Alcaraz: "Cuando me encuentro bien es difícil ganarme"

El número dos del mundo, Carlos Alcaraz, reconoció que el nivel de juego mostrado ante el alemán Alexander Zverev este martes en el Masters 1000 de Madrid "es difícil de mejorar" y que aunque no se siente mejor que nadie cuando se encuentra bien físicamente los rivales tiene complicado ganarle.

"Cuando me encuentro bien físicamente sé que los rivales tienen difícil ganarme. Pero no me siento mejor que nadie ni superior; pero sí que tienen que jugar a un nivel alto para ganarme", ha explicado el vigente campeón del Mutua Madrid Open.

"Es verdad que el nivel ha crecido respecto al último día, respecto al partido ante Dimitrov. Es difícil subir el nivel de hoy aunque siempre digo que se puede mejorar. Los pequeños fallos que he cometido, que han sido pocos, tengo que intentar evitarlos. Pero con el nivel que ofrecido hoy es para estar más que satisfecho", ha añadido.

Hace un año, en la final, Zverev solo pudo ganar cuatro juegos al español. Esta vez el germano solo ha podido apuntarse tres. "Han pasado cosas a lo largo de un año. He crecido mucho como jugador y como persona y aunque la sensación haya sido parecida, me encuentro más maduro y sabiendo qué hacer en la pista en cada momento. Yo me siento distinto aunque las sensaciones sean parecidas", ha destacado.

El tenista murciano ha reconocido que el rival más difícil de cada jugador es "uno mismo". "Hay que estar calmado y positivo porque cuando entras en una rueda de estar negativo es lo peor que puede pasar. El peor enemigo es uno mismo", ha subrayado Alcaraz, que acumula siete victorias seguidas tras las logradas en Barcelona y las sumadas en Madrid.

Zverev ofreció una de las versiones más grises desde que se lesionó en Roland Garros. "Zverev, cuando está fino, te deja poco margen; tiene grandes golpes y un saque espectacular. Es un jugador sólido y cuando comete más errores de la cuenta se ve que no está a su mejor nivel y cuando le presiones todo el rato aunque esté a su mejor nivel no es fácil para él. He restado muy bien y eso ha sido importante también. Cuando está fino es uno de los mejores del mundo", ha insistido Alcaraz, quien en cuartos de final se medirá al ruso Karen Khachanov, al que ha ganado las dos veces que han jugado.

"Los dos partidos que he jugado contra él ha sido de un gran nivel pero cada partido es un mundo. Voy a estar concentrado a mirar esos partidos, lo que hice bien para intentar copiarlo como si ningún partido de eso hubiera pasado", ha concluido el número dos del mundo.