Diógenes Cruz cierra su etapa profesional en el Bada Huesca

Diógenes Cruz 'Dija', jugador del Bada Huesca, ha anunciado esta tarde en el Palacio de los Deportes que pone fin a su carrera profesional, desarrollada en mayor parte en España. En la Liga Asobal, máxima categoría del balonmano nacional, ha competido durante nueve años -seis de ellos en el club aragonés-.

Después de su segunda época en el Bada -la primera se desarrolló desde el 2014 al 2018-, el central brasileño deja a un lado la disciplina profesional tras haber formado parte, de igual modo, del Fertiberia Puerto Sagunto un par de años y del Blendio Sinfín durante una temporada. Pese a ello, ha sido en el equipo rojillo el lugar en el que ha acabado de formarse, desarrollarse y encajar como jugador.

En la rueda de prensa donde anunció su marcha, el central expuso que "es una decisión pensada desde hace ya tiempo". "Esta temporada me retiro del deporte profesional para empezar una etapa nueva y diferente que afronto con mucha ilusión. Lo he meditado bastante con mi mujer, y solo puedo estar agradecido al balonmano porque, gracias a él, lo he tenido todo en Huesca".

"Es increíble la cantidad de gente que me ha acompañado en este camino y de la que he aprendido, tanto de los jugadores como de todos los entrenadores. Quizás este año sea el curso en el que he compartido el vestuario más joven, y sigo aprendiendo de vosotros", comentaba 'Dija' refiriéndose a sus compañeros de equipo. En última instancia, el central esperó "haber ayudado a sus compañeros a mejorar como personas y como deportistas. Es duro vivir del balonmano, pero muy bonito", zanjó el veterano.

Antes de finalizar el acto, Pachi Giné, presidente del club, quiso dedicarle unas palabras al que ha sido pieza importante en el esquema de José Nolasco durante los seis ha años que ha militado en el cuadro aragonés, promediando cerca de cuatro goles por encuentro: "Dija es una persona muy querida en el club. Recuerdo que, en tu primer partido en Huesca, metiste siete goles, con expulsión incluida", bromeaban los dos. "Desde que llegaste te has sentido muy identificado con el club, con la ciudad, no has dejado de comprometerte, y por eso siempre serás uno de los nuestros". sentenció Giné.