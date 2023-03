Dos platas para Aragón en la primera prueba de la Copa de España de escalada

Los escaladores aragoneses María Laborda, del Club de Montaña Exea, y Santiago Oronich, del club Boira de Zuera, han sumado nuevos triunfos a su palmarés en el inicio de la Copa de España de escalada, celebrado este fin de semana en Oviedo. Laborda ha sido segunda en la modalidad de velocidad y Oronich ha conseguido la misma posición en bloque, en la categoría de edad sub 16.

Los dos miembros del equipo de la Federación Aragonesa de Montañismo y de la selección española han conseguido así sus primeras medallas de la temporada 2023 en la plaza de la Catedral de Oviedo, donde se han instalado los muros de competición para que el público siguiera la competición y conociese este deporte. Los puntos obtenidos en esta prueba se acumulan para decidir los ganadores del título de la Copa de España 2023, que se decide por la suma de los resultados en tres competiciones. Las siguientes citas tendrán lugar en Madrid y Cáceres.

La participación aragonesa se ha completado con los siguientes resultados en bloque: En Sub 16, Lizer Aznárez, 16ª y Chabier Velilla, 9º e Ibón Lorente, 21ª. En sub 18, Eloi Lorente, séptimo; Lizer Aznárez, décimo y Hugo Velilla, 19º. Finalmente, en la categoría absoluta, Enrique Beltrán ha acabado 12º, mientras que Rebeca Pérez, no ha podido participar por una lesión.

María Laborda competirá con la selección española los días 1 y 2 de abril en la Copa de Europa de velocidad, en Tarnów (Polonia), mientras que Rebeca Pérez lo hará una semana después en el inicio de la Copa de Europa de Bloque, en Chambéry (Francia).