.

Árbitro: Núñez Pérez. Amonestó a Iker y Abraham.

Goles: 0-1, min. 8: Alejandro. 0-2, min. 49: Carlos. 0-3, min. 69: Álvaro.

Grupo 3

Partido de la jornada: RACING ZARAGOZA 1 BALSAS PICARRAL 3

El Balsas continúa defendiendo el liderato y volvió a sumar tres puntos en un partido complicado que tuvieron que sacar adelante a pesar de las numerosas bajas con las que llegó el equipo de Picarral. El partido comenzó con dominio local pero fueron los visitantes los que acertaron primero con un gran gol de David. Poco después, Zidane, desde los 11 metros, amplió distancias para dejar a su equipo con una ventaja considerable antes del descanso. Tras el intermedio, el cuadro local saltó mejor al césped ante un rival replegado y Villaroya redujo distancias en el 56'. Tras el tanto local, el Racing Zaragoza siguió apretando y presionando a su rival muy arriba, pero Lorien aprovechó un despiste de la zaga local para poner el tercer tanto en el luminoso. De ahí al final, el Balsas realizó un gran esfuerzo defensivo para mantener la ventaja y pudo sumar los tres puntos que le permiten seguir líder una semana más.

Racing Zaragoza: Alejandro, Lorente (Daniel, 64), Juan, Andrés (Pablo, 50), Cajal, Regidor, Íñigo (César, 70), Villarroya, Aladrén (Alonso, 50), Echegoyen (Molinas, 57) y Berdejo (Nicolás, 70).

Balsas Picarral: Asier, Sampietro, Rubén, Alejandro (Diego, 51), Zidane (Iker, 65), Lorien, David, Owen, Germán, Álvaro y Saúl.

Árbitro: Ruiz Figueroa. Amonestó a Regidor; David y Diego.

Goles: 0-1, min. 19: David. 0-2, min. 38: Zidane, de penalti. 1-2, min. 56: Villarroya. 1-3, min. 62: Lorien.

AMISTAD 3 ATLÉTICO TERUEL 1

Amistad: Moisés, Javier, Juan, Pasamón (Marco, 55), Erik, Álvaro, Marquínez (Marzal, 50), Aarón (Sarroca, 55), Gabriel (Marcos, 55), Usar (Alfonso, 50) y Kevin (Guillermo, 50).

Atlético Teruel: Diego, Héctor (José Antonio, 62), Carlos (Roberto, 57), Escuder, Torner (Unai, 76), Dolz, Guillermo (Quero, 45), Yeray (Marcos, 32), Germán, Óscar (Pablo, 66) y Santiago (Mustafá, 41).

Árbitro: Muñoz Pueyo. Amonestó a Kevin; Roberto.

Goles: 1-0, min. 16: Javier. 2-0, min. 24: Javier. 2-1, min. 27: Dolz. 3-1, min. 62: Javier.

SANTO DOMINGO JUVENTUD 4 ESCALERILLAS 2

Santo Domingo Juventud: Iker, Pablo, Aarón (Lasierra, 68), Morales, Marcos, Alejandro, Arturo, Marco (Mario, 54), Millán (Hugo, 41), Orós y Samper.

Escalerillas: Daniel, Luis (Da Silva, 71), Aarón, El Hadji, Javier (Ibrahima, 66), Adrián (Mohamed, 73), Mousa, Ángel, Fahim (Hugo, 73), Raúl (Abdellah, 64) y Bangally.

Árbitro: Teixeira Ruiz. Amonestó a Pablo.

Goles: 1-0, min. 27: Aarón. 2-0, min. 66: Alejandro. 2-1, min. 70: Bangally. 3-1, min. 73: Alejandro. 3-2, min. 74: El Hadji. 4-2, min. 79: Alejandro.