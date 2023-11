Resumen de Alevín Preferente: Tablas entre Valdefierro y Actur Pablo Iglesias que supone que éstos obtengan su primer punto

Ya no quedan equipos sin puntuar, algo que siempre es bueno para la propia competición. No es agradable ver a un equipo descolgado y con un rotundo cero en su haber, una situación que borró el Actur Pablo Iglesias, que consiguió su primer punto en el campo de un Valdefierro que seguro que piensa que podía haber sido en otra jornada cuando lo lograsen. Empate sin goles que da moral al Actur y no deja nada satisfecho a los azules, que buscaban algo más.

Dan síntoma de mejoría algunos de los conjuntos de la zona baja. El Balsas sacó un excelente punto, que cerca estuvieron de ser los tres, frente a uno de los cuadros más en forma como era el Olivar. Se adelantaron pronto los avispas y le costó una enormidad poder igualar a los blanquiverdes, que solo pudieron hacerlo en el minuto 54. Le complicó también las cosas el San Agustín al segundo clasificado, el Oliver. No tuvieron su día más atinado ni inspirado los azulgranas, que lo lograron salvar con un par de dianas tras el tiempo de intermedio.

Un punto más para Ebro y Racing Club Zaragoza, que continúan sumando y paso a paso procuran escapar del peligro. Se pusieron en ventaja dos veces los arlequinados y con un doblete de Artal igualó en otras tantas ocasiones el Racing.

Donde no varían las posiciones en la parte alta de la clasificación. El Real Zaragoza volvió a sacar el rodillo a pasear, esta vez en Huesca, donde con una poderosa puesta en escena, dejaron sin ninguna opción a los oscenses. Aunque para inicio enérgico y demoledor, el del Amistad, que dejó tan helado como el aire que se sufrió en Zaragoza a lo largo de todo el sábado, al Hernán Cortés. Cada aproximación al área en los primeros compases de los de Javier Lahoz terminó en gol, e increíblemente, antes de los 10 minutos ya habían perforado cuatro veces la meta del Hernán, en un duelo que terminó su historia en esos compases iniciales.

Tampoco tardó mucho en marcar el Stadium Casablanca. Lo hizo antes de cumplirse el primer minuto en el Joaquín González. Muy firmes los verdes, que en un gran primer tiempo llegaron con claridad y unas cuantas veces al marco de Víctor. En un ataque vertiginoso cazaron el segundo tanto, y pudo llegar alguno más. Un gol nada más reanudarse el juego, volvió a hacer creer al Juventud, pero éstos se quedaron a mitad de camino y ya no hicieron otro tanto más que les hubiera permitido sumar un buen punto.

Triunfo a domicilio del Montecarlo en Cuarte de Huerva para seguir mejorando posiciones. En un choque no se resolvió hasta la segunda mitad, Moreno y Guillermo anotaron para dar a los rojillos su segundo triunfo consecutivo, que ahora buscarán aumentar, cuando reciban en su campo en un sensacional partidazo al Amistad.

FICHAS TÉCNICAS, RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN:

SANTO DOMINGO JUVENTUD 1-2 STADIUM CASABLANCA

Santo Domingo Juventud: Víctor, Letosa, Loscertales, Enzo, Aranda, Baeta, Alfredo, Guillermo, Alan, Adrián y Hugo. También jugaron: Soriano (ps), Gascón, Albino, Roglan, Villanueva y Vicente.

Stadium Casablanca: Carlos, Vilela, Florián, Duarte, Carabantes, Burgos, Barraqueta, Alonso, Caseras, Sanjuán y Leo. También jugaron: Salvador (ps), Marco, Gonzalo, Marcos, Campos y Belenguer.

Goles: 0-1, min. 1: Caseras. 0-2, min. 12: Barraqueta. 1-2, min. 33: Adrián.

Árbitro: Justo Martín.

HUESCA 1-5 REAL ZARAGOZA

Huesca: Artero, Otín, Joel, Mohamadou, Alonso, Rubén, Lorenzo, Juan, Satué, Antonio y Del Río. También jugaron: Martín (ps), Hurtado, Carbonell, Seck, Mur, Lucas y Saldívar.

Real Zaragoza: Portero, Borao, Jaime, Ros, Yeray, Fañanás, Diego, Cámara, Gael, Pascual y Fernando. También jugaron: Beltrán (ps), Esteve, Casorrán, Jeyck, Leo, Aris y Darío.

Goles: 0-1, min. 7: Pascual. 0-2, min. 21: Yeray. 0-3, min. 25: Aris. 1-3, min. 32: Seck. 1-4, min. 51: Darío. 1-5, min. 60: Fernando.

Árbitro: Escario Urraca.

CUARTE 0-2 MONTECARLO

Cuarte: Dante, Ramón, Dorado, Gutiérrez, Bruno, Aarón, Gael, Artero, Luis María y Cabrera. También jugaron: Monterde (ps), Barcelona, Ibáñez, Aznar, De Tomás, Martorel y Nastase.

Montecarlo: Gonzalo, Yaser, Molinero, Moreno, Ferruz, Murillo, Jokhadze, Samuel, Bakary, Alejandro e Iker. También jugaron: Saenz, Rubio, Guillermo, Jurado, Lapestra y Asensio.

Goles: 0-1, min. 41: Moreno. 0-2, min. 51: Guillermo.

Árbitro: Rodrigo Santos.

OLIVER 2-0 SAN AGUSTÍN

Oliver: Rodrigo, Julio, Hugo Rico, Hugo García, Martos, Mahamadu, Salido, Bonet, Saborido, Jorge y Castillo. También jugaron: Pellejero, Molina, Nogués, Sumelzo, Rubén, Nicolás y Kevin.

San Agustín: Arana, Garín, Narro, Colás, Álvaro, Gabriel, De Miguel, Pastor, Mario, Nicolás y Leo. También jugaron: Mateo, Mosteo, Palacios, Centro, Indiano y Dieste.

Goles: 1-0, min. 36: Bonet. 2-0, min. 60: Jorge.

Árbitro: Celiméndiz Celiméndiz.

AMISTAD 5-1 HERNÁN CORTÉS

Amistad: Laiglesia, Sebastián, Gil, Muñoz, Lahoz, Amir, Díaz, Ander, Roberto, Mario y Mikel. También jugaron: Héctor (ps), Montesa, Villarroya, Leo y Morlas.

Hernán Cortés: Juan, Forner, Calzón, Sañudo, Bernad, Cilla, Giménez, Gutiérrez, Lorente, San Felipe y Lucas. También jugaron: Mario (ps), Samuel, Alejandro, Javier, Murillo, Raúl y Leo.

Goles: 1-0, min. 2: Muñoz. 2-0, min. 3: Sebastián. 3-0, min. 5: Díaz. 4-0, min. 7: Ander. 4-1, min. 12: San Felipe. 5-1, min. 15: Díaz.

Árbitro: Garau Vallenilla.

EL OLIVAR 1-1 BALSAS PICARRAL

El Olivar: Nicolás, Caldero, Clavejas, Adrián, Arzabala, Canfranc, Lausín, Guillermo, Isaac, Ignacio y Ramos. También jugaron: Erik (ps), Paesa, Samuel, Molinero, Ramas, Aguado y Naudín.

Balsas Picarral: Escolano, Pedro, Cunchillos, Ander, Vera, Erik, Fran, Seth, Víctor, Bernad y Luca. También jugaron: Abraham (ps), Ronald, Felipe, Pais y Bretones.

Goles: 0-1, min. 5: Bernad. 1-1, min. 54: Samuel.

Árbitro: Bruna Guadamur.

EBRO 2-2 RACING CLUB ZARAGOZA

Ebro: Diego, Aparicio, Gerona, Marga, Force, Lucas, Jaime, Bosco, Fuentes, Clavería y Aarón. También jugaron: De Luis (ps), Samuel, Baquedano, Alcalde y Gastón.

Racing Club Zaragoza: Diego, Miguel Ángel, Marco, Rodrigo, Hugo Jiménez, Hugo Vicente, Artal, Meléndez, Jaime, Bellido y Mateo. También jugaron: Alonso (ps), Leo y Héctor.

Goles: 1-0, min. 3: Lucas. 1-1, min. 10: Artal. 2-1, min. 24: Marga. 2-2, min. 38: Artal.

Árbitro: Pascual Arjol.

VALDEFIERRO 0-0 ACTUR PABLO IGLESIAS

Valdefierro: Forcén, Royo, Portillo, Petre, Calatayud, Hugo Grau, Portao, Aured, Bilali, Kenzo y Montero. También jugaron: Roso, Urgel, Zárate, Margañón, Cuartero, Palomino y Asier.

Actur Pablo Iglesias: Enzo, Alejandro, Ion, Oliveros, Isaac, Lorien, Luca, Pumisacho, Oliete, Ruiz y Muñoz. También jugaron: Omar, Ayman, Iguaz y Niriel.

Árbitro: Litim Driouche. Amonestó a los visitantes Lorien y Alejandro.

CLASIFICACIÓN:

1º Real Zaragoza 27 puntos

2º Oliver 23 puntos

3º Amistad 21 puntos

4º Stadium Casablanca 19 puntos

5º El Olivar 18 puntos

6º Montecarlo 17 puntos

7º Santo Domingo Juventud 15 puntos

8º Cuarte 11 puntos

9º Huesca 10 puntos

10º Ebro 9 puntos

11º Hernán Cortés 9 puntos

12º Racing Club Zaragoza 8 puntos

13º Valdefierro 5 puntos

14º San Agustín 5 puntos

15º Balsas Picarral 4 puntos

16º Actur Pablo Iglesias 1 punto