Fisac: "Si no somos capaces de jugar con intensidad, Granada nos pasará por encima"

El entrenador del Casademont Zaragoza, Porfirio Fisac, no quiere oír hablar de que su equipo a hecho los deberes ni de que la temporada está prácticamente acabada. Todo lo contrario. El segoviano ha asegurado que en los dos partidos que restan se juegan dos auténticas finales, no solo por las opciones de alcanzar plazas europeas, sino "porque no jugamos para nosotros sino para nuestra gente". "No hay nada que hacer si no entendemos que aún nos jugamos el descenso, necesitamos una grandísima mentalidad para poder ganar a Granada", ha dicho Fisac, a modo de previa del partido que se disputará mañana, a las 20.30, en el pabellón Príncipe Felipe.

"No pensamos en el partido del domingo contra el Girona. Ahora solo estamos centrados en Granada. Sabemos lo que se juegan, ellos necesitan ganar o ganar, y yo sería un mal entrenador si no fuera capaz de motivar a mi equipo y le dijera que la temporada está hecha". "Yo solo tengo una cuenta, el partido del viernes a las 20.30", ha insistido Fisac, que pide una vez más a los suyos que se dejen todo en la cancha.

"Si no somos capaces de jugar con intensidad, Granada nos pasará por encima. Es un equipo muy bien hecho, muy bien entrenado, que ha tenido dificultades y se ha sabido ajustar: la baja de Joe Thomasson les hizo daño pero supieron recomponerse y la llegada de Jacob Wiley les ha dado energía". Fisac también ha tenido palabras de elogio para Scott Bamforth y Luis Costa, "uno de los grandes jugadores de esta liga".

El objetivo de los rojillos ahora es sacar adelante el partido de Granada y, después, afrontar "otra final" el domingo, "otro todo o nada". "La 'marea roja' ha ayudado este año más que nunca. Yo me he sentido súper arropado, súper querido, mis jugadores han dado más de lo que podían y ya no es el momento de pedir sino de entregar", ha afirmado tajante el de Fuenterrobollo.

Sobre las posibles rotaciones en el choque de mañana, Fisac ha dicho que no regala nada a nadie y que "es momento de ganar, no de participar", en consecuencia, jugarán "quienes yo crea que se ha merecido jugar por cómo han entrenado durante la semana".

El que es duda, precisamente, es el capitán Santi Yusta, que hoy no ha podido entrenar y cuya renovación hasta 2027 ha hecho pública esta mañana el club. "Es un jugador muy importante para nosotros, es una opción que el club llevaba tiempo trabajando en ella. Me alegro muchísimo de poder tenerle, es imprescindible para mí y es un placer poder contar con él más tiempo. Creo que Santi ha hecho una buena elección: aquí puede crecer más", ha valorado el técnico.

El alero madrileño, tocado, podría ser baja mañana pero parece que Dejan Kravic, que también estaba tocado esta semana, sí se ha podido incorporar a los entrenamientos.