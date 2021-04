El Balsas Picarral sigue de dulce

Jornada sin muchos cambios en la zona noble de los tres grupos de la División de Honor Cadete. En el grupo 1, el Real Zaragoza, líder de la competición, no disputó su partido frente al San José. El Oliver aprovechó el pinchazo del Ebro frente al Monzón (1-1) para igualar en la segunda posición. El grupo 2, el Montecarlo sigue en cabeza pese a descansar esta jornada. Olivar y Stadium Casablanca le siguen la estela tras sendas victorias con sufrimiento. El Ejea derrotó al Calatayud, que deberá seguir luchando por inaugurar su casillero de puntos. En el grupo 3, el Balsas sigue dominando con puño de hierro tras una nueva victora. Racing Zaragoza y Amistad no pasaron del empate y deberán seguir sumando para recortar distancias con los del Picarral.

GRUPO 1: PARTIDO DE LA JORNADA

OLIVER 4-0 ALCAÑIZ

El Oliver vence con claridad al Alcañiz. Partido con un claro dominador desde los primeros compases. El cuadro de la Camisera saltó al verde con intención de llevar el peso del partido, algo que logró desde el pitido inicial. Los locales trataban de encontrar huecos moviendo el balón de lado a lado. Cuando tan solo llevábamos diez minutos llegó el primer tanto, obra de Adrián, que no falló ante Iker. Los azulgranas no bajaron el ritmo y ampliaron la renta minutos más tarde con un buen tanto de Rodrigo. El paso por vestuarios no cambió el guion del choque, de hecho al minuto de juego el Oliver anotó el tercero, obra de Dennis. El gol cayó como un jarro de agua fría en el conjunto visitante, que no conseguía inquietar demasiado a Imanol. Diestre puso la puntilla minutos más tarde, cerrando el resultado con el cuarto gol.

Oliver: Imanol, Badr, Álvaro (Rubén, 54), Rodrigo, José (Casal, 47), Dennis, Palacios (Lebrero, 60), Crespo (Diestre, 54), Adrián, Ignacio y Fraile (Ángel, 60).

Alcañiz: Iker, Daniel (Abdelkrim, 45), Sergio, Víctor, Conesa, Gonzalo, Mohammed, Fuster (Darius, 69), Bielsa, Montañés y Alquézar (Téllez, 65).

Árbitro: Fernández Firvida. Amonestó a Imanol; Bielsa.

Goles: 1-0, min. 11: Adrián. 2-0, min. 28: Rodrigo. 3-0, min. 41: Dennis. 4-0, min. 68: Diestre.

EBRO 1-1 MONZÓN

Ebro: Hugo, Alejandro (Rolando, 55), Oleg, Víctor (Eder, 51), Bielsa (Subías, 24), Ignacio, Escanero, Adrián, Wallid, Héctor y Rubén.

Monzón FB: Neizan, Óscar, Daniel, Alberto, Ferrer, Solanilla (Oriol, 58), José Manuel (Satué, 71), Solano (Mauro, 74), Suelves, Monteagudo y Nevot (Samuel, 52).

Árbitro: Magdalena Muñoz. Amonestó a Ignacio; José Manuel.

Goles: 0-1,min. 54: Daniel. 1-1, min. 69: Héctor.

SAN JOSÉ-REAL ZARAGOZA (Se jugará el 28 de abril a las 20.15)

Grupo 2 Partido de la jornada

El Stadium remonta y consigue tres puntos muy disputados. Partido muy igualado el disputado en el feudo verderol. Los visitantes saltaron mejor al verde, consiguiendo ponerse por delante a los cinco minutos con un tanto de Andrés. Tras el gol, las fuerzas se igualaron y el partido entró en una fase de máxima igualdad. Los locales trataban de llevar la iniciativa, pero el buen hacer de la Unión no permitía al Stadium Casablanca devolver el golpe. Cuando se cumplía la primera media hora de juego llegó el tanto de la igualada, obra de Abraham. Sin embargo, la alegría duró poco en los locales, pues cuatro minutos después los visitantes volvían a ponerse por delante con un tanto de Herrero en propia meta. Tras la reanudación, el cuadro verderol saltó con una marcha más al césped y volvió a cambiar el signo del partido tras un tanto de Jordán desde los once metros, pero de nuevo el empate duraba poco en el marcador, pues Villarroya iba a volver a adelantar a los suyos dos minutos más tarde. El choque parecía decantarse para el lado visitante, pero Raúl tenía otros planes, pues con su doblete en siete minutos ponía por delante a los suyos por primera vez en el encuentro. El conjunto visitante lo intentó en los últimos compases, pero el Stadium Casablanca se defendió con uñas y dientes y dejó los puntos en su zurrón.

STADIUM CASABLANCA 4-3 UNIÓN LA JOTA VADORREY

Stadium Casablanca: Escalona, Fernando (Pablo, 70), Luis (Colás, 49), Víctor, Iker, Abraham (Hugo, 49), Lázaro (Alejandro, 69), Carlos, Iván Ruiz, Daniel y Raúl.

Unión la Jota Vadorrey: Herrero, Javier (Lucas, 73), Sergio, Villarroya, Andrés, Adrián (Eduardo, 61), Salas, Teller, Soria, Jordán y Anadón (Nicolás, 61).

Árbitro: Suberbiola Zúñiga. Amonestó a Salas.

Goles: 0-1, min. 5: Andrés. 1-1, min. 30: Abraham. 2-1, min. 34: Herrero, en propia puerta. 2-2, min. 44: Jordán, de penalti. 2-3, min. 46: Villarroya. 3-3, min. 57: Raúl. 4-3, min. 64: Raúl.

EL OLIVAR 3-2 HUESCA

El Olivar: Francés, Mario, Aarón (Miguel, 50), Pablo (Andaluz, 50), Sergio, Raúl (Yago, 56), Alexey, Alloza (Uribe, 26), Guallar (Zalaya, 61), Romanillos y Aparicio.

Huesca: Jaime, Eloy, Marcos (Lorien, 51), Jorge, Benítez (Izan, 58), Ojeda (Rivas, 60), Alamañac, Iker (Guillermo, 65), Alejandro, Francho (Javier, 51) y Juan (Moha, 58).

Árbitro: Bernad Martín. Amonestó a Alloza.

Goles: 0-1, min. 31: Jorge. 1-1, min. 39: Alexey. 2-1, min. 50: Sergio. 2-2, min. 71: Jorge. 3-2, min. 72: Alexey.

EFB EJEA 2-0 EFB CALATAYUD

EFB Ejea: Manuel, Rubén (Mena, 78), Iker, Carreras, Daniel, Bogdan (Toyas, 70), Luis, Alberto, Domínguez, Kirilov y David Gómez.

EFB Calatayud: Hugo, Taus, Marcos, Constantin, Hugo, Gonzalo, Gael (Anadón, 48), Diego, Navarra, Pinilla (Benedí, 41) y Víctor (Iker, 61).

Árbitro: Sisamón Mateos. Amonestó a Iker, Alberto; Pinilla y Diego. Expulsó con roja directa al visitante Hugo (35’).

Goles: 1-0, min. 53: Daniel. 2-0, min. 71: Luis.

Grupo 3 Partido de la jornada

BALSAS PICARRAL 3-0 ESCALERILLAS

El Balsas vence con holgura al Escalerillas. El partido comenzó con ambos equipos bien plantados sobre el tapete. Los locales intentaban ganar la medular, pero el Escalerillas no lo permitía. Los minutos pasaban y ninguno era capaz de decantar el choque. Sin embargo, cuando el partido se aproximaba al ecuador llegó el penalti, que cambió el encuentro por completo. Zidane asumió la responsabilidad y no falló desde el punto de castigo. El paso por vestuarios mejoró al cuadro avispa, que amplió la renta con un buen tanto de David. Alejandro sentenció cuatro minutos más tarde y el marcador ya no se movió.

Balsas Picarral: Iker, Francisco, Alejandro, Polo (Diego, 55), Sampietro, Zidane (Laborda, 55), David, Owen (Adrián, 62), Germán, Pradas y Saúl (Rubén, 62).

Escalerillas: Diego, Aarón (Da Silva, 66), El Hadji, Olivera (Velasco, 24), Adrián, Mousa (Lavilla, 51), Jaime (Destiny, 41), Ángel, Fahim, Ibrahima (Abdellah, 41) y Bangally (Hugo, 70).

Árbitro: Almárcegui Bozal. Amonestó a Zidane, Francisco; El Hadji y Ángel.

Goles: 1-0, min. 38: Zidane, de penalti. 2-0, min. 56: David. 3-0, min. 60: Alejandro.

RACING ZARAGOZA 1-1 AMISTAD

Racing Zaragoza: Aznar, Lorente (Alonso, 41), Juan, Andrés, Cajal (Daniel, 63), Regidor, Íñigo (Conte, 72), Aarón (Castillo, 76), Aladrén (Ríos, 53), Echegoyen (Molinas, 53) y Berdejo.

Amistad: Jorge, Maza, Marco (Aarón, 73), Juan (Sarroca, 73), Alfonso (Pasamón, 23), Álvaro, Guillermo, Marzal, Ireneo (Gabriel, 76), Usar (Marquínez, 53) y Kevin (Erik, 53).

Árbitro: Martín Hernández. Amonestó a Íñigo, Andrés; Marzal y Sarroca.

Goles: 1-0, min. 16: Aladrén. 1-1, min. 20: Kevin.

TERUEL 2-0 ATLÉTICO TERUEL

Teruel: Gonzalvo, Álvaro (Corella, 53), Jorge, Pérez, Martín (Adri, 70), Peña (Gómez, 77), Beltrán, Emilio (Adrián, 79), Barata (Casino, 70), López y Javi.

Atlético Teruel: Martín, Perulán (García, 51), , Benages, Escuder, César (Lahuerta, 61), Torner (Sánchez, 75), Dolz (Villén, 61), Guille (Esteban, 57), Moliner (Iturrieta, 75), Millán (Galindo, 41) y Mustafa.

Goles: 1-0, min. 4: Beltrán; 2-0, min. 14: López.

Árbitro: Soriano Domingo. Amonestó a los locales Barata, López, Beltrán y Adrián; y a los visitantes César, Casinos y Benages.

