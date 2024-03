Carlos Alcaraz choca con el muro Dimitrov en Miami

El tenista español Carlos Alcaraz cedió (6-2, 6-4) contra el búlgaro Grigor Dimitrov este jueves en cuartos de final del torneo de Miami, segundo Masters 1.000 de la temporada, un adiós inesperado y contundente del reciente campeón de Indian Wells.

El murciano se despidió en Florida del 'Sunshine Double', después de ganar hace dos domingos en California, a las puertas de repetir la semifinal del año pasado. Dimitrov, un exnúmero tres del mundo y Maestro en 2017, entró valiente y sacó del partido a un Alcaraz que había avanzado sin oposición en Miami.

El búlgaro mandó desde el inicio y se mantuvo sereno cuando el español amagó con la remontada. El partido empezó igualado pero Alcaraz no aprovechó cuatro bolas de 'break' y se vio con un 4-1 en contra. Dimitrov subió a la red y cortó el ritmo del murciano, incapaz de cambiar la inercia ya sin margen (6-2).

El número dos del mundo varió lo que pudo y el partido entró en calma, hasta que el búlgaro golpeó de nuevo primero con un 'break' en el cuarto juego, así hasta otro 4-1. Entonces asomó el tenista que ganó en Indian Wells, que volvió a intimidar en su sed de títulos y de volver a la cima del ranking.

Alcaraz inició lo que apuntaba a remontada épica, pero se quedó en el 4-4. Dimitrov no reculó más y, con 5-4 y al resto, fue al ataque para reclamar el premio a su regreso al mayor nivel el último año. El búlgaro se medirá en semifinales con el alemán Alexander Zverev y el español cayó con su verdugo en Shanghái el año pasado, como recordatorio de que hay muchos rivales para ser el mejor.

En ese sentido, el de El Palmar ve frenado su intento de alcanzar al serbio Novak Djokovic en el número uno del mundo y podría perder el número dos si el italiano Jannik Sinner, que jugará la otra semifinal contra el ruso Daniil Medvedev, gana el torneo de Miami.

Tras la derrota, el tenista español admitió que siente frustración por la eliminación sufrida contra el búlgaro Grigor Dimitrov y que su rival le "hizo sentir" como si tuviera "trece años" por la incapacidad de encontrar soluciones para contenerle. "Creo que jugué un buen tenis, dejé la pista pensando que quizás hubiera tenido que cambiar mi juego un poco antes, pero creo que jugué bien, no perfecto, pero bien", opinó Alcaraz en la rueda de prensa posterior al partido perdido por 6-2 y 6-4 contra Dimitrov. "Pero siento mucha frustración ahora, porque me hizo sentir como si tuviera 13 años. Fue una locura, hablaba con mi equipo y decía que no sabía qué hacer, no sé su debilidad, no sé nada. Por eso tengo frustración ahora, pero a nivel de tenis, dejé la pista contento con mi tenis", prosiguió.