Los clubes aragoneses de atletismo brillan en las ligas nacionales

Las ligas de clubes nacionales de atletismo han arrancado este fin de semana con la disputa de las jornadas en las que han tomado parte el equipo masculino y femenino del Alcampo Scorpio 71 y el Intec Zoiti. Los zaragozanos lograron la tercera plaza en la capital aragonesa y Pamplona en encuentros correspondientes a la División de Honor; en Primera División, los oscenses se impusieron en la jornada celebrada en Gandía (Valencia). El siguiente cruce, el fin de semana del 6 y 7 de mayo, definirá los objetivos de todos ellos en las peleas respectivas por el campeonato y el ascenso.

Las mujeres del Alcampo Scorpio 71 se enfrentaron con el equipo local de Pamplona, el Grupompleo Pamplona At.; el At. San Sebastián y el Super Amara BAT. Por su parte, los hombres compitieron sobre la pista del Estadio Corona de Aragón contra Grupompleo Pamplona At., CA Fent Camí Mislata y UCAM-Cartagena.

El equipo femenino consiguió auparse hasta el tercer puesto de su encuentro con una gran labor de todo el equipo, pero con mención especial a las primeras plazas de Natalia Sánchez en martillo (60,22 m), María González en longitud (5,88 m) y triple salto (12,56 m), Erika Torner en 800 m (2:14.40), Paula González en 100 m vallas (14,54) y Gabriela Sanz en altura (1,69 m).

Por su parte, la escuadra masculina también firmó una tercera plaza compitiendo en casa, en las pistas del Estadio Corona de Aragón, en una tarde de sábado marcada por un fuerte cierzo que impidió que se celebrasen las pruebas de lanzamiento de martillo y disco por el riesgo de caída de las jaulas de protección sobre los atletas y jueces.

Entre los hombres, destacaron las primeras plazas de Gonzalo Santamaría en pértiga (5,10 m), Carlos Beltrán en longitud (7,52 m), Markel Fernández en 400 m lisos (47.63), Javier Ocaña en los 200 m (21.41), Rubén Egea en los 1.500 m (4:05.05) y el relevo 4x100 integrado por Miguel Ángel Ramo, Manuel Palanco, Javier Ocaña y Adrián Rodríguez, con un registro de 42.52 segundos.

El Intec Zoiti, por su parte, se impuso en Gandía a los anfitriones, el CA Gandía-Alpesa, el Safor Teika de esta misma localidad valenciana y el Aldahra Lleida. Fueron primeros con once victorias en las 20 pruebas disputadas y destacó el triunfo de Francisco Plana en martillo, que le permitió batir el récord del club con un lanzamiento de 63,36 m.

Los otros primeros puestos fueron para Fabio Fantova en pértiga, Jorge Franco en jabalina, Christian Iguacel en 200 y 400 m, Jaime Cardiel en 110 vallas, Eduard Fábregas en salto de altura, Raúl Martín Galve en triple salto, Ricardo Mateo en los 100 m, Daniel de Lucas en 5 km marcha y el relevo del 4x100, con Telmo Abadías, Jaime Cardiel, Eliezer Zolawo y Ricardo Mateo.