El Huesca 'B' remonta ante el Valdefierro

HUESCA B 2-1 VALDEFIERRO

Triunfo sufrido, casi agónico, del Huesca B ante el Valdefierro en un duelo marcado por la falta de acierto de los locales. Una circunstancia que obligó al filial a tener que emplearse a fondo ante un rival que se hizo fuerte cuando aprovechó una de sus contadas ocasiones, al filo de la media hora de juego, para sacar tajada de una indecisión defensiva y poner el 0-1. En el primer tiempo -y por extensión en el global del partido- los hombres de Dani Aso dominaron por completo a su rival. El gol encajado llegó en una acción aislada, si bien es cierto que el Huesca B se cobró llegadas y oportunidades para haber encauzado un marcador favorable. Gonzaga tuvo dos claras, una se le fue arriba tras rematar a la media vuelta y en otra un cabezazo no encontró el premio. Tampoco un centro de Tomeo a Carlos Kevin o un centro de Barba al segundo palo a Biel pudieron concluir con éxito, de forma que los locales acumularon numerosos remates que no fueron dirigidos entre los tres palos. El Valdefierro fue quien apretó los dientes cuando se vio con el partido de cara tras haberse adelantado.

Algo que se acentuó tras el descanso. El Huesca estuvo más espeso y conforme pasaban los minutos no encontraba la manera de derribar el muro zaragozano. Pero los de Dani Aso no dejaron de insistir y esa perseverancia fue la que les llegó a voltear el marcador. En el minuto 82 llegó el tanto del empate tras una falta que sacó Arjona y que Gonzaga remató a la red. El Huesca acrecentó su presión en busca de la victoria, presionando las líneas de un Valdefierro que se veía cada vez más agobiado y el paso de los minutos se le hacía muy lento. Apenas le duró el balón en los pies a los visitantes, que renunciaron a elaborar juego en la última media hora del encuentro y optaron por el balón arriba y tratar de obtener rédito en las acciones a balón parado. Finalmente, llegó el 2-1 en el 87 en un balón cruzado de Barba que Carlos Kevin recibió para hacer diana. El Valdefierro todavía dispuso de una clarísima ocasión con un remate de cabeza que salvó Adriá.

SD Huesca 'B': Adriá, Mora, Carlos Kevin, Gustavo (Carlos Calvo, 63), Arjona, Biel (Val, 73), Tomeo (Rodrigo, 63), Isma, Barba, Morales, Gonzaga (Cofrades, 89).

Valdefierro: Artero, Marcos, Bernal, Molina, Berrogain (Sánchez, 75), Lorente (Sanz, 62), Roncea (Adrián, 78), Gazzoni, Isern (Sainz, 7¡65), Marín y Keinel.

Árbitro: Pérez Navarro. Amonestó a Mora y Arjona por el Huesca y a Roncea, Sanz y Bernal por el Valdefierro.

Goles: 0-1 min. 30: Roncea. 1-1 min. 82: Gonzaga. 2-1 min. 87: Carlos Kevin.

BINÉFAR 1-1 DEPORTIVO ARAGÓN: Tempraneros goles

Binéfar: Ballarín, Porte, Laghrissi, Valencia, Carbonell, Gómez, Jou (Muñoz, 57) (Bayona, 87), Barreda (Simo, 57), Notario, Sidibe e Imaz (Cases, 80).

Deportivo Aragón: Azón, Hernández, Gaixas, Sancho (Sebastián, 89), Castillo, Vela (Marín, 63), Esteban, Puche (Torres, 63), Bernal (Sola, 73), Martín (Jiménez, 73) y López.

Goles: 0-1, min. 8: Bernal. 1-1, min. 22: Imaz.

Árbitro: Haghiac. Amonestó a Barreda, Carbonell y Notario; Martín, Puche y Hernández.

Comentario: El Deportivo Aragón empató a uno en su partido a domicilio frente al CD Binéfar. El filial zaragocista saltó al campo con el afán de ser el protagonista del encuentro. A los pocos minutos consiguió adelantarse desde los once metros por mediación de Bernal. A raíz del gol, el conjunto local se hizo con el control del esférico y empezó a llegar con continuidad al área zaragocista. Los celestes finalmente obtuvieron el premio del gol gracias a la insistencia. Imaz tras un gran pase en profundidad batió la portería blanquilla e igualó a uno el marcador. Minutos más tarde la posesión se fue equilibrando y ambos conjuntos tuvieron sus ocasiones pero ninguno de ellos logró aprovecharlas. El guion durante la segunda mitad fue el mismo. Ambos conjuntos peleando por cada palmo de terreno y la intensidad como protagonista en cada acción. Los dos combinados buscaron la victoria con una presión alta para tratar de robar en campo contrario y hacer daño a su rival. Jiménez tuvo la más clara en los últimos minutos del encuentro pero su disparo lo atajó bajo palos el meta local. El Binéfar también tuvo dos acercamientos peligrosos pero ninguno de ellos inquietó al meta zaragocista.

TERUEL 2-0 TAMARITE: El Teruel saca el martillo pilón

Teruel: Taliby, Kevin Lacruz (Puertas, 75), Carlos Javier, Edu Cabetas, Julen, Ibra (Redolar, 75), Jaime, Otín (Leandro Torres, 63), Dani Rueda, Borja Romero (Roy, 63) y Aparicio (Torcal, 75)

Tamarite: Salas, Ars, Vadilla, Eric, Casals (Pau, 58), Romero (Cervera, 73), Balué, Edu, Bernardo (Jorge, 58), Riki (Espinosa, 46) y Flo (Porta, 46)

Árbitro: Esteban Hernández. Amonestó a Carlos Javier, Edu, Vadilla y Balué.

Goles: 1-0 min: 45 Borja Romero, 2-0 min. 49: Dani Rueda.

Comentario: Triunfo cómodo del CD Teruel que superó sin problemas a un Tamarite que en ningún momento inquietó la portería de Taliby. Desde el inicio del choque el balón lo controló el CD Teruel. Los literanos acumulaban muchos futbolistas por dentro y en esa misma medida impedían que Ibra y Jaime pudieran encontrar situaciones claras para compañeros bien situados. Con muchas circulaciones dentro de la zaga local, los cambios de orientación no resultaban precisos. El fútbol en esos momentos fluyó con lentitud.

Once minutos tardaron los de Víctor Bravo en firmar su primera aproximación. Fue en un centro de Borja Romero desde la derecha al que Aparicio no llegó en el segundo palo. Ambos futbolistas iban a acaparar la mayor cantidad de acciones de peligro de la primera mitad. Siete minutos después llegó un centro del extremo que agradeció el andaluz con un disparo desviado a la media vuelta. En el minuto 20, llegó el turno para Carlos Javier, aunque su cabezazo, tras un saque de esquina, se marchó ligeramente desviado. En vista de la situación, Bravo decidió cambiar la ubicación de sus extremos. Cuando el ritmo de los literanos comenzaba a decaer, el técnico local introdujo un cambio de peones que iba a aumentar el ritmo en la circulación del balón.

A partir de ahí el equipo logró aumentar la producción ofensiva. Con este nuevo caudal las oportunidades empezaron a ser mucho más claras. En el minuto 32, Aparicio remató de cabeza un centro de Kevin al que respondió Salas con una buena intervención. La tranquilidad para los locales llegó casi con el tiempo cumplido. Un centro de David Aparicio lo recogió Borja Romero para llevar la pelota al fondo de la red. Era el justo premio para un equipo que había sido superior. La segunda mitad comenzó con un análisis similar. El CD Teruel ejerció todo el control y los visitantes se limitaban a tapar las vías de agua que poco a poco se iban formando en su estructura defensiva. Casi sin tiempo para asentarse llegó el segundo gol de la tarde. Borja sirvió un balón para Dani Rueda que el delantero envió a las mallas con un disparo raso y ajustado al poste. Esta acción terminó por decantar la suerte del choque. Si los locales tenían la situación controlada, los visitantes no se vieron con fuerzas para acercarse a la portería rival, por lo que el choque no cambió de rumbo en los minutos.

BELCHITE 2-1 FRAGA: El Belchite se ve capaz de todo

Belchite: Gracia, López, Bolea, Sánchez, Casero, Blasco (Fernández, 59), Rey, Nieto (Artigas, 86), Álvarez (Vera, 68), Ariño (Carbo, 86) y Rodrigo.

Fraga: Marc, García, Genís, Ormo, Castilla, Puch, Sasha, Cabistañ (Aldabo, 60), César, Bernabé (Alexis, 73) y Pirla (Leo, 73).

Goles: 1-0, min. 44: Ariño; 2-0, min. 61: López; 2-1, min. 88: César.

Árbitro: Suberbiola Zúñiga. Amonestó al local Casero; y a los visitantes Puch, Sasha y Genís.

Comentario: El Belchite sigue de dulce tras superar a un Fraga falto de puntería. El encuentro comenzó con ritmo vibrante, pues ambos conjuntos trataban de imponer su ritmo. El conjunto rojillo se asentó mejor sobre el verde y comenzó a generar peligro en el área local. Genís pudo poner en ventaja a los suyos con un latigazo desde la frontal, pero Gracia se mostró muy seguro y desvió a córner. Los minutos pasaban y, pese a que los oscenses amasaban largas posesiones, ninguno de los dos conjuntos lograba meter el miedo en el cuerpo a su rival. Sin embargo, el choque se volvió loco a cinco minutos para el ecuador. Primero fue César el que pudo ver portería, pero Gracia le ganó la partida y evitó que el ariete inaugurase su cuenta particular. Dos minutos más tarde la iba a tener el otro pistolero, Marco Ariño, y este no iba a fallar, poniendo por delante a los suyos justo antes del descanso. La reanudación no cambió el guion del choque, pues eran los fragatinos los que dominaban el encuentro, pero eran los locales los que ponían la efectividad. López iba a poner tierra de por medio con un centro chut que se envenenó y sorprendió a Marc. Los rojillos no le perdieron la cara al encuentro y lograron recortar diferencias con un buen tanto de César. El Fraga buscó el empate a la desesperada, pero el marcador no se movió y los puntos se quedan en el casillero de un Belchite que ya mira a cotas más altas.

ILLUECA 2-1 CARIÑENA: El Illueca se hace fuerte en casa

Illueca: Cerdán, Pinto, López, Sanz (García, 78), Morales (Escolar, 88), Ormad (Gracia, 78), Cavero, Marín, Merino, Gimeno (Suárez, 74) y Seijo.

Cariñena: Ortiz, Utrilla, Marín (Leiva, 74), Ventura, Gomes, Alcántara (Lázaro, 74), Barriendos, Sow, Abreu, Balde y Cortés (Castilla, 67).

Goles: 1-0 min. 16: Morales, 1-1 min. 63: Abreu, 2-1 min. 65: Sanz.

Árbitro: Gonzalo Benito. Amarilla a Morales, Escobedo, Cavero; Ibáñez, Cortés, y Sow. Doble amarilla a Seijo; Barriendos y Bernal.

Comentario: Trabajado triufo del Illueca ante el Cariñena, en un partido que se le puso de cara en el primer cuarto de hora con una gran definición de Morales tras recortar a un rival y ajustar su disparo haciendo estéril la estirada de Ortiz. Pese al dominio latente de los locales, el Cariñena pudo empatar al filo de la media hora, pero el mano a mano de Balde fue repelido por Cerdán. Poco antes del descanso, el Illueca se quedó con un hombre menos al sufrir la expulsión de Asier Seijo por doble amarilla después de cometer una falta. Sin embargo, las fuerzas se volvieron a nivelar al inicio de la segunda parte, con una doble amarilla a Barriendos, ambas por protestar en la misma jugada. Abreu anotó a placer el tanto del empate después de una buena combinación de los visitantes. El partido entró en una fase en la que cualquiera pudo ganar. Morales envió un certero pase al espacio para Álvaro Sanz quien recortó con maestría y definió el 2-1 en el mano a mano para dejar los tres puntos en casa.

ATLÉTICO MONZÓN 3-0 SAN JUAN (ABANDONO DE LA COMPETICIÓN)