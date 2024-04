Teruel, entregado al ciclismo femenino de élite

"¡Bravo Mireia, bravo!". El numeroso público que se agolpaba este martes en la meta de la tercera etapa de la Vuelta Ciclista a España femenina, instalada en la céntrica avenida de Sagunto de Teruel, reconocía con sus gritos de ánimo el esfuerzo de la heroína del día, la catalana Mireia Benito, neutralizada por el pelotón a solo 7,5 kilómetros de la capital turolense tras 115 kilómetros de escapada.

Miles de turolenses y también numerosos aficionados al ciclismo llegados de otras localidades han llenado la avenida de Sagunto, transformada en un circuito de ciclismo con motivo de la carrera, en la que, finalmente, se ha impuesto la holandesa Marianne Vos en un apretado sprint. Una hora antes de la llegada de las ciclistas, los espectadores ya se concentraban cerca de la meta para ver la entrada del pelotón multicolor tras una dura etapa, condicionada por una carretera salpicada de cuestas para llegar de Llucena (Castellón) a Teruel.

Mireia Benito ha lamentado en la meta haberse quedado "corta" por unos pocos kilómetros de escapada y no haber podido plantarse sola en la meta. Ha añadido que el perfil de la etapa ha sido "muy duro" por sus continuas subidas, "sin descanso para recuperar las piernas". "No me ha quedado ni un gramo de fuerza", ha concluido a la llegada. Ha destacado de su aventura en solitario, los ánimos recibidos al pasar por los pueblos y también el "emocionante" ambiente en la recta final.

La entrega de los premios se ha celebrado también en la avenida de Sagunto con la participación de la alcaldesa, Emma Buj, que ha destacado el impacto promocional para la ciudad que tiene un final de etapa de una competición de "élite" como la Vuelta.

Entre los numerosos espectadores, había turolenses, como Mari Cruz Loras, que se ha echado a la calle para disfrutar del entorno festivo que rodeaba la llegada de la carrera. "Para una vez que la Vuelta está en Teruel hay que salir a la calle para disfrutar del evento", ha explicado.

Aurora Rozalén y su hijo Rubén, de 11 años, llegaron de Sarrión. A los dos les gusta el ciclismo. Aurora ha admitido que no sigue a ninguna corredora en particular, pero considera que el deporte de las dos ruedas "no está valorado suficientemente y menos si se trata del femenino".

De mucho más lejos es Daria Semenova, nacida en Ucrania pero residente en Teruel. Vestida de ciclista se ha plantado en la meta para ver si "hay alguna corredora ucraniana para animarla". No ha localizado ninguna, pero también ha disfrutado del final de la jornada. Aficionada al ciclismo de montaña, no ha querido perderse la oportunidad de presenciar "una competición tan importante".

El director de la Vuelta Ciclista femenina, Fernando Escartín, ha lamentado que la escapada no haya culminado su hazaña con una victoria en la meta, pero ha destacado el "espectáculo vivido y la emoción al final". Ha resaltado la exigencia del recorrido por la provincia de Teruel, "muy sinuoso y difícil". "Este terreno, con el viento, se hace un poquito duro", ha remachado el ciclista aragonés.

Escartín ha celebrado el gran ambiente del final de etapa, que ha sido "una gozada" gracias a la presencia de un público muy numeroso y entusiasta. Este miércoles, la meta, en Zaragoza