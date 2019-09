Un solitario gol de Alfonso permite al Belchite situarse líder en solitario

El Belchite se llevó un duelo que parecía destinado al empate sin goles, algo que se encargó de cambiar Alfonso, que inauguró el marcador a falta de quince minutos.

Saltaron muy intensos ambos conjuntos, que no querían ceder la posesión a su rival. Avisó pronto el cuadro local, que gozó de una clara ocasión en las botas de Andreu, que no llegó a rematar un pase de la muerte. El Barbastro reaccionó rápido y consiguió arrebatar el esférico a los locales, que perseguían sombras oscenses. Perso pudo adelantar a los rojiblancos, pero el zapatazo del punta visitante lo despejó a córner Viorreta con una sensacional parada. El conjunto de Juan González lo intentaba a la contra, pero los zagueros visitantes siempre aparecían en el último suspiro.

El Belchite sigue de dulce y se sitúa líder

El paso por vestuarios mejoró al Belchite, que consiguió equilibrar la posesión del cuero, lo que propició que las ocasiones fueran llegando para el conjunto local. Primero fue Negredo, que no encontró puerta con su potente disparo; después la tuvo Cirac, que se encontró con los guantes de un seguro Gistau. Sin embargo, Alfonso no iba a perdonar más vidas al conjunto oscense, pues consiguió superar a Gistau tras cazar un rebote. El Barbastro se lanzó a por el empate colgando balones al área que la zaga blanquilla se encargaba de espejar. No tuvo tiempo para más el Barbastro, que ve como los puntos se quedan en el zurrón de un Belchite que dormirá líder hasta la próxima jornada.

Ficha técnica:

Belchite: Viorreta, López, Sanz, Blasco, Sánchez, Artigas (Sofi, 35), Negredo, Espejo, Cirac (Alfonso, 62), Andreu y Martínez (Espinosa, 74).

Barbastro: Gistau, Pérez, Pirla (Roncea, 81), Elbaile, Alonso, Barrero (Menestrina, 73), Torrecilla (Ramos, 58), Conte, Ruiz, Ballesteros y Alvarado.

Gol: 1-0, min. 77: Alfonso

Árbitro: Cristian Lixandru. Amonestó al local Blasco y al visitante Ballesteros.

Más información del deporte aragonés en la web de Afición.