Un nuevo gol decisivo de Morales permite al Illueca asaltar La Colomina de Tamarite

El Tamarite sufrió una cruel derrota contra el Illueca en un choque en el que los arlequinados hicieron méritos para al menos sumar, sobre todo en una primera parte en la que dominaron.

El conjunto literano salió muy fuerte y tuvo la primera oportunidad a los 14 minutos con un centro de Gómez que no llegó a rematar Kamate por poco. De ahí no hubo más opciones hasta el 37, con una falta de Alexis por encima del larguero. Sales pudo adelantar al Tamarite en un mano a mano, pero disparó alto, y el que no falló fue Alexis en una buena acción individual antes del descanso.

El equipo local empezó centrado también el segundo tiempo, pero el Illueca empató en su primera ocasión en un saque de banda que peinó Cavero. Sabau evitó el 1-2 en un mano a mano con Gracia, pero no pudo hacer lo propio en una contra que no acertó a defender el Tamarite en el que vio puerta Suárez.

Los arlequinados no se rindieron y Félix Jiménez sacó a toda su artillería con Casals y Berbegal. De hecho, el segundo de ellos logró igualar la contienda en el minuto 79 después de un barullo en el área.

Los locales se volcaron en busca del triunfo, pero se han encontrado con el 2-3 de Morales en el 86. Alexis tuvo la ocasión de volver a empatar en el añadido con un penalti que detuvo Cerdán.

Ficha técnica:

Tamarite: Sabau, Gómez, Ars, Varilla, Alexis, Ramón (Xavier Casals, minuto 77), Kamate (Berbegal, minuto 71), Romero, Sales, Xexi y Víctor.

Illueca: Cerdán, Karol, Pinto (Marín, minuto 66), Sacasa, Jorge López, Cavero, Suárez (Álvarez, minuto 72), Edu García, Álvaro Sanz (Morales, minuto 66), Javier Pérez y Gracia.

Goles: 1-0 Minuto 42: Alexis. 1-1 Minuto 57: Cavero. 1-2 minuto 65: Suárez. 2-2 Minuto 79: Berbegal. 2-3 Minuto 86: Morales.

Árbitro: Ubico Lacasta. Amarillas a los locales Gómez, Berbegal, Ars, Casals, Kamate y el entrenador, Félix Jiménez, y a los visitantes Edu García, Cavero y Suárez.

Incidencias: Los jugadores del Tamarite salieron con una pancarta de apoyo a Alberto Delgado, lesionado de gravedad.