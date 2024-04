Nadal, Alcaraz y Topuria

La puesta en marcha de la vigésima segunda edición del Masters 1000 de Madrid contó con los primeros pasos dados en el cuadro principal del torneo femenino, aún carente de sus grandes reclamos y con el tirón popular y mediático que generan, especialmente, Rafael Nadal y Carlos Alcaraz, principales abanderados del evento, al que se sumó el luchador Ilia Topuria, presente en la Caja Mágica.

Mientras el balear, ganador de veintidós Grand Slam, continúa con su particular y medido rodaje para proseguir con su hoja de ruta competitiva, Alcaraz sigue en busca de sensaciones que despejen las sospechas que genera su antebrazo derecho. Ambos se ejercitaron en las pistas exteriores del recinto. Otro día en la oficina.

El poder de convocatoria de los dos es tremendo. No importa si es una sesión de entrenamiento, informal, en uno de los campos externos. El intercambio de golpes tanto de Rafa como de Carlos supone una llamada de atención inmensa. El público se agolpa alrededor del juego para seguir las evoluciones y el estado físico de cualquiera.

El murciano ganador de las dos últimas ediciones del torneo, se ejercitó en la sesión matinal. Aumentó la intensidad para calibrar el estado de su brazo. No dio síntomas de retroceso en su puesta a punto y dejó entrever sensaciones positivas.

Alcaraz completó sin contratiempos un nuevo entrenamiento, el segundo en Madrid, junto a su preparador Juan Carlos Ferrero.

El vigente campeón se mostró optimista y aseguró su presencia en la competición. "Aún quedan días para mi primer partido. He entrenado con mayor intensidad y las cosas han ido bastante bien, con buenas sensaciones. No me quiero precipitar, no me quiero meter en problemas conmigo mismo y decir voy a jugar al cien por cien y voy a ganar, porque aún no lo sé y no quiero dar nada por hecho. Pero ahora mismo, con las sensaciones que he tenido hoy y con la mentalidad que llego, puedo jugar tres o cuatro partidos normalmente".

Tenía fijada Alcaraz una cita con el luchador Ilia Topuria. Forman parte del espectáculo y sobre un octágono habilitado en una de las pistas exteriores de la Caja Mágica intercambiaron especialidades. Primero, el tenista se prestó al cuerpo a cuerpo en las artes marciales con el luchador que le mostró alguna de sus habilidades. Después, raqueta en mano, pelotearon informalmente en la cancha.

Cerca estaba Rafael Nadal metido de lleno en una intensa jornada de entrenamiento. Acelera el balear para ponerse a tono y progresar en el torneo que ha ganado en cinco ocasiones. Un paso más, después de Barcelona, donde reapareció tras superar la lesión en la cadera que sufrió a principio de año en el torneo de Brisbane, en su recorrido hacia sus grandes objetivos del año, Roland Garros y los Juegos Olímpicos de París 2024.

Alcaraz y Topuria presenciaron un rato de la sesión del ganador de veintidós Grand Slam. Nadal, que se ejercitó durante dos horas con el checo Jiri Lehecka acudió al rincón a saludar a ambos, en medio de una gran expectación popular. La que generaron el murciano y el luchador y también la que acaparaba el balear en su pista.

Rafa Nadal apura para su puesta en escena en Madrid, donde afronta su vigésima presencia. Se enfrentará el jueves al joven estadounidense Darwin Blanch, de dieciséis años e invitado por la organización del torneo.