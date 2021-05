El Robres vence al Monzón para tomar impulso

Partido de la jornada: ROBRES 2-0 MONZÓN.

Victoria de prestigio del Robres ante el lider del grupo, el Atlético Monzón, para completar la primera vuelta sin perder ningún partido. Así, el cuadro amarillo afronta la segunda con ventaja respecto al descenso.

Comenzó mejor el Monzon acorralando durante los diez primeros minutos del partido al Robres en su parcela, disponiendo de cinco corners y con oportunidades para Puyer y Rausell, aunque no demasiado claras. Parecía que el encuentro iba a ser un sufrimiento para el Robres, pero fue todo lo contrario. Los amarillos reaccionaron y se le acabaron las ideas y las opciones al equipo montisonense. El Robres, basando su estrategia desde la seguridad defensiva, esfuerzo colectivo y magnífico trabajo en el medio campo de Israel y Muñoz, fue secando poco a poco a un Monzón sin creatividad y que en muchas fases del encuentro, al igual que el Robres, apostó por el fútbol vertical.

Se adelantaron los locales tras un córner botado con pierna por Pol Blay. El balón llegó al segundo palo, donde Fidel, de cabeza se la devolvió a Pol y este, otra vez con pie zurdo, la puso en la cabeza de Antonio Real para poner en franquicia a los locales. El tanto secó las ideas del Monzón, que apenas reaccionó. El Robres hizo su partido y entró en los vestuarios con ventaja en el luminoso de San Blas.

En el comienzo del segundo periodo le volvió a funcionar la estrategia al Robres. Pol Blay botaba un saque de esquina en corto para la incorporación de Luis Jiménez, quien puso el cuero en el primer palo y allí volvió a aparecer Antonio Real para meter el pie y marcar el segundo de su cuenta. El técnico visitante reaccionó con cambios, pero le Monzón era incapaz de llegar con garantías a los dominios de Alejo, mientras que el Robres seguía creando mucho peligro. Las excelentes intervenciones de Piotr ante Aísa y Cabrero. En la recta final, los rojiblancos tuvieron cerca el tanto del honor con una chilena de Petro que escupió el larguero.

Ficha técnica

Robres: Alejo, Javi Pérez, Pol Blay, Muñoz, Antonio Real (Pumareta, 72), Gassama (Carcasona, 46), Israel, Espiérrez, Jiménez (Cabrero, 67), Aísa (Lizer, 84) y Rey (Barrio, 84).

Atlético Monzón: Piotr, Jesús Campo, Carrera, Ramírez, Malo (Michail, 57), Fran Mesa (Petro, 68), Puyer (Claver, 68), Rausell, Solanilla (Iago Díaz, 57), Carrasco y Llopis.

Goles: 1-0, min. 23: Antonio Real. 2-0, min. 51: Antonio Real.

Árbitro: Gimeno Otal. Amonestó a Jiménez, Israel, Rey y Puyer.

SABIÑÁNIGO 0-0 VALDEFIERRO: El Sabiñánigo confirma su descenso tras empatar ante el Valdefierro.

Sabiñánigo: Fran Navarro, Toro, Alcoba, Villar (Toñín, 62), Muñoz, Blasco, Ortiz (Zamora, 56), Ferruz (Gorgas, 62), Villalba (Goez, 82), Ángel Luis y Cabrero (Dani, 82).

Valdefierro: Rosado, Serrano, Molina, Lorente, Muñoz (Sanz, 62), Ángel, Sainz (Urquizo, 55), Gazzoni, Adrián, Diego (Roncea, 55) y Alcántara (Isern, 81).

Árbitro: Haghiac. Amonestó a Alcoba; Ángel Urquizo y Adrián.

Comentario: El Sabiñánigo y el Valdefierro no jugaron a nada. De hecho, el primero de ellos ya ha confirmado su descenso. Por tanto, les faltó la chispa, la intensidad de ser más competitivos de cara a conseguir algo más importante. El equipo zaragozano lo tenía muy claro desde el principio: el objetivo era no encajar y a la puerta de Fran llegó en contadas ocasiones y sin nada de peligro. Y, el Sabiñánigo, que tuvo algo más el balón, se pudo contagiar del rival y, pese a tener alguna oportunidad, no fue como en otros partidos. Llegó en muy pocas y sin el peligro de otros días. Por lo tanto, fue un encuentro de ida sin vuelta y en el que a ambos se les notaba que estaban ya en la Regional Preferente.

SARIÑENA 2-1 TAMARITE: El Sariñena complica la permanencia al Tamarite.

Sariñena: Javito, Navarro, David Martínez, David Villellas, Cota, Fonsi, Edu Vicente (Álex Villalba, 73), Almerge, Jordi Ferrer (Rodrigo, minuto 81), Murillo (Juan Tolo, 81) y Albajara (Cotoño, 78).

Tamarite: Salas, Ars, Varilla, Vales (Bernardó, 68), Espinosa, Romero, Sales, Berbegal (Pau, 74), Edu Cons (Balue, 82), Ricky (Casals, 46)y Flo.

Goles: 1-0, min. 37: Murillo. 2-0, min. 87: Álex Villalba. 2-1, min. 93: Espinosa.

Árbitro: Martín Hernández. Amonestó al local Albajara y a los visitantes Sales y Ars. Expulsó a David Villellas, del Sariñena, por doble amonestación en el minuto 80.

Comentario: El Sariñena dio un paso de gigante en su camino a la permanencia, una permanencia que cada vez parece más complicada para el Tamarite. Los dos equipos salieron a buscar la portería rival y gozaron de acercamientos. Los primeros claros fueron de los visitantes, con un disparo al palo de Sales y otro tiro de Flo con efecto que Javito envió a córner. Respondieron los locales en el 25 con un remate desviado de Ferrer y una falta directa de Cota que Salas despejó. El Tamarite reclamó un penalti y fue el Sariñena el que golpeó en el 37, después de insistir, por medio de Murillo. Tras un cabezazo de Edu Vicente, los arlequinados tuvieron sus mejores minutos hasta el descanso. La segunda parte no tuvo tantas ocasiones. Ferrer avisó en un par de ocasiones y el partido se decidió en la recta final. El Sariñena se quedó con diez por la expulsión de Villellas, pero Álex Villalba hizo el 2-0 que hundió definitivamente a un Tamarite que recortó distancias por medio de Espinosa en el último minuto.

VILLANUEVA 0-1 FRAGA: El Fraga vence por la mínima al Villanueva y sigue soñando con la permanencia.

Villanueva: Lairla, Ballarín, Corellano, Vidal, Peralta (Abad, 66), Zumeta (Mompel, 76), Lafuente, Prat, Alcaine (Lahuerta, 66), Orus y Cebrian.

Fraga: Puigvert, García, Serra, Ormo, Castilla, Puch, Juwara (Cabistañ, 76), Litwin, San Agustín (Aldabo, 89), Taberner (Gómez, 76) y Pirla (Sanjuan, 87).

Gol: 0-1, min. 52: San Agustín.

Árbitro: Almarcegui Bozal. Amonestó a Peralta, Abad; Ormo, Gómez y Castilla.

Comentario: El Villanueva venció por la mínima al Villanueva a domicilio en un partido en el que ganó merecidamente el conjunto dirigido por Miguel Ángel Rubio. Fueron los visitantes los encargados de llevar la iniciativa en el juego, haciéndose con la posesión del balón y con las oportunidades más claras de estrenar el electrónico, que apenas se movió durante los primeros 45 minutos. Sin embargo, ya en la segunda mitad, San Agustín recibió un balón que le dejó solo ante Lairla, que consiguió despejar el primer intento del delantero del Fraga, pero el segundo remate acabó en el fondo de las mallas. El Villanueva tuvo la oportunidad de darle un susto a su rival y de empatar el partido gracias a un error defensivo del cuadro visitante, pero no llegó a traducirse en el 1-1. Desde entonces hasta el pitido final, el Fraga controló con tranquilidad el encuentro con el único peligro de llevar una renta demasiado corta.

ÉPILA 0-0 CARIÑENA: El Épila y el Cariñena no encuentran la fórmula del gol.

Épila: Faber, Garrido (Esteire, 60), Gil, Rupérez, Obere, Bouayadi, Costa, Falo (Turrubia, 60), Roncal, Sánchez (Bouasri, 79) y Valero.

Cariñena: Ortiz, Marín, Monge, Gomes, Barriendos, Sow (Castilla, 66), Lázaro (Alcántara, 80), Abreu, Marzo, Balde y Cortés.

Árbitro: Hernández Andrés. Amarilla a Falo, Leal; Marín, Cortés y Monge.

Comentario: Empate sin goles entre Épila y Cariñena en un duelo en el que los epilenses fueron superiores ante un correoso Cariñena que supo aguantar para salvar un punto. Valero fue el gran dominador del centro del campo para los locales, distribuyendo juego e interceptando varios pases del Cariñena. Luis Costa tuvo dos claras oportunidades para adelantar al Épila, especialmente en un mano a mano en el que su vaselina no se elevó lo suficiente para superar al guardameta Ortiz. Antes del descanso, le fue anulado un gol al Épila por un fuera de juego. En la segunda parte, el partido continuó con la misma dinámica, con los locales acercándose al área y el Cariñena realizó cambios de carácter defensivo. Gil tuvo una gran ocasión, pero su cabezazo desde dentro del área pequeña se marchó desviado. Gomes y Balde fueron los dos jugadores más activos del Cariñena y provocaron varias faltas, aunque se encontraron muy aislados de sus compañeros y su trabajo individual no sirvió para sorprender a un Épila superior.