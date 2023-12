Resumen de Benjamín Preferente: El Amistad y el Montecarlo lo siguen ganando todo, aunque les cuesta más que otras veces

Quedó demostrado en la jornada del sábado, que por muy bueno que seas, mantener la brillantez semana tras semana durante tantos meses de competición, es muy complicado. Es cierto que Amistad y Montecarlo se adjudicaron su décimo triunfo, pero esta vez de manera más ajustada de la que nos tienen “mal acostumbrados”. En el partido que abría la décima fecha, el Montecarlo batió al Racing Club Zaragoza. Un gran gol de falta de Soriano parecía ser el inicio de una nueva cómoda victoria, que no lo fue tanto. Es verdad que los rojillos pudieron dejarlo casi encarrilado en los primeros 25 minutos, donde además del gol, enviaron una pelota al palo y erraron un penalti, que se estampó en el travesaño. Estar a un tanto de distancia provocó que el Racing, que no se aproximó mucho, tuviese su mejor baza en un ataque en el que llegaron mano a mano ante Cuenca, fallándolo. El 2-0, que fue en propia puerta, aunque el colegiado se lo apuntase en la cuenta de Soriano, permitió por fin respirar a un Montecarlo no tan fino en el remate.

Tampoco le resultó sencillo al Amistad llevarse los tres puntos de La Almozara. Un partido que llegó hasta el final con el Ebro cerca del marcador en dos semanas en las que los arlequinados han mostrado una mejor cara ante Stadium Casablanca y el propio Amistad, al que igualaron ya en la segunda mitad. Antes que las alarmas empezasen a sonar, Óliver desencalló un choque que se le estaba complicando a uno de los grandes favoritos.

Precioso empate a tres el que registraron el Oliver y el Valdefierro. Arrancaron mandando los azulgranas que se vieron sorprendidos por un rival que pocas veces baja el pistón, que logró dar la vuelta a un 2-0 desfavorable. Igualó Enzo Sierra y la igualada ya no se deshizo más.

Festival ofensivo en María de Huerva, donde entre el Huracán y el Stadium Casablanca se apuntaron una docena de goles en un loquísimo y difícil de ver 5-7 para el cuadro verderol. Derrota más dulce que otras veces para el Huracán, que plantó cara a un equipo que no es de su liga, y que debe servir como aprendizaje para competir contra los que se va a jugar la permanencia.

Otro equipo al que seguramente no le agrade que se detenga ahora la liga, es al Stadium Venecia. Arrollaron complemente a un gris Hernán Cortés y los chicos de Alberto Sánchez que no van a permitir que se les descabalgue de esos puestos principales que están ocupando.

Goleada en el Joaquín González, donde el Santo Domingo Juventud volvió a demostrar que tiene la mirilla del disparo a portería contraria más que bien calibrada en las últimas fechas. Varapalo para Los Molinos, que venía de hacerlo bastante bien con el Oliver, pero este sábado fue claramente superado.

Crece el Cuarte a costa del Cristo Rey. Dos bloques que llegaban hambrientos de ganar y esa voracidad fue mayor de los de casa, que salieron arrollando y en prácticamente un cuarto de hora ya habían puesto pie y medio en la victoria. Maquilló el resultado el Cristo Rey, pero ya sin apenas tiempo por delante.

Un muy buen segundo periodo permitió al Balsas imponerse al Delicias por un ajustado 4-3 y así hacer aún más bueno lo conseguido la semana anterior en La Camisera. No acompañó la fortuna al Delicias, que solo contó con un jugador de recambio y vio como su meta David se lesionó cuando el partido marchaba empatado a tres.

FICHAS TÉCNICAS, RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN:

MONTECARLO 2-0 RACING CLUB ZARAGOZA

Montecarlo: Cuenca, Coman, Lasheras, Andrés, Bolbos, Álex, Soriano y Velasco. También jugaron: Fran, Marco y Eric.

Racing Club Zaragoza: Unai, Izan, Jorge, Subías, Gonzalo, Diego, Islam y Jon. También jugaron: Oriol, Javier y Serrano.

Goles: 1-0, min. 2: Soriano. 2-0, min. 37: Soriano.

Árbitro: Jurado Ocón.

CUARTE 4-1 CRISTO REY

Cuarte: Víctor, Fran, Manuel, Lucas, Marco, Adrián, Mateo e Izan. También jugaron: Mallor, Nazar y Luca.

Cristo Rey: Conrado, Alberto, Diego, Darío, Aleksandar, Christian, Acher y Used. También jugaron: Pamplona, Monzón, Mateo, Erik, Guillermo y Marcos.

Goles: 1-0, min. 2: Adrián. 2-0, min. 3: Marco. 3-0, min. 7: Fran. 4-0, min. 16: Izan. 4-1, min. 36: Aleksandar.

Árbitro: Jiménez Cebolla. Amonestó al local Manuel.

EBRO 1-3 AMISTAD

Ebro: Gael, Losilla, Mario, Yaniss, De la Torre, Óliver, Iván y Lucas. También jugaron: Herraiz, Abderahim, Sancho y Amine.

Amistad: Diego, Ferrán, Ziyad, Óliver, Ismael, Julio, Jorge y Rillo. También jugaron: Armin, Romeo y Barriendos.

Goles: 0-1, min. 5: Julio. 1-1, min. 30: Yaniss. 1-2, min. 34: Óliver. 1-3, min. 49: Jorge.

Árbitro: Aparicio García.

STADIUM VENECIA 7-1 HERNÁN CORTÉS

Stadium Venecia: Guillermo, Antonio, Manuel, Marqués, Unai, Jorge, Villuendas y Sergio. También jugaron: David (ps), Lucas, Marco y Nicolás.

Hernán Cortés: Leo, Fernando, Miguel, Manuel, Luis, Sánchez, Giménez y Darius. También jugaron: Cimorra, Berne, Nicolás, Jaime y Borobia.

Goles: 1-0, min. 1: Jorge. 2-0, min. 6: Sergio. 3-0, min. 12: Manuel. 4-0, min. 26: Sergio. 5-0, min. 27: Marqués. 6-0, min. 28: Marqués. 7-0, min. 30: Sergio. 7-1, min. 43: Miguel.

Árbitro: Lanzán Fábregas.

BALSAS PICARRAL 4-3 DELICIAS

Balsas Picarral: Kenai, Tomás, Fernando, De la Torre, Yassin, Gascón, Thiago e Ibra. También jugaron: Yago (ps), Gasca, Álex y Álvaro.

Delicias: David, Oyono, Gabriel, Gueye, Alexander, Mainor, Sami y Felipe. También jugó: Pinilla.

Goles:

Árbitro: Embid Gregorio.

SANTO DOMINGO JUVENTUD 9-1 LOS MOLINOS

Santo Domingo Juventud: Diego, Mahamadou, Pablo, Diallo, Lizer, Cheik, Mateo y Enzo. También jugaron: Nicolescu, Sambou, Erick y Felipe.

Los Molinos: Guillermo, Diego, Rodilla, Gonzalvo, Fernández, Miral, Ruberte y Eloy. También jugó: Barcelona.

Goles: 1-0, min. 3: Diallo. 2-0, min. 8: Mahamadou. 3-0, min. 13: Mahamadou. 4-0, min. 16: Diallo. 5-0, min. 25: Sambou. 6-0, min. 30: Mateo. 7-0, min. 34: Sambou. 8-0, min. 35: Barcelona, en propia puerta. 8-1, min. 43: Gonzalvo. 9-1, min. 47: Diallo.

Árbitro: Marco Orozco.

OLIVER 3-3 VALDEFIERRO

Oliver: Óliver, Enzo Sierra, Nicolás, Enzo Viñal, Gael, Jorge, Hugo y Álvaro. También jugaron: Escribano (ps), Manuel, Abdul, David y Carlos.

Valdefierro: Hugo, Silvio, Joel, Óliver, Beisti, Alejandro, Iago y Viscasillas. También jugaron: Lucca, Ainoza, Marcos y Plaza.

Goles: 1-0, min. 6: Hugo. 2-0, min. 11: Enzo Sierra. 2-1, min. 17: Marcos. 2-2, min. 19: Plaza. 2-3, min. 25: Viscasillas. 3-3, min. 32: Enzo Sierra.

Árbitro: Ibáñez Aguilera.

HURACÁN 5-7 STADIUM CASABLANCA

Huracán: Hugo, Mateo, Alquézar, Guillermo, Navarro, Mario, Beltrán y Aventín. También jugaron: Gabriel, Lucas y Cabrera.

Stadium Casablanca: Alberto, Unai, Darío, Perales, Guillermo, Bruno, Sergio y Samuel. También jugaron: Iker (ps), Belenguer e Ismael.

Goles: 0-1, min. 5: Perales. 0-2, min. 8: Belenguer. 0-3, min. 15: Darío. 1-3, min. 16: Navarro. 2-3, min. 17: Alquézar. 2-4, min. 25: Guillermo. 2-5, min. 27: Sergio. 3-5, min. 30: Aventín. 4-5, min. 36: Gabriel. 4-6, min. 38: Bruno. 4-7, min. 48: Darío. 5-7, min. 49: Navarro.

Árbitro: Ibrahima Konte.

CLASIFICACIÓN:

1º Amistad 30 puntos

2º Montecarlo 30 puntos

3º Stadium Casablanca 25 puntos

4º Oliver 22 puntos

5º Valdefierro 20 puntos

6º Stadium Venecia 19 puntos

7º Racing Club Zaragoza 17 puntos

8º Santo Domingo Juventud 17 puntos

9º Balsas Picarral 16 puntos

10º Cuarte 10 puntos

11º Delicias 8 puntos

12º Ebro 7 puntos

13º Cristo Rey 5 puntos

14º Hernán Cortés 4 puntos

15º Los Molinos 1 punto

16º Huracán 0 puntos