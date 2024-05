Doble cita para los amantes de la escalada en los mallos de Riglos

El club montañero oscense Peña Guara ha organizado para este sábado dos actividades de escalada para todos los niveles. Por un lado, el 15º Rally 12 Horas, que se ha convertido en un acontecimiento al que acuden algunos de los mejores especialistas de la escalada en vías largas que durante esta fiesta de la escalada se retan, la mayoría de las veces consigo mismos, para conseguir escalar durante doce horas el mayor número de vías. Y por otro, el Reto Aragón para el resto de deportistas que no tienen ese nivel, que no están motivados o sencillamente que no les interesa la competición pero que les encantaría participar en esta fiesta de la escalada.

Ambas se desarrollarán en los mallos de Riglos. El Rally de escalada forma parte de la Liga de Rallies 12 Horas de Escalada, junto al rally de La Cabrera en Madrid, que se disputó el pasado 20 de abril; el rally de El Chorro en Málaga (28 de septiembre) y el rally del Peñón de Ifach de Alicante (26 de octubre). Las plazas están limitadas a 30 cordadas de dos personas y la jornada comenzará a las 7.30 con el sorteo de la primera vía y el comienzo de la prueba media hora más tarde.

El Reto nació el año pasado y consiste en escalar tres de los mallos pequeños, el Mallo Colorado, el Mallo Cored y la Aguja Roja, en un tiempo de diez horas y por cualquiera de las rutas recomendadas por la organización, aunque, como se pretende que no haya más reglas que las basadas en la seguridad de los escaladores, cualquier otra ruta puede ser válida. Se dará la salida desde el Refugio de Riglos, a las 9.00 y finalizará a las 19.00. En el Reto no hay clasificación ni puntuaciones, aunque sí un sencillo reglamento con la finalidad de controlar mínimamente la actividad.