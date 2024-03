Muere el árbitro aragonés Ángel Frechoso

Luto en el fútbol regional aragonés y en los ambientes taurinos de Zaragoza. Este domingo falleció a los 81 años de edad Ángel Frechoso Pérez, tras una corta enfermedad. Árbitro de categoría nacional, dejó los mejores años de su vida en el fútbol aragonés, siendo referencia obligada en los años 70 y principios de los 80, cuando Emilio Soriano Aladrén y José Donato Pes Pérez marcaban la vanguardia junto a Sánchez Arminio, Franco Martínez y Lamo Castillo en el arbitraje español.

Su pasión por el arbitraje se la transmitió a su hijo, Carlos Frechoso Beltrán, todavía uno de los más carismáticos árbitros de Aragón, aunque no alcanzara la Segunda División por esas extrañas cosas que tiene últimamente el fútbol. Sobre todo, el arbitraje... Extraordinarios arbitrajes en fases de ascenso a Segunda División B y después una Tercera División como techo. Además de preguntarse por qué no ascienden árbitros aragoneses a Primera División ni al fútbol profesional (ya va más de una década), también convendría preguntarse por qué no ascendió ni a Segunda División Frechoso II, o Monter Solans, qué decir de Vallejo Aznar, del carismático Marcos Miguel Cote Aragón... y tantos otros enigmas sin descifrar del Comité Nacional de Árbitros de Fútbol.

Con Ortega Cano y Roberto Bermejo, en el callejón de La MIsericordia. Heraldo

Además de colegiado reconocido y reconocible, Ángel Frechoso también fue gerente de la plaza de toros de Zaragoza con los Lozanos y José Ángel Zalba. Igual de cercano a las grandes figuras del torero que a los talentos en ciernes, Frechoso también dejó huella en tan singular mundo como el taurino. Todo un casta, Frechoso, cuya pérdida duele sensiblemente tanto en los ambientes futbolísticos como taurinos de Zaragoza.

Frechoso, posando en el viejo campo de Torrero, en la calle Lasierra Purroy. Heraldo

Su velatorio (número 14) se abrirá este lunes a las 12.00 en el Cementerio de Torrero. El funeral tendrá lugar este martes a las 10.30 en la capilla 3 del mismo camposanto.