El Oliver pasa por encima del Actur Pablo Iglesias

Tercera jornada de la División de Honor Infantil y tercera victoria del Stadium Casablanca, que se está mostrando como el conjunto más solido del Grupo 1. El Real Zaragoza, con dos victorias y un empate, le sigue de cerca a la espera de un pinchazo del cuadro verderol. En el Grupo 2 la igualdad es la tónica dominante y solo el Oliver es capaz de aventajar a sus rivales por más de un punto tras su goleada al Actur Pablo Iglesias. En la parte baja, San José y los rojiblancos son farolillos rojos y esperan poder encontrar los primeros puntos en las próximas jornadas. En el Grupo 3, el Montecarlo impone su ley, pues todavía no ha cedido ni un punto. Peñas Oscenses y Balsas tratan de seguir la estela de los de La Paz, pero con sus pinchazos en las dos primeras jornadas parece complicado arrebatarle el primer puesto a los rojillos

Grupo 1 Partido de la jornada

STADIUM CASABLANCA 2 - 0 EL SALVADOR

Partido de poder a poder que acabó decantándose por unos buenos primeros compases del cuadro verderol. El Stadium Casablanca saltó con ganas de llevar la iniciativa desde el comienzo, amasando la posesión e intentando encontrar espacios en la zaga colegial. Linares consiguió abrir la lata en el minuto diez con un gran tanto. El gol cayó como un jarro de agua fría en los azulones, que vieron como tres minutos después Carreras ponía tierra de por medio. Los visitantes intentaron devolver el golpe, pero se encontraron con un cuadro verderol muy trabajado, lo que impidió que se pudiesen meter en el partido. El paso de los minutos no cambió la dinámica, pero los chicos de Edu Celma no consiguieron sentenciar el choque y los azulones lo intentaron en los minutos finales, pero no pudieron ver portería y los tres puntos se marcharon al zurrón del Stadium Casablanca.

Stadium Casablanca: Enzo, Daniel (Retornano, 36), Juan, Azcón, Bellmunt, Linares, Franco (Tobajas, 60), Arturo, Carbonel, Santiago (Saúl, 45) y Carreras (Asiain, 67).

El Salvador: Lucas, Diego (Alberto, 62), Flamarique (Nacho Ara, 37), Alberto (Remacha, 51), Yugueros, Divasson, Perches, Castillo (Beltrán, 62), Cayetano (Nicolás, 49), Giménez y Héctor.

Árbitro: De Lázaro Nuño. Amonestó a Carbonel; Divasson.

Goles: 1-0, min. 10: Linares. 2-0, min. 13: Carreras.

SANTO DOMINGO JUVENTUD 0 - 1 REAL ZARAGOZA

Santo Domingo Juventud: Gabriel, Nicolás, Marcos, Hugo Sanz, Lucas, Aitor (Larrea, 50), Adrián, Marcos (Samuel, 60), Andrei, Sola y Martínez.

Real Zaragoza: Mario, Santiago, Cristian, Esteban, Soriano (Mikel, 52), Félix (Enzo, 36), De Miguel (Daniel, 52), Bordetas (Leandro, 36), Pablo, Héctor (Laseca, 52) y Jorge (Lázaro, 52).

Árbitro: Ruiz Sumelzo. Sin amonestados.

Goles: 0-1, min. 66: Cristian.

EFB EJEA 1 - 6 AMISTAD

EFB Ejea: Juan (Pérez, 35), Teodor, Adames (Rodrigo, 48), Jorge, Asier, Iker (David Pérez, 52), Álvaro, Clemente, Víctor (Sesma, 52), Bericat y Raúl (Maqueda, 45).

Amistad: Gil, Daniel (David, 68), Víctor, Silva (Jurado, 65), Genaro, Ángel, Iván, Diego López (Héctor, 63), Valiente (Guillermo, 45), Merino (Saúl, 58) y Pomed.

Árbitro: Bueno Navarro. Amonestó a Adames; Ángel.

Goles: 1-0, min. 12: Asier. 1-1, min. 21: Silva. 1-2, min. 30: Daniel 1-3, min. 50: Pomed. 1-4, min. 56: Iván. 1-5, min. 63: Iván. 1-6, min. 70: Iván.

Grupo 2 Partido de la jornada

OLIVER 5 - 1 ACTUR PABLO IGLESIAS

El Oliver supera con claridad al Actur Pablo Iglesias. Los de La Camisera saltaron con una marcha más al terreno de juego, con la intención de dominar desde el comienzo del encuentro. Sin embargo, pese al dominio, los locales no generaban demasiado peligro sobre la meta defendida por Mena. Cuando se acababa de superar el ecuador de la primera mitad llegó el tanto que inauguraba el marcador, obra de Trallero. El gol espoleó a los locales, que aumentaron su ventaja a los tres minutos con un golazo de Roca. El partido parecía que se iba a ir al descanso sin más cambios, pero Mario tenía algo que decir, pues se sacó de la chistera un gran gol para poner el tercero justo al filo del ecuador. Los visitantes trataron de reaccionar a la salida de vestuarios y lo consiguieron, pues Melic iba a meter a los suyos en el partido a los tres minutos del segundo periodo. Sin embargo, la alegría le iba a durar poco al Actur Pablo Iglesias, pues Roca no estaba por la labor de pasar apuros. El joven jugador anotó el cuarto y el quinto, anotándose un triplete en su cuenta particular y dejando el choque visto para sentencia.

Oliver: Marcos (Ramírez, 36), Nicolás (Acerete, 48), Trallero, Iker Abad (Marc, 51), Mario (Dani Moreno, 55), Adrián, Yoel (Supervía, 44), Gabriel (Kristian, 55), Asier, Roca y Álex.

Actur Pablo Iglesias: Mena, Gonzalo, Iker, Lahoz (Melic, 47), Gutiérrez (Caio, 55), Marcos, Guillermo (Quílez, 43), Norbert, Olarte (Robert, 47), Enrique y Álvaro (Casado, 55).

Árbitro: Campos Fuentes. Amonestó a Roca, Mario, Kristian; Marcos, Iker y Casado.

Goles: 1-0, min.25: Trallero. 2-0, min. 28: Roca. 3-0, min. 43: Mario. 3-1, min. 48: Melic. 4-1, min. 56: Roca 5-1, min. 64: Roca.

STADIUM VENECIA 1 - 1 EFB CALATAYUD

Stadium Venecia: Sergio (Daniel, 36), Salafranca (Manteca, 36) (Alberto, 43), Sarrato, Óscar, Montel, Iker (Simón, 43), Luis (Lavilla, 45), Máñez, Suils, Tejero y Colás.

EFB Calatayud: Marcos, Aldea, Carlos (Giménez, 68), Ismael (Ibáñez, 47), David, Daniel (Montañés, 36), Mingotes (Sellam, 50), Darío, Manuel Pablo (Villa, 50), David Gómez y Rubén (Jorge, 36).

Árbitro: Martínez de Aragón Gimeno. Amonestó a Óscar; Ibáñez.

Goles: 1-0, min. 10: Colás. 1-1, min. 29: Manuel Pablo.

SAN JOSÉ 1- 3 HUESCA

San José: Jacobo, Iker, Sergio, Izan, Miguel (Darío, 49), Samuel, Iturriaga (Terry, 46), Millán, Álvaro (Jaime, 34), De Tomás y Bandia.

Huesca: Mateo (Villa, 64), Oliveros, Campos (Sergio, 64), Losfablos (Acher, 54) (Darío, 64), Raluy (Biarge, 47), Iker, Quintero (Saúl, 47), Osan (Calvo, 49), Poblador, Arturo y Alamañac.

Árbitro: Zuera Tomey. Amonestó a Jaime; Mateo.

Goles: 0-1, min. 34: Arturo. 1-1, min. 37: De Tomás, de penalti. 1-2, min. 46: Campos. 1-3, min. 52: Oliveros.

Grupo 3 Partido de la jornada

BALSAS PICARRAL 6 - 0 ALCAÑIZ

El Balsas no da opción al Alcañiz. Partido muy serio de los del Picarral, que no permitieron sorpresa alguna ante los turolenses. Los locales comenzaron muy serios, con ganas de tener la posesión del esférico y generar peligro a la meta visitante. Las llegadas locales acabaron con un tanto de Yago justo cuando se cumplía el primer cuarto de hora. El gol no cambio el guion, pues la superioridad de los zaragozanos era clara y los alcañizanos achicaban agua como podían. Brian amplió la ventaja pasada la media hora con una definición de crack. El encuentro se marchó al descanso con todo por decidir en la segunda mitad. El paso por vestuarios mejoró, más si cabe, al cuadro avispa, que anotó el tercer tanto al minuto de la reanudación. Delio amplió la renta a los cinco minutos y Brian sentenció con dos nuevos goles, consiguiendo así un poker en su casillero y cerrando la goleada.

Balsas Picarral: Pablo (Hugo, 36), José Ramón, Mateo, Jorge, Delio (Morote, 53), Daniil, Brian, Álex (Ginés, 55), Alejandro (Juan, 57), Yago (Planas, 48) y Nicolás (Dalmau, 50).

Alcañiz: Raúl, Celma, Pallarés, Galve, Pitarque (Iker Martín, 36), Bielsa, Guillermo, Adrián (Castilla, 56), Iker Marcos, Álex y Max (Losilla, 36).

Árbitro: Fernández Nicolás. Sin amonestados.

Goles: 1-0, min. 15: Yago. 2-0, min. 34: Brian. 3-0, min. 47: Brian. 4-0, min. 52: Delio. 5-0, min. 63: Brian. 6-0, min. 64: Brian.

PEÑAS OSCENSES 2 - 1 EL OLIVAR

Peñas Oscenses: Daniel, Luca, Héctor, Gabarre, Wang (Jaric, 45), Abel, Jorge (Leo, 61), Plo (Míchel, 45), Capella, Cortés (Gonzalo, 36) y Montaño.

El Olivar: Hugo, Ramos (Mérida, 53), Montero, Algaba (Calleja, 57), Paul, Pablo (Puerto, 36), Adrián, Marcos (Sarvise, 42), Alejandro (Lucas, 36), Andrés y Víctor (Rubio, 36).

Árbitro: Solano Castro. Amonestó a Paul y Adrián.

Goles: 1-0, min. 8: Abel. 2-0, min. 15: Capella. 2-1, min. 37: Paul.

MONTECARLO 2 - 0 HERNÁN CORTÉS

Montecarlo: David, Adrián, Bermejo, Antonio, Ramón, Roche, Miguel Ángel (Garcés, 55), Mateo, Djoucuba (Dos Santos, 45), Marco y Héctor (Iker, 65).

Hernán Cortés: Izan, Álvaro (Ugo, 55), Amine, Ignacio, Daniel, Aiverson, Ángel, Serrano, Palacios (Hernández, 42), Iván (Diego Vicente, 47) y Nicolás.

Árbitro: Calahorra Aranda. Amonestó a Álvaro.

Goles: 1-0, min. 36: Roche. 2-0, min. 67: Roche.

