La confianza de Antonio Hidalgo en su fondo de armario

No puede decirse que, desde que llegara Antonio Hidalgo a la SD Huesca, se haya impuesto eso de que siempre vayan a jugar los mismos. No. Y tiene mucho mérito. El míster está sabiendo acoplar las distintas piezas a su esquema en función de lo que necesite el equipo en cada partido. Uno de los ejemplos lo ha protagonizado recientemente Iván Martos con su continua entrada en el once inicial. Después de cuatro partidos sin oler minutos, el de Manresa volvió por la puerta grande al terreno de juego, cuando fue titular en Elda (0-0), donde cumplió con creces. Cierto es que en los siguientes dos compromisos no pisó el césped, pero regresó a la titularidad por partida triple: frente al Espanyol, Andorra y Tenerife.

El del zaguero es un claro ejemplo de que Hidalgo no se olvida de ninguno de sus jugadores, menos todavía cuando se convierten en actores secundarios. En la defensa también suele producirse otra alteración habitual protagonizada por Juanjo Nieto y Jérémy Blasco. En cada uno de los partidos, Hidalgo debe decidir entre uno de los dos para situarlo de inicio. Si comienza Nieto, la defensa central estará compuesta por Pulido y Loureiro. Si entra Blasco en el once, Loureiro pasa al lateral derecho y, el francés, al centro de la defensa.

Numerosas alternativas en el eje

En el medio del campo, los nombres más repetidos son los de Óscar Sielva, Javi Martínez e Iker Kortajarena. Kento Hashimoto suele ejercer de principal variable -y comodín- en el medio del campo, si es que Hidalgo no opta por la contención con cuatro hombres. Ello ratifica las preferencias del técnico por Sielva y Martínez como inamovibles, dando paso a Kortajarena o Kento en función del encuentro.

En la primera parte de la temporada, era Kento el preferido para Hidalgo. Últimamente, es Kortajarena quien le está demostrando al técnico ostentar mayores garantías en el eje. Y es que no puede negarse la evolución que está experimentando el mediocentro procedente de la Real Sociedad B durante el presente curso, donde esté madurando e incluso erupcionando como futbolista.

Otras opciones de las que dispone el técnico en la zona media son las de Javi Mier y Álex Balboa aunque, eso sí, ambos suelen actuar de refresco. Ni el ex del Oviedo ni el canterano del Alavés han superado los 1.000 minutos esta temporada, lo que indica el contraste que existe en la apuesta de Hidalgo en el medio del campo. Cierto es que el recorrido de Mier en la presente temporada se ha visto cortado de golpe por la luxación que sufrió en su hombro derecho. Durante la primera parte de la temporada, el ovetense era una de las principales opciones para Hidalgo en el medio del campo.

En líneas de ataque, la llegada en el mercado de invierno de Elady Zorrilla ha desbarajustado -para bien- el poco orden que quedaba en pie. Antes de la llegada del jiennense, eran Joaquín, Vallejo y Obeng los que se sorteaban las posiciones de ataque. Pero Elady ha llegado para hacerse con una plaza fija arriba y, por ahora, solamente resta un hueco que no tiene nombre fijo. Obeng -que se ha desplomado del once después de ser titular indiscutible durante la primera parte de la temporada-, Hugo Vallejo y Joaquín -estos dos con más recurrencia- permiten al técnico elegir en función del rival para completar la doble punta con la que acostumbra a iniciar los encuentros el Huesca.

Otro nombre que ostenta menor protagonismo en la línea de ataque es el de Jovanny Bolívar, cedido por el Albacete y que, tras haber disputado menos de 300 minutos en 17 partidos, está resultando poco determinante en los planes de Antonio Hidalgo. El ariete solamente ha gozado de la titularidad en dos encuentros a lo largo de toda la temporada: ante el Albacete en El Alcoraz (0-0) y en el duelo copero frente al Antequera (0-2).

Algo más de presencia ha reunido Enzo Lombardo, introducido de revulsivo en numerosas ocasiones para actuar de interior en el medio del campo o como extremo por la banda, siendo titular en tres partidos de Liga y dos de Copa del Rey -frente al Rayo Vallecano (0-2) y Antequera-. Otro que no está gozando del protagonismo deseado es Rafa Tresaco. Después de su periplo por el Marbella y el Algeciras y una destacada temporada con el filial azulgrana, el serrablés no está contando con cuantiosas oportunidades en el primer equipo, con el que solo ha gozado de la titularidad frente al Águilas (0-1) en Copa de Rey.