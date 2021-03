El RZD Aragón y el Calamocha no encuentran la fórmula del gol

Partido de la jornada: RZD ARAGÓN 0-0 CALAMOCHA

Empate sin goles entre Deportivo Aragón y Calamocha en un encuentro marcado por la expulsión del meta local. El Deportivo Aragón puso toda la carne en el asador desde el pitido inicial, pues el dominio blanquillo era claro y, pese a que las ocasiones no eran claras, la sensación de peligro en el área visitante era constante. Escobar avisó al Calamocha con un potente disparo desde la frontal, pero el balón no cogió portería por centímetros. El Calamocha trató de equilibrar el dominio de los zaragocistas y comenzó a ganar los duelos individuales en el centro del campo a base de ímpetu. Sin embargo, los hombres de Iván Martínez supieron volver a activarse y comenzaron a controlar el choque por completo. Bernal pudo inaugurar el electrónico, pero su testarazo se marchó rozando la madera. Acto seguido, Andreu probó fortuna con un disparo que dejó helado a la parroquia visitante. Ninguno de los dos conjuntos fue capaz de romper la igualada y el choque se marchó al ecuador con el resultado inicial.

El inicio del segundo periodo no cambió el guion del encuentro

El segundo periodo no cambió el guion del choque, pues el Deportivo Aragón seguía asediando el área contraria, aunque sin suerte de cara al gol. El Calamocha, lejos de encontrarse incómodo, esperaba su oportunidad agazapado y esta iba a llegar en un contragolpe: Azón salió a achicar y tocó el esférico con la mano fuera del área, por lo que tuvo que marcharse al vestuario antes de tiempo. Pese a la expulsión, era el filial el que seguía buscando el gol y pudo encontrarlo en un remate de Gaixas que atajó Salgueiro con una buena estirada. Ambos conjuntos buscaron la heróica en el largo tiempo añadido, pero las defensas se impusieron a los ataques y no hubo ocasiones para romper la igualada. Al final, reparto de puntos que no deja con buen sabor de boca a ninguno de los dos conjuntos y que solo beneficia a Illueca, Binéfar y Barbastro.

Ficha técnica

Deportivo Aragón: Azón, Sola, Hernández, Gaixas, Sancho (Acín, 61), Castillo, Torres (Vela, 59), Escobar, Bernal, Martín y Montes (Puche, 59).

Calamocha: Salgueiro, Dela (Ayneto. 68), Sánchez, Dani, Gassama, Puri, Sebastián, Motero, Rubi (Sánchez, 68), Sorbe (Durán, 90) y Aso.

Árbitro: Ramírez Marco. Amonestó a los visitantes Rubi, Dela, Sánchez, Salgueiro, Sorbe, Ayneto y Dani. Expulsó al local Azón (61’).

ILLUECA 1-0 BORJA: El Illueca tumba al Borja con un gran gol de Morales.

Illueca: Cerdán, Pinto, Escolar, Karol, López (Cavero, 67), Morales (Pérez, 77), Ormad, Gracia Peña (Sanz, 57), Marín, Merino y Gimeno.

Borja: Albero, Lou, Sánchez, Pérez (Mainz, 38), Cirac, Lahuerta (Bangoura, 62), Maldonado, Cano, Terre, Gotor (Navarro, 77) y Velasco.

Gol: 1-0, min. 42: Morales.

Árbitro: Muñiz Muñoz. Amonestó a los locales Gracia Peña, Karol y Suárez; y a los visitantes Terre, Gotor y Maldonado. Expulsó al visitante Cirac (89’).

Comentario: Partido de poder a poder entre dos conjuntos con mucho fútbol. Los locales saltaron al césped con ganas de mandar, intentando mantener la posesión del cuero y jugando con criterio. El Borja, lejos de encerrarse, trataba de disputar el dominio de la medular, lo que provocaba que los rojiblancos buscaran el espacio entre central y lateral para las subidas de Pinto y Escolar. Pese al dominio, la más clara de los primeros compases fue para el Borja: Cano se sacó un disparo que se marchó rozando la escuadra de la meta defendida por Cerdán. Los minutos pasaban y el choque parecía que se iba al descanso con el resultado inicial, pero Morales tenía otros planes: Pinto se marchó de hasta tres jugadores, levantó la cabeza y filtró un preciso balón para el veterano delantero que, con una tremenda vaselina, desató el júbilo en las gradas. Tras la reanudación, el partido siguió por los mismos derroteros, puesto que era el Illueca el que mandaba en la medular y el que amasaba la posesión del cuero. El Borja, sabedor de la importancia de los puntos en esta fase, se lanzó con todo en busca del empate, pero el buen hacer defensivo del Illueca no permitió que los borsaonenses sacaran algo positivo de su visita al Papa Luna.

BINÉFAR 2-1 BARBASTRO: El Binéfar vence al Barbastro y se engancha a la pelea por los dos primeros puestos.

Binéfar: Buba, Cases, Porte, Amine, Valencia (Makan, 89), Julià (Simo, 46), Barreda (Suárez, 61), Brunet, Modest, Sidibe e Imaz (Bayona, 79).

Barbastro: Otín, Elbaile (Fumanal, 86), Alonso, Ojeda (Ramos, 46), Peña, Barrero, Conte, Ballesteros, Alvarado (Mendi, 86), Jaime (Perso, 46) y Agustín.

Goles: 1-0, min. 20: Valencia. 2-0, min. 24: Brunet. 2-1, min. 51: Perso.

Árbitro: Martín Salvador. Amonestó a Julià, Porte, Ballarín y Agustín.

Comentario: Victoria del equipo celeste en el derbi disputado en Los Olmos en un encuentro donde se enfrentaban dos equipos con una misma propuesta futbolística. El partido no defraudó y se vio un choque con intensidad, emoción y nervios. El encuentro comenzó con un Barbastro que tuvo el dominio del balón en los primeros compases del choque, pero una vez llegaba a zonas de tres cuartos, no creó peligro ante Buba y una seria y ordenada defensa local. Con el paso de los minutos, el Binéfar se empezó a encontrar más a gusto y empezó a generar ocasiones de peligro pero sin acierto en el último pase. En el 20' llegó el primer gol tras una buena jugada de Sule por banda que terminó con un centro al área que Valencia se encargó de transformar. El Barbastro acusó el golpe y fueron los mejores minutos de los de David Giménez, que aprovecharon estos momentos para anotar el segundo gol a la salida de un córner. Un gran remate de cabeza de Brunet tras el centro de Julià sirvió a los binefarenses para lograr su segundo tanto. De ahí al descanso, el Barbastro intentó reducir distancias en ocasiones a balón parado donde Buba estuvo acertado para resolver las situaciones de peligro. En la reanudación, el Barbastro salió enchufado y decidido a recortar distancias que le metieran en el partido. Después de un par de avisos llegaría el gol de los visitantes en el 51'. Tras un centro al área, Perso, atento, aprovechó un balón que quedó suelto para poner el que iba a ser el resultado definitivo. El Binéfar, tras este gol, tuvo unos minutos de desconcierto. El Barbastro, buscando con balones largos, hizo sufrir a la defensa local, pero no tuvo ocasiones claras. Los habitualmente rojiblancos tomaron riesgos que pudo haber aprovechado el Binéfar para sentenciar el partido, pero el marcador ya no se movió.