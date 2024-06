Nelly Furtado, Enrique Iglesias, David Guetta... ¿Qué himnos recuerdas de las Eurocopas?

La Eurocopa que está a punto de comenzar, con sede en diversas ciudades alemanas, tiene una canción propia. Un 'himno', a cargo de Meduza, OneRepublic y la cantante germana Leony, que se titula 'Fire'. Aunque fuera de Alemania no se ha escuchado mucho, la UEFA confía que en las próximas semanas entre en las listas de Spotify y que sea un "grower", es decir, un tema que al principio deja indiferente, pero que conforme pasa el tiempo va calando y convenciendo. La canción fusiona una producción 'house' con pasajes muy pop y, en apenas tres minutos, trata de glosar la alegría en un campo de juego. ¿Funcionará? ¿No? En unas semanas tendremos la respuesta, pero hasta entonces se pueden repasar otras canciones de otras Eurocopas, pocas de las cuales dejaron algún recuerdo...

Hace ya más de treinta años, en 1992, los primeros en poner banda sonora a la competición fueron dos cantantes suecos, Towe y Peter Jöback, que hicieron un tema con reminiscencias de ABBA para la fase final que se disputó en Suecia. No tuvo mucha fortuna, la verdad...

Cuatro años después se optó por un grupo conocido, Simply Red con We’re In This Together', pero hubo otra canción aquellas semanas que le ganó ampliamente y que se considera el himno oficioso: el ‘Three Lions’ de Baddiel y Skinner (con su estribillo "It's coming home", que no dejó de sonar ese verano). Saltamos al año 2000, en el que el estribillo "Campione, Campione, oé, oé, oé, oé" de E-Type se dejó escuchar en todos los estadios de Bélgica y Holanda, anfitrionas aquel año.

No fue hasta 2004 cuando, en Portugal, la cantante ahora renacida Nelly Furtado dio en la diana con un tema que mezclaba de inglés y portugués y se titulaba 'Força'. Furtado actuó en la final en Lisboa y a partir de aquel momento su carrera empezó a despegar gracias a títulos como 'Promiscuous', 'Maneater' y 'Say It Right'.

El 2008 fue uno de los años más ajetreados de Enrique Iglesias, que también sacó tiempo para componer el 'Can You Hear Me?', con el que -dijo- quería contribuir a "al festival de fútbol". Sin embargo, aquel año sonaron más las canciones de las mascotas del torneo, que había compuesto el jamaicano Shaggy. Al menos, el triunfo futbolístico se lo llevó España...

Ya en 2012, con un vídeo que transcurría por las calles de Varsovia y Kiev que eran las ciudades anfitrionas aquel año, la cantante Oceana interpretó un 'Endless Summer', que debió funcionar bien en Polonia y Ucrania, pero que nadie recuerda fuera de estos países. Quizá por eso se probó suerte tocando cuatro años después la tecla de los grandes productores y se apostó por el DJ francés David Guetta, en combinación con la voz de la sueca Zara Larsson. "We’re in this together, we’re in this forever", decía el estribillo, que tampoco caló en exceso.

En la -hasta ahora- última ceremonia de apertura de una Eurocopa, la de 2020, el DJ y productor holandés Martin Garrix se acompañó (vía pantallas gigantes) de los componentes de U2, que aportaron parte de la letra y 'riffs' de guitarra, al tema 'We Are The People'.