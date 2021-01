Carlos Kevin rescata un punto para el Huesca B

MONZÓN 2-2 HUESCA 'B': Carlos Kevin logra empatar ante un buen Monzón

El Monzón fue el amo del primer tiempo. Los rojiblancos, con su presión adelantada, atosigaron al Huesca y no le dejaron llevar el balón ni marcar el ritmo. Incómodo como estaba, el filial se mostró fallón en lo que suele hacer bien, esto es, darle salida al balón desde atrás. El Monzón le cogió el truco y le encimó. Tanto, que a los 13 minutos, Petro sacó la pierna para aprovechar un error defensivo y poner el 1-0 en el marcador.

Al Huesca le costaba Dios y ayuda dar tres pases seguidos. Cuando lo hizo, se cobró una buena oportunidad que salvó Chavo. Y en la réplica al Monzón le fue anulado un gol por fuera de juego en remate de cabeza de Pedro Ramírez tras un balón colgado desde la derecha. En el toma y daca, Val jugó por la derecha -fue por este lado por donde mejor entró el Huesca en este periodo- y combinó con Rodrigo, cuyo centro lo desbarató la defensa. Por la izquierda, en una de las contadas apariciones de Abizanda, en una de sus acciones le dirigió el balón a Rodrigo y, en la oportunidad más clara, el azulgrana remató al palo. El Monzón, firme atrás y fuerte en la presión del medio campo, entró en el área en el 29 y una buena maniobra de Marcio, con control y recorte a un defensa y remate a la media vuelta, le permitió hacer el 2-0. El gol hizo mella en el Huesca, que no había encontrado el timón, y el Monzón se hizo fuerte apretando las clavijas y dejando sin capacidad de respuesta a su rival hasta el descanso.

Dani Aso dio entrada a Carlos Calvo, puso a Abizanda a la derecha, metió de segundo punta a Rodrigo y adelantó a Barba al costado izquierdo. El cambio de fisonomía dio sus frutos en el primer balón que tocó Calvo, largo hacia Carlos Kevin, que se fue por velocidad y definió bien en el mano a mano con Chavo. Veinte segundos y 2-1. Empezaba así otro partido. El Monzón no regateó esfuerzos por romper el ritmo que trataba de imponer el Huesca. Los rojiblancos se dejaron el alma en la presión pero el filial respondía ahora con calidad. Sobre todo cuando el balón pasaba por Carlos Calvo o por Sergio Carrasco. Ellos fueron los que llevaron el mando de las operaciones. Los rojiblancos perdieron a su mejor armador, Marcio, que se fue por lesión. Pero aguantaban. E inquietaron, como lo hizo Llopis en un lanzamiento lejano desde la izquierda que se marchó fuera por poco. Justo en la acción siguiente, en una rápida transición por la banda izquierda, Barba pisó el área, salió Chavo, el balón fue a puerta y Carlos Kevin, siguiendo la jugada, cazó el cuero para mandarlo a la red. El último cuarto de hora presentó a un Huesca con afán de victoria y un Monzón que no firmó la rendición y que tuvo al Huesca en su área en la última jugada.

Monzón: Chavo, Fer Hernández (Fran Mesa, 60), Pedro Ramírez, Marcio (Javi Claver, 60), Petro, Miguel (Ramón, 60), Kike Rausell (Raúl Samitier, 75), Domi, Iago (Alejandro Malo, 75) y Eric Llopis.

SD Huesca 'B': Adriá Rojas, José Val, Manu Galán (Darío, 69), Carlos Mora, Arnedillo (Carlos Calvo, 46), Rodrigo Hernando, Oriol Pujadas (Pablo Tomeo, 80), Carlos Kevin, Gustavo, Sergio Carrasco y Barba.

Árbitro: Almarcegui. Amonestó a Pedro Ramírez, Iago, Kike Rausell y Claver por el Monzón y a Manu Galán, Carlos Kevin y Carlos Mora por el Huesca B.

Goles: 1-0 Minuto 13: Petro. 2-0 MInuto 29: Marcio. 2-1 Minuto 46: Carlos Kevin. 2-2 Minuto 71: Carlos Kevin.

Una expulsión condiciona al Teruel

BELCHITE 1-1 TERUEL: Empate marcado por una expulsión en el Teruel

Belchite: Cañón, López, Vera (Val, 66), Bolea, Sánchez, Casero (Nieto, 45), Borbón, Artigas (Martínez, 45), Álvarez, Ariño (Fernández, 85) y Rodrigo.

Teruel: Konate, Cabezas, Redolar, Romero, Cámara, Hernández (Otín, 57), Aparicio (Rami, 57), Lacruz, Belenchón, Roy (Barrero, 87) y Ribelles (Lanzuela, 79).

Goles: 0-1 min. 9: Hernández, 1-1 min. 64: Sánchez.

Árbitro: Agustín Moreno. Amonestó con amarilla a Borbón, Vera; Ribelles y Konate. Expulsó con roja directa al visitante Redolar.

Comentario: Notable partido tanto del Belchite como del Teruel en un justo reparto de puntos. Empezó con mayor iniciativa el Teruel, que buscaba la profundidad y los balones filtrados a Hernández para generar peligro desde el borde del área. En una de estas aproximaciones, Borja Romero le filtró un medido pase a Hernández que no perdonó y fusilo a placer desde dentro del área. El Teruel se crecía e intensificó la presión ante un conjunto local que se veía superado a la hora de sacar jugado el balón. Sin embargo, el curso del partido dio un giro de 180 grados en una acción en la que Diego Redolar trabó a Álvarez cuando este se marchaba solo ante la meta de Konate en el minuto 15. El árbitro no tuvo dudas y mostró la cartulina roja directa al jugador del equipo turolense. Pese a la expulsión, el Teruel se mostró ambicioso y estuvo cerca de materializar el segundo en una llegada de Adrián tras un gran pase de Aparicio, pero su disparo se marchó rozando el palo. Poco antes del descanso, los locales estuvieron cerca de lograr la igualada en un barullo dentro del área. El Teruel empezó a notar la inferioridad numérica en la segunda parte y fue de más a menos. El Belchite fue claramente superior en la última media ahora y Sánchez empataba con un certero cabezazo a la salida de un córner. Otín rozó el 1-2 para los visitantes y Sion tuvo otra clara ocasión que se estrelló en el larguero.

UD FRAGA 0 – 1 CD VALDEFIERRO: Más ocasiones que aciertos

Fraga: Puigvert, Pirla (Guillem, 46), Castilla, Ormo (Taberner, 83), Genís, Nico, Sanjuan, Óscar (Jorge, 61), Alexis, César y Leo.

Valdefierro: Artero, Bernal, Marín, Gazzoni, Diego, Lorente (Urquizo, 88), Roldán (Sanz, 72), Cardiel, Sainz Aja, Refusta (Marcos, 40) y Roncea (Sofi, 72).

Árbitro: García Reyes. Expulsó por doble amonestación a Cardiel, del Valdefierro (86). Amonestó a Roncea y Sanz, del Valdefierro y a Leo y Taberner, del Fraga.

Goles: 0-1 min. 24: Cardiel.

Comentario: El Fraga se complica la vida tras caer en casa ante un rival directo, el Valdefierro, una de esas derrotas que valen doble. No fue el Fraga que se había visto contra Teruel o contra Huesca B. Fue otra versión más imprecisa y más desesperada a medida que avanzaba el partido. El Valdefierro tuvo suficiente con defenderse bien, sobre todo en el centro de su zaga y con aprovechar la única ocasión en que llegó al área local para marcar un solitario gol y llevarse tres puntos de oro. Sanjuan y Nico gobernaban el partido, a la espera de encontrar arriba a César (primera titularidad del pichichi este año) o la velocidad de Alexis y Leo por banda. Antes de cumplirse los cinco minutos, el Fraga pudo adelantarse. Óscar supo llegar a la espalda de la zaga visitante y plantarse ante un batido Artero, pero su vaselina se fue ligeramente desviada. El cuadro zaragozano apenas cruzaba el centro del campo y el Fraga movía el balón de banda a banda, con paciencia, pero con un pelín de lentitud para socavar la defensa rival. El Valdefierro dibujó una meritoria acción con Cardiel jugando paredes por su banda, hasta que se plantó en el área para fusilar a Puivert con un disparo duro, cruzado y a media altura. Bueno gol tras una bonita acción, que dejó tocado a un Fraga que no encontró esa sexta marcha necesaria para superar a su rival. La segunda mitad fue una continuación de la primera. El Valdefierro retrasó su línea defensiva a su propia frontal del área y dejó que el Fraga tuviera el balón. El cuadro local lo tuvo, quiso no caer en las prisas, pero el reloj no perdonaba y todos los intentos morían en alguna pierna o alguna cabeza de los zagueros del Valdefierro. La falta de precisión en ese último pase fue cada vez más patente, a medida que caía el reloj. El Fraga lo intentó todo. Entraron Guillem, Taberner y Jorge para acabar jugando con apenas un cierre, pero no hubo manera. El Fraga tuvo varios centros, pero el Valdefierro se defendió muy bien.

SAN JUAN 0-3 ILLUECA (abandono de la competición)

RZD ARAGÓN - TAMARITE: aplazado

BINÉFAR - CARIÑENA: aplazado

Más información del deporte aragonés en la web de Afición