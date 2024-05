El Comité de Disciplina desestima la reclamación del Real Zaragoza por Toni Moya

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha desestimado el recurso del Real Zaragoza por la expulsión por doble amonestación, que por lo tanto acarrea un partido de sanción, sufrida por Toni Moya en el encuentro que el pasado domingo disputó el conjunto aragonés en Oviedo.

Concretamente, Toni Moya fue expulsado al ver la segunda tarjeta amarilla en el minuto 73. El Real Zaragoza presentó en tiempo y forma alegaciones y prueba videográfica relativas a la segunda amonestación de que fue objeto. En el acto del partido consta que Toni Moya fue amonestado “por pisar de forma temeraria a un contrario en la disputa de un balón”. Esta amonestación, la segunda, comportó la expulsión del futbolista.

La pretensión del Real Zaragoza, según consta en la resolución del comité de Disciplina de la RFEF, era que “se deje sin efecto la segunda tarjeta mostrada”, solicitud que se basa en que “no se puede sancionar a nuestro jugador por algo que no sucedió tal y como está reflejado en el acta”.

En el fallo, la RFEF justifica su decisión en que “las imágenes traídas al procedimiento como prueba videográfica no acreditan que la conducta determinante de la amonestación no se produjera en los términos y con el alcance que viene exigiéndose para estimar la existencia de error material manifiesto”. Además, la RFEF subraya en su sentencia que el propio Real Zaragoza “reconoce la existencia de un contacto, si bien lo explica en términos distintos a los que el árbitro he hecho constar en el acta”

Según la RFEF, “la acción recogida en el acta como merecedora de amonestación, no puede calificarse como error material manifiesto del colegiado. En virtud de cuento antecede -continúa el fallo-, procede desestimar las alegaciones del Real Zaragoza y confirmar la amonestación de que fue objeto en el minuto 73 el jugador del Real Zaragoza Antonio Moya Vega (Toni Moya)”.