Preocupación en el Casademont por su equipo de balonmano

Preocupación en el seno del Casademont Zaragoza por la marcha de su conjunto de balonmano. El proyecto, que ahora cumple su segunda temporada, necesita de un impulso, quizá de más, de un viraje sustancial, para que el proyecto cumpla el objetivo con que fue diseñado: en un plazo medio, llegar a la Liga Asobal.

Dos años después del acuerdo entre el BM Zaragoza Adecor, que sigue teniendo los derechos federativos del club, y la firma Casademont, los avances deportivos y, quizá peor aún, estructurales, han sido escasos. Se pretendía, se pretende, regresar a la Liga Asobal. Con ese fin se arrancó en Primera Nacional, categoría en la que el club sigue militando dos temporadas después, y con escasas opciones de disputar la fase de ascenso a la División de Honor Plata. Es decir, el equipo sigue censado, sigue anclado, dos categorías por debajo de la Asobal.

El esperanzador camino se inició años antes del acuerdo con Casademont, con la fusión entre dos canteras esenciales en el balonmano de base en Zaragoza, como son Corazonistas y Maristas. Sergio Durbán y Juanma Giménez Múgica alcanzaron un acuerdo. La fusión, la unión de fuerzas, representaba un punto de partida para alcanzar la élite. La llegada de la firma Casademont debía representar un salto, un aval más para llegar a la Asobal respaldados por la solvencia y el prestigio de Casademont. Lamentablemente, no está siendo así.

Ya en la pasada temporada, no se alcanzó la fase de ascenso. Este curso parecía que sería el del salto. Pero todos los indicadores actuales señalan lo contrario. A falta de dos encuentros para el final de la liga regular, el Amenabar Zarauz manda con claridad con 50 puntos. La segunda plaza que disputará el 'play off' está en estos momentos en poder del Romo de Vizcaya, con 45 puntos, idéntica cantidad de puntos que el Casademont; pero el Romo cuenta con un diferencial de goles favorable. Solo un error del Romo puede clasificar al Casademont.

Todo se ha torcido en las últimas semanas para el Casademont, que perdió el partido y el 'average' con el Romo, y después vio como los vizcaínos ganaban en Pamplona al difícil Anaitasuna y este fin de semana pasado eran capaces de tumbar al líder, el Amenabar Zarauz (31-28). El Casademont, por su parte, ganó por la mínima al Hondarribia (27-28).

Las opciones, por lo tanto, son pocas a falta de solo dos fechas, y, para más inri, dependen del fallo del rival. Pero, ocurra lo que ocurra, dispute la fase de ascenso o no el Casademont, el objetivo de la firma aragonesa es alcanzar categorías superiores. Ocurra lo que ocurra, el camino actual no parece conducir a ese objetivo... Y el Casademont no está dispuesto a dejar pasar más tiempo. La meta es la Asobal.