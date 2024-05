El boxeador Antonio Barrull tras su incidente: "A un maltratador no hay que dejarle excederse en ningún momento"

El boxeador profesional Antonio Barrul ha señalado este lunes en un video difundido en las redes sociales que "a un maltratador no hay que dejarle excederse en ningún momento", tras golpear a una persona por presuntamente agredir a su pareja, en presencia de su hijo, en una sala de cine de León.

"Porque a un maltratador no hay que dejarle excederse en ningún momento. Está en contra de la violencia de género al cien por cien. Y esto no se puede consentir", ha asegurado.

Asimismo, Barrul ha explicado que fue con su mujer y sus dos hijos a ver una película al cine, donde se encontró con una pareja con un niño y asegura en sus explicaciones que el hombre era "demasiado violento contra su mujer". "A la media hora de película, él se levantó y enganchó a su mujer por el cuello, la zarandeó, la gente se levantó y en el forcejeo golpeó a una niña", ha añadido.

El video de Antonio Barrul, el boxeador que le plantó cara al hombre que maltrató a su mujer en el cine de León, tras lo sucedido pic.twitter.com/TSyq4Gowvg — ceciarmy (@ceciarmy) May 6, 2024

Además, ha expuesto que, en ese momento, ya no se pudo contener más y se levantó y le dijo que se marchase. "Entonces él se volvió loco, arremetió todo contra mí, me empezó a amenazar, me empezó a insultar", ha asegurado para añadir que intentó controlarse porque su mujer estaba llorando.

Igualmente, ha explicado que le entró "un impulso" y que pensó en que el joven había golpeado a una mujer y a una niña y que su pareja, que sus hijos estaban llorando, y que le estaba dejando "en evidencia" con sus "provocaciones".

En todo caso, ha recalcado que, aunque pidió perdón públicamente, ahora lo vuelve a hacer. "A todos esos niños que hayan visto el vídeo. Que la violencia no tiene ningún tipo de justificación. Pero a un maltratador no hay que darle ningún tipo de pie", ha concluido.

La escena de la pelea fue grabada en video y difundida a través de las redes sociales, pero no ha derivado, hasta el momento, en la interposición de ninguna denuncia hacia el boxeador, según han confirmado a Europa Press fuentes policiales, aunque la persona agredida ha sido denunciada por la Policía por un presunto delito de violencia de género.