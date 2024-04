Rubiales niega haber recibido mordidas: "Mi dinero es producto de mi trabajo"

Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), negó este martes haber recibido mordidas y dijo, en una entrevista concedida a La Sexta, que su dinero es producto de su trabajo y de sus ahorros.

En un avance de la entrevista que emitirá este miércoles esa cadena, Rubiales, desde la República Dominicana, negó varias acusaciones que ha escuchado en los últimos tiempos y aseguró que son todas inciertas.

"Estoy aquí para decir que es mentira que haya pegado una mordida con pisos y un equipo de béisbol aquí (en República Dominicana). Han dicho que tengo un equipo de béisbol, no sé si con la intención de decir que estaba desviando dinero de alguna manera", señaló.

"Es mentira que haya pegado un pelotazo en Cabo Verde. Es mentira que yo tenga terrenos para la construcción de hoteles en Arabia Saudí. Todo eso que se ha dicho. Lo que dice la jueza, lo que haya investigado la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) no lo sé porque no sé si tiene relación directa, espero que no, con filtraciones con algunas afirmaciones que han hecho medios", añadió.

Además, Rubiales quiso dejar claro de dónde procede su dinero: "Las afirmaciones que han hecho los medios y el dinero que tenía en mis cuentas, no tiene nada que ver. El dinero de mis cuentas es producto de mi trabajo y de mis ahorros".