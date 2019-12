El Fraga sufre más de la cuenta ante un Tamarite con un hombre menos

Cualquier comida es buena para el hambriento. Da igual el sabor, el olor y el aspecto cuando se tiene hambre. Fraga y Tamarite llegaban hambrientos, sobre todo el Fraga que encadenaba ya demasiados partidos sin comer una victoria. Así que, lo importante era sumar, ganar, fuera como fuera. La brillantez, las exquisiteces y el buen fútbol era cuestión secundaria ante las urgencias del cuadro fragatino.

Más información El Real Zaragoza juvenil endereza su rumbo goleando al Jabac Terrassa

No fue un partido brillante, aunque si emocionante e intenso. En la primera mitad, mucho empuje pero pocas ocasiones. César tuvo la más clara por el Fraga, pero falló solo ante Salas y luego llegó el momento tonto del Tamarite. Primero Espinosa falló una vaselina para hacer el 0-1, y luego en Alexis Quibus provocó la falta y la amarilla de Gómez y la falta acabó con un cabezazo de Grezzana a la red.

En la segunda mitad se le puso bien el partido al Fraga con la expulsión de Berbegal. Pero los fragatinos se complicaron más de la cuenta. Volvió a tener problemas para llevar la manija del partido, el Tamarite se animó y un aire frío heló la Estacada cuando a falta de un cuarto de hora, Sales sorprendió a Puigvert con un tiro ajustado al palo, para empatar el partido. La cosa no fue a más, porque los de la Litera no aprendieron la lección del primero gol y se dejó sorprender en otra falta lateral, que César controló, le sacaron el primer remate, pero no el segundo para adelantar a los fragatinos.

El Tamarite puso las cosas difíciles y llegó a empatar el choque con un jugador menos

Con uno menos, el Tamarite siguió porfiando hasta el final. A la contra, el Fraga pareció sentenciar cuando Irigoyen remachó a la red el rechace de Salas a un tiro de César, pero no hay descanso para el cuadro fragatino que aún tuvo que sufrir un minuto más, cuando Ramón aprovechó una serie de cabezazos en el área para poner el definitivo (3-2) en el marcador. El Fraga respira y sale del descenso, al que vuelve a acercarse el Tamarite.

Ficha técnica:

UD Fraga: Puigvert, Sergio García (Larroya, 90), Gil, Chiné, Genís, Castilla, Grezzana (Víctor Quibus, 90), Irigoyen, Alexis Quibus (Radwan, 67), César y Leo.

CDJ Tamarite: Salas, Cervera (Berbegal, 39), Varilla, Ars, Gómez, Pol (Sidi, 60), Xexi (Casals, 81), Romero, Ramón, Sales y Espinosa.

Goles: 1-0, min. 44: Grezzana. 1.1, min. 76: Sales. 2-1, min. 79: César. 3-1, min. 90: Irigoyen.

3-2, min. 93: Ramón.

Árbitro: Lisandru. Expulsó a Berbegal (55’), del Tamarite. Amonestó a Gómez, Espinosa y Sidi, del Tamarite, y a Gil, Irigoyen, Sergio Garcia, Grezzana, César y Leo, del Fraga.