El partido de Aspanoa desborda La Romareda de solidaridad

El partido de Aspanoa. Estas cuatro palabras, una detrás de otra, encierran un significado cada vez más potente en Zaragoza y en Aragón. Con el fútbol como excusa y La Romareda como escenario, se ha convertido en una cita solidaria imprescindible. Un día en el que la sociedad aragonesa entera muestra su apoyo y su afecto a los niños con cáncer. El partido de Aspanoa. Son solo cuatro palabras, pero es mucho más.

Ver salir a los niños de la asociación al césped del estadio municipal fue, probablemente, el momento más bonito de la soleada mañana zaragozana. Las caras de los chavales y de las chavalas en tan monumental estadio lo decían todo. Pequeños valientes que tuvieron su gran momento cuando toda La Romareda les aplaudió a rabiar y posaron con las leyendas del Real Zaragoza y del Atlético de Madrid.

Unos espectadores que, con su presencia en el campo, ayudaron a Aspanoa con la compra de las entradas y también, cómo no, con el afecto y respaldo moral que dieron a la asociación. Porque el partido de Aspanoa -otra vez esas cuatro palabras- sirve para pasar un buen rato en La Romareda, pero también para mucho más. Lo recaudado este domingo permitirá sufragar en torno al 15% o el 20% del presupuesto de la asociación. Un dinero con el que se podrá apoyar y mejorar la calidad de vida de casi 200 niños con cáncer infantil y a sus familias, con el que se podrá potenciar la investigación sobre esta enfermedad y con el que se podrán organizar un gran número de actividades para los chavales.

“Este es el gran día para nosotros, el día en el que recibimos el apoyo de toda la sociedad aragonesa. Estamos superfelices y emocionados”, ha señalado el presidente de la entidad, Gabriel Tirado. Según ha afirmado, la respuesta de este año ha sido “impresionante”, ya que “se notaba en el ambiente que iba a ser especial”.

Sobre el césped, los kilos de más, la falta de pelo o las canas eran lo de menos. Los veteranos del Real Zaragoza y del Atlético de Madrid eran solo el punto de partida para que todo lo que realmente es importante pudiera ponerse en marcha. Los jugadores eran conscientes de que era el día de Aspanoa, aunque todos aprovecharon para rememorar ese ritual sagrado, y casi olvidado para algunos, de llegar a un estadio, calzarse las botas, pisar el césped… Sobre el verde ha habido de todo, desde quienes parecen listos para jugar hasta quienes dejan claro que el paso del tiempo no da treguas.

Leo Franco -que parecía de los primeros-, ha señalado que para él es “un orgullo” participar en su primer partido de Aspanoa. El portero argentino reside en Zaragoza y ha llegado a La Romareda dispuesto “a disfrutar y a hacer que la gente disfrute”. Ha señalado que mantiene el contacto con muchos jugadores de su época: “Es lo más bonito del fútbol, reencontrarte con la gente y que parezca que no ha pasado el tiempo. Pero no solo para nosotros, los profesionales, sino para todos, sobre todo para los niños que lo practican”.

El guardameta jugó con las leyendas del Atlético de Madrid. En este catálogo de jugadores no podía faltar el mítico Milinko Pantic. “Es mi primera vez aquí y me han venido muchos recuerdos. Aquí marqué un gol de falta -cómo no- desde 30 metros. Es difícil encontrar un ambiente como este, es espectacular poder ayudar en lo que se pueda”.

Rubén Gracia ‘Cani’ no se ha perdido ni una sola cita de Aspanoa desde que se retiró. “No juego mucho a fútbol, la verdad, pero a esto no falto”, ha señalado. Cani ha apuntado que “es un partido que gusta, porque es La Romareda, viene mucha gente, muchos niños y colaboras con una causa bonita”.

Otro zaragocista como Ángel Lafita coincidía en que “es un sitio en el que hay que estar” y admitía con una gran sonrisa que jugar en La Romareda “sigue siendo especial desde que entras al campo”. Junto a ellos corretearon sobre el césped con la camiseta blanquilla jugadores como César Láinez, Juanfran, Drulic, Paredes o Movilla, dirigidos por un Juan Señor que se llevó una tremenda ovación. Enfrente, leyendas del Atlet como Roberto Fresnedoso, Solozábal, Quique Estebaranz, Martín Petrov o Milinko Pantic.

El resto de la animación la pusieron Zarpa, la mascota de las peñas zaragocistas; un grupo de superhéroes que hicieron las delicias de los más pequeños dentro y fuera del estadio; y un enorme grupo de gaiteros que pusieron a bailar en el descanso a los gigantes y cabezudos y, de paso, a media Romareda, sobre todo con el ‘Moverse, maños, moverse’. Fiesta completa en torno esas cuatro palabras que ya son una institución: el partido de Aspanoa.