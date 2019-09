Casetas y Peñas Oscenses no encuentran portería en San Miguel

El dominio territorial del Peñas Oscenses no fue suficiente para llevarse los tres puntos de San Miguel. Los caseteros se encontraron un rival que apostó por una presión alta y llevar el peso del encuentro, sin embargo el marcador no se movería en ningún momento.

Comenzó el encuentro con dos estilos de fútbol muy diferentes. Los blanquiazules plantearon un conjunto ordenado atrás, optando por la solidez defensiva y buscando sacar provecho en alguna contra. Mientras los peñistas optaron por tener un mayor protagonismo con balón y presionando arriba para recuperarlo cuanto antes.

Este guión no acabó por generar demasiado juego en ataque y los ataques del Peñas Oscenses no terminaban de concretarse en área rival. El Casetas pese a no gozar de tanta posesión dispuso de dos ocasiones durante el primer acto. Guerrero de cabeza y Navarro en un saque de esquina pudieron haber cambiado el rumbo del encuentro pero el cero a cero imperaba en el electrónico.

El Peñas no terminó de concretar ocasiones en los últimos metros del campo rival

La segunda parte no trajo consigo grandes cambios y las tornas seguían igual. Un cuadro visitante apostando por llevar el peso del encuentro con balón y los de casa protegían su campo para evitar males mayores. Estos últimos cuarenta y cinco minutos no tuvieron ocasiones reseñables, por parte de ninguno de los dos equipos, y las tablas serían inamovibles ya durante todo el choque.

Ficha técnica:

Casetas: Cano, Ballestín, Sánchez (Palacios, 46), Gesse, Beltrán, Margalejo (Gil, 63), Guerrero, Sanz, Santiago (Da Costa, 46), Vidal y Navarro (Algaba, 81).

Peñas Oscenses: Mazas, Marcalain, López, Buil, Porroche (Pascual, 81), Ibor (Arellano, 68), Puértolas (Ramos, 77), Bergua, Nihah, Lasaosa (Muñoz, 89) y Montull.

Árbitro: Lucía Lobera. Amonestó a los locales Beltrán, Margalejo, Gil y Guerrero. Además mostró la cartulina amarilla a los visitantes Bergua, Rodríguez, Nihah y Buil.

