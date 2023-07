Carlos Alcaraz supera sin problemas su debut en Wimbledon ante el francés Jeremy Chardy

El tenista murciano Carlos Alcaraz, número 1 del mundo, se ha impuesto este martes con facilidad y sin demasiados problemas (6-0,6-2,7-5) al francés Jeremy Chardy en su debut en Wimbledon, tercer 'Grand Slam' de la temporada y que se disputa sobre hierba en el All England Club de Londres.

El reciente ganador de Queen's pasó sin dificultades la primera ronda del 'grande' británico en menos de dos horas, disipando las dudas sobre su estado físico. El de El Palmar mostró una gran fiabilidad con el servicio, con 10 saques directos y una efectividad muy alta, con hasta 38 golpes ganadores por 14 de su rival.

El inicio del partido fue perfecto, salió con un juego arrollador ante un Chardy muy por debajo de su nivel. El francés tan solo fue capaz de ganar ocho puntos en todo el parcial, lo que sumado a las ocho dobles faltas que cometió, permitió a Alcaraz cerrar el set con un 6-0 inapelable en tan sólo 22 minutos.

El inicio del segundo tuvo más igualdad, con un primer juego que duró nueve minutos, pero de nuevo se lo llevó Alcaraz. A partir de ahí, continuó el ciclón murciano, que sí cedió el cuarto juego al resto. Esta situación se repitió en el séptimo, pero el español no falló con su saque para cerrar con un 6-2.

En el tercero Chardy se agarró al último partido de su carrera y encontró su servicio por primera vez en el partido. Ambos tenistas ganaron con facilidad sus dos primeros juegos al saque, pero en el quinto Chardy tuvo que salvar hasta dos bolas de rotura. Tras levantar la situación difícil, el galo aprovechó las dudas del murciano para romper y conseguir su primer 'break' del encuentro.

Pese a estar por debajo en el marcador, el tenista de El Palmar se repuso para hacer el 'contrabreak' y empatar. Con 4-4, casi rompe el saque de su rival, pero no aprovechó las bolas que dispuso para hacerlo. En el undécimo sí lo hizo, para terminar cerrando con un juego en blanco con su servicio, sellando el 7-5 definitivo.

En la siguiente ronda, Alcaraz se medirá el jueves al ganador del duelo entre los franceses Alexandre Muller y Arthur Rinderknech, al que ya venció en el pasado torneo de Queen's.