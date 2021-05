El Stadium Venecia prolonga su liderato tras empatar contra el Oliver

Acabó la primera vuelta en el grupo 1, y lo hizo dejando un anticipo de lo que puede ser una segunda apasionante. Triple empate en cabeza entre Real Zaragoza, que descansó, Amistad, que venció en el colegio El Salvador y Stadium Casablanca, que hizo lo mismo, por un solo gol de distancia al Santo Domingo Juventud. Primera victoria de la campaña para el Monzón Fútbol Base, que deja a la Escuela de Ejea como colista. Un triplete de Fion fue decisivo para que los montisonenses enderezen un rumbo hasta ahora equivocado.

Igualada final entre Oliver y Stadium Venecia, que permite a los de Torrero conservar los tres puntos que tenían sobre los azulgranas. Partido que empezó muy bien para los intereses del Stadium, marcando nada más arrancar, pero que el Oliver logró empatar también en los primeros compases del segundo acto. Seguro que Ebro y Huesca se mostraron satisfechos con el resultado que se dio en el partido de la jornada, puesto que con sus triunfos (amplio el de los zaragozanos y más ajustado el de los oscenses) logran acercarse al primer puesto del escalafón que ocupa el Stadium Venecia.

Pequeña pero interesante brecha la que logra abrir el Racing Zaragoza. Ya son cuatro los puntos en favor de los albicelestes, que volvían de Huesca con los tres puntos en el bolsillo, después de haberles costado bastante dar la vuelta a un tanteador que tuvo muchos minutos a su favor el Peñas Oscenses. Las diferencias se amplían debido al tropiezo del Montecarlo en el Picarral. El Balsas hizo bueno el gol de Brian para provocar la segunda derrota en la temporada de los rojillos. El Olivar confirmó su mejoría y por fin logró esa victoria que tanto ansiaban, a costa del Hernán Cortés.

GRUPO 1: EL SALVADOR 1 AMISTAD 4

El Amistad no pasó excesivos apuros contra El Salvador en un partido que quedó prácticamente sentenciado en los primeros minutos. Pomed e Iván abrieron la lata a favor dle conjunto rojillo, que tuvo que ver como Gil detuvo un lanzamiento de penalti que hubiera vuelto a meter en el encuentro a los locales. A partir de ahí la superioridad del Amistad se consolidó y anotó su tercer tanto, obra de Iván. Tras el paso por vestuarios no se pudo ver a un dominador claro, pero El Salvadpr logró reducir distancias desde los once metros gracias a Cayetano. Finalmente el conjunto visitante se acabó imponiendo, anotando su cuarto gol en el minuto 70 por mediación de Pomed.

El Salvador: Miguel, Diego, Flamarique (Castillo,58), Alberto, Pablo, Divasson, Glera (Nacho Ara, 59), Jaime (Nicolás, 59), Cayetano (Perches, 63), Beltrán y Giménez.

Amistad: Gil, Víctor, David (Saúl, 55), Genaro, Iker (Daniel, 53), Ángel (Silva, 48), Iván, López (Héctor, 64), Valiente (Guillermo, 51), Pablo (Martín, 55) y Pomed.

Árbitro: Francés Aísa. Amonestó a Ángel. Expulsó con roja directa al local Beltrán (49’).

Goles: 0-1, min. 1: Pomed. 0-2, min. 7: Iván. 0-3, min. 34: Iván. 1-3, min. 47: Cayetano, de penalti. 1-4, min. 70: Pomed.

STADIUM CASABLANCA 1 SANTO DOMINGO JUVENTUD 0

Stadium Casablanca: Enzo, Daniel, Retornano, Mauleón (Saúl, 57), Azcón, Linares, Adrián, Arturo, Alberto, Santiago (Bellmunt, 50) y Valentín (Asiain, 68).

Santo Domingo Juventud: Gabriel, Nicolás (Larrea, 50), Marcos, Hugo (Ortiz, 50), Lucas, Iguaz, Adrián (Samuel, 53), Martín, Andrei, Sola y Martínez.

Árbitro: Albano Gota. Amonestó a Azcón; Iguaz y Lucas.

Goles: 1-0, min. 41: Valentín.

MONZÓN FB 3 EFB EJEA 1

Monzón FB: Andrés (Baringo, 41), Fofana (Aboubakar, 44), Álvaro (De la Fuente, 62), Zueras (Mauro, 50), Joaquín, Marcos, Wail, Cabrero (Carilla, 36), Sissoko, Fion y Aritz (Perona, 64).

EFB Ejea: Raúl (Juan, 36), Teodor, Abel (Clemente, 57), Asier, Álvaro, Sesma (Raúl, 65), Alonso (Iker, 52), David, Gallizo, Daniel (Jorge, 68) y Bericat.

Árbitro: Monter Solans. Sin amonestados.

Goles: 1-0, min. 23: Fion. 2-0, min. 40: Fion. 2-1, min. 58: Asier. 3-1, min. 70: Fion.

GRUPO 2: OLIVER 1 STADIUM VENECIA 1

El Oliver y el Stadium Venecia protagonizaron unduelo de altas cotas que se saldó con el reparto de un punto para cada conjunto. Los azulgranas se encargaron de llevar la iniciativa en el juego ante los de Torrero, que se mantuvieron replegados defensivamente, aunque fueron los primeros en adelantarse en el electrónico gracias a un testarazo de Colás, que anotó el único tanto de la primera mitad. Al poco rato de haberse reiniciado el juego, Roca, también de cabeza, puso las tablas en el marcador en un saque de esquina. De ahí ena delante el reusltado no se volvió a alterar, marchándose los equipos con un punto cada uno.

Oliver: Marcos (Ramírez, 46), Nicolás, Trallero, Acerete, Marc, Daniel (Mario, 36), Asier (Yoel, 36), Adrián, Gabriel, Supervía (Kristian, 56) y Roca.

Stadium Venecia: Daniel, Salafranca (Simón, 57), Sarrato, Óscar, Alberto (Máñez, 36), Montel, Iker (Tejero, 57), Luis (Cristian, 62), Suils (Peña, 62), Martín (Lavilla, 41) y Colás.

Árbitro: Pérez Saz. Amonestó a Salafranca, Simón, Montel y Colás.

Goles: 0-1, min. 2: Colás. 1-1, min. 38: Roca.

ACTUR PABLO IGLESIAS 1 HUESCA 2

Actur Pablo Iglesias: Patrick, Iker, Nicolás, Javier (Caio, 46), Marcos, Guillermo (Hugo, 57), Robert, Norbert, Santiago, Sancho y Álvaro (Melic, 60).

Huesca: Mateo (Villa, 60), Oliveros, Losfablos, Raluy (Acher, 42), Iker, Quintero (Saúl, 42), Poblador (Sergio, 46), Biarge (Antonio, 44), Darío (Mario, 36), Alamañac y Arturo (Bautista, 44).

Árbitro: De Lázaro Nuño. Amonestó a Acher e Iker.

Goles: 0-1, min. 6: Alamañac. 1-1, min. 41: Sancho. 1-2, min. 60: Saúl.

EBRO 5 SAN JOSÉ 0

Ebro: César (Chabier, 36), Moreno (Pereira, 36), Gonzalo (Alexandru, 36), Roberto (Álvaro, 51), Pablo (Vallespín, 36), Aarón, Sergio (Jesús, 36), Izan, Edson, Hugo y Néstor.

San José: Darío, Iker (Izan, 56), Sergio, Jeremy (Ortiz, 49), Benaque (Terry, 53), Víctor, Darío (Jaime, 33), Mario, Álvaro (Iturriaga, 42), Alberto y Bandia.

Árbitro: Agustín Moreno. Amonestó a Víctor.

Goles: 1-0, min. 12: Roberto. 2-0, min. 15: Roberto. 3-0, min. 27: Néstor. 4-0, min. 42: Roberto. 5-0, min. 58: Hugo.

GRUPO 3: BALSAS PICARRAL 1 MONTECARLO 0

Partido disputado entre dos equipos situados en la zona noble de la clasificación en el que el Montecarlo partía como favorito, pero la mejor interpretación del juego del Balsas favoreció que se llevara los tres puntos. La ocasión más clara de la primera mitad llego por parte de los rojillos, pero Hugo, en una doble parada, evitó que el conjunto de La Paz abriera la lata. En la segunda parte el juego se concentró en el mediocampo, y el aprtido solo se decidió por detalles. En el minuto 45, Brian aprovechó un balón a la espalda de la defensa del Montecarlo para anotar el único gol del partido que dejaba los tres puntos en El Picarral.

Balsas Picarral: Hugo, Rivera (Morote, 69), Marwan, Mateo, Jorge, Daniil, Brian (Juan, 64), Álex (Yago, 60), Alejandro (Delio, 63), Ginés (Planas, 67) y Nicolás (Dalmau, 65).

Montecarlo: Adrián, Marín, Antonio, Ramón (Héctor, 69), Roche, Garcés, Miguel Ángel, Mateo, Djoucuba (Dos Santos, 69), Marco y Lucas.

Árbitro: Pereda Murillo. Amonestó a Brian, Ginés, Morote; Garcés y Marín.

Goles: 1-0, min. 45: Brian.

EL OLIVAR 2 HERNÁN CORTÉS 0

El Olivar: Miguel (Hugo, 36), Mérida (Heras, 60), José Ignacio, Algaba, Diego (Víctor, 50), Paul, Marcos, Sarvise (Rubio, 61), Alejandro, Andrés y Lucas (David, 44).

Hernán Cortés: Izan, Álvaro (Iván, 48), Amine, Ignacio, Daniel, Aiverson (Ugo, 50), Ángel, Hugo, Palacios (Aladrén, 36), Diego (Hernández, 48) y Nicolás.

Árbitro: Bernad Martín. Sin amonestados.

Goles: 1-0, min. 16: Paul. 2-0, min. 40: Diego.

PEÑAS OSCENSES 2 RACING ZARAGOZA 4

Peñas Oscenses: Marcos, Luca (Gonzalo, 61), Alejandro, Unai, Leo (Héctor, 43), Jaric (Wang, 55), Abel, Jorge, Jesús (Montaño, 61), Ugo (Míchel, 43) y Capella (Lorenzo, 43).

Racing Zaragoza: Kiril (Samuel, 36), Francés (Nicolás, 11), Daniel, Oriol (Gonzalvo, 36), Jorge, Arbizu, Iker Vera (Iker Calvo, 53), Marcos, Gonzalo, Pedro (Núñez, 36) e Ignacio.

Árbitro: Losfablos Mestre. Amonestó a Alejandro; Iker Calvo. Expulsó por doble amonestación al local Míchel (70’).

Goles: 1-0, min. 19: Abel. 1-1, min. 57: Iker Calvo. 1-2, min. 59: Marcos, en propia puerta. 1-3, min. 65: Núñez. 1-4, min. 70: Iker Calvo, de penalti. 2-4, min. 70+3: Abel.

