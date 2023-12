Chris Evert anuncia la reaparición de su cáncer de ovarios

La extenista estadounidense Chris Evert, ganadora de 18 títulos de 'Grand Slam', ha anunciado que su cáncer de ovarios ha reaparecido y que se someterá a otro ciclo de quimioterapia.

La norteamericana, de 68 años, desveló en enero de 2022 que se le había diagnosticado cáncer de ovario tras una histerectomía preventiva. Evert sabía que tenía un riesgo significativamente mayor de desarrollar cáncer después de que su hermana, Jeanne, muriera de la misma enfermedad en 2020. Evert recibió el alta médica en enero y se le dijo que había un 90% de posibilidades de que el cáncer no reapareciera, pero no ha sido así.

"Desde que me diagnosticaron el cáncer, hace dos años, he sido muy abierta sobre mi experiencia. Quería poneros al día. El cáncer ha vuelto. Aunque es un diagnóstico que nunca quise oír, una vez más me siento afortunada de que se detectara a tiempo", señaló en un comunicado difundido a través de ESPN, cadena para la que trabaja como comentarista.

"Basándome en una tomografía por emisión de positrones, la semana pasada me sometí a otra operación robótica. Los médicos encontraron células cancerosas en la misma región pélvica. Me extirparon todas las células y he empezado otra ronda de quimioterapia", añadió.

Evert no trabajará en el Abierto de Australia mientras se somete al tratamiento, pero afirmó que estará "lista para el resto de la temporada de 'Grand Slam'". "Animo a todo el mundo a que conozca sus antecedentes familiares y se defienda. La detección precoz salva vidas. Dad gracias por vuestra salud en estas fiestas", finalizó.